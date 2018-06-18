КырПолитика. Драка экс-чиновника и депутата. 12 свидетелей ничего не видели

06:50 20.06.2018 20 июня 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



В суде Московского района продолжают рассмотрение уголовного дела в отношении депутата Беловодского айыльного кенеша Сейитбека Надырбекова.



В декабре 2017 года на сессии кенеша он напал на бывшего заместителя главы айыл окмоту Советбека Орозалиева и избил его. Пострадавшего госпитализировали с жалобами на боли в области сердца. Позже он скончался от инфаркта.



Как рассказали ИА "24.kg" его родственники, они намерены требовать справедливого решения суда в отношении Сейитбека Надырбекова. А адвокаты настаивают на переквалификации дела со статьи "Хулиганство" на "Причинение тяжкого вреда здоровью" УК КР.

В суде допрашивают свидетелей. Все 12 нардепов, присутствующих в день инцидента на заседании, заявили, что не видели, как их коллега избивал Советбека Орозалиева. Произошедшее подтвердила только секретарь местного кенеша. Представители пострадавшей стороны восстановили видеозапись декабарьской сессии. Суд приобщил ее в качестве вещественного доказательства.



Депутат, как уточнили в Беловодском кенеше, является самовыдвиженцем и не входит в какую-либо фракцию. Сам Сейитбек Надырбеков ситуацию не комментирует. Источник - 24.kg

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