Попытка путча? В Греции крайне правые пытались напасть на парламент, - В.Малышев

05:49 20.06.2018 Владимир Малышев

19.06.2018

Попытка путча?

Фактической попыткой государственного переворота обернулись в Греции бурные дебаты вокруг недавнего соглашения между Афинами и Скопье о переименовании соседней республики, которую решено называть Республикой Северной Македонии. Как сообщило Афинское агентство новостей, об этом заявил журналистам спикер парламента Греции Никос Вуцис. По его словам, штурмовые отряды ультраправой партии "Хриси авги" ("Золотая заря") готовили нападение на парламент, и с этим были связаны попытки вторжения демонстрантов во время обсуждения вотума недоверия правительству. А призыв к вооруженному перевороту прозвучал в стенах самого парламента.



Это сделал депутат от "Хриси авги" Константинос Барбарусис во время обсуждения вопроса о недоверии правительству. Он назвал соглашение о переименовании соседней страны "предательством", призвал греческую армию совершить военный переворот и арестовать руководство Греции - президента, премьера и министра обороны.



Министр обороны подал заявление в прокуратуру, и против депутата возбуждено уголовное дело. Арестовать его пока не удалось, Барбарусис скрылся. В субботу возле парламента в центре Афин прошел митинг, и несколько десятков человек пытались прорваться на его территорию. Полиция применила слезоточивый газ.



Как сообщает газета "Ифемириза", Никос Вуцис сказал, что парламент был в "осаде" ультраправых элементов целых три часа, и возле всех входов здания происходили нападения с использованием камней, железных прутьев и дубинок.



"По словам спикера, антидемократический бред Барбарусиса должен был спровоцировать насильственные инциденты", - пишет издание.



Согласно источникам в парламенте, на которые ссылаются журналисты, о плане нападения партиям стало известно с прошлого четверга, и поэтому руководство попыталось не затягивать обсуждение вопроса о недоверии до полуночи. По мнению его собеседников, если бы парламент быстро не отреагировал на беспрецедентный демарш депутата, то, возможно, инцидентов было бы больше.



Те же источники сообщили, что этот план включал публикацию мобильных телефонов депутатов, которым последние сутки поступали многочисленные анонимные звонки. Телефоны были опубликованы, в частности, в газете "Макелио", журналист которой арестован за призыв расстрелять президента, премьер-министра и главу МИД из-за соглашения о новом названии бывшей югославской республики Македония (БЮРМ). "Парламентские источники не исключали возможность обострения напряженности в нашей стране", - предупреждает Афинское агентство новостей.



Исторический спор



Ожесточенный спор между Скопье и Афинами вокруг названия бывшей югославской республики, как уже писало "Столетие", продолжается четверть века. Он связан с исторической дискуссией о том, кем был великий полководец древности Александр Македонский. В Греции считают, что он был греком, а в Скопье считают его македонцем. Именно поэтому после распада Югославии в 1991 году в Скопье была провозглашена Республика Македония, а на ее флаге изображена так называемая Вергинская звезда, символ с гробницы царя Филиппа, отца Александра Македонского, которая находится на территории Греции. Вскоре в Скопье была воздвигнута статуя Александра и его именем назван столичный аэропорт.



Историческая область Македония, действительно, находится на территории современной Греции. Именно от подножия горы Олимп Александр Македонский, живший в 356-323 годах до нашей эры, начал свой знаменитый поход, в результате которого были завоеваны громадные территории на Ближнем Востоке, в Средней Азии и в Африке.



После смерти Александра на этих территориях столетиями существовали эллинистические государства, где языком культуры и учености был греческий. Александр был правителем Македонского царства, которое во времена юности полководца завоевало всю Грецию. Сам Александр учился у великого греческого философа Аристотеля. И, несмотря на то, что еще за поколение-два до Александра греки не считали македонцев своими, именно македонцы, переняв греческую культуру, распространили ее по всему известному в то время миру. А потому власти Скопье также претендуют на историческое наследие Александра Великого. В Афинах с этим категорические не согласны, а потому называть соседнюю республику Македонией в Греции было категорические запрещено. Ее называли ФИРОМ – именем, образованным от английского сокращения "бывшая югославская республика Македония" или же "республикой со столицей в Скопье".



Никола Груевский, предыдущий премьер-министр Македонии, делал ставку на жесткую линию в отношении Греции в споре по этому вопросу. Именно при нем, несмотря на протесты греков, возводились памятники Александру Великому, и аэропорт Скопье также был назван в честь Александра. Однако новое правительство Македонии во главе с премьер-министром Зораном Заевым решило пойти теперь Афинам на уступки. Как отмечают обозреватели, это связано с тем, чтобы иметь возможность вступить в ЕС, что раньше блокировали Афины. Однако, несмотря на решение, которое приняли премьеры двух стран, президент Македонии отказался подписать соглашение о смене названия, а в Греции это сейчас оборачивается бурным внутренним конфликтом.



Националисты подняли голову



Нынешние инциденты в парламенте, спровоцированные националистами "Хриси авги", – еще один, уже самый опасный эпизод ее активных атак на нынешние власти Греции, которые партия ведет последние годы.



"Хриси авги"была основана отставным спецназовцем Никосом Михальякосом (на фото) в 1985 году. Сами себя ее члены считают "бескомпромиссными националистами". Они отрицают Холокост, резко выступают против марксизма, либерализма, "мирового сионизма", глобализации и мультикультурализма.



Особенно яростно "Хриси авги" требует депортации из Греции всех нелегальных иммигрантов. При этом ее активисты не только говорят, но и действуют. Так они воевали на стороне сербов в Боснии. Приняли участие в штурме Серебреницы и водрузили греческий флаг над городом. За что потом получили награды от Радована Караджича. Членам "Хриси авги" приписывают десятки нападений на иммигрантов, журналистов, деятелей культуры. Несколько раз они оскверняли и поджигали мусульманские и еврейские центры.



Особую популярность "Хриси авги" приобрела в 2011 году, когда встала на защиту жителей афинского района "Айос Пантелеймонос", страдавших от засилья криминалитета и нелегальных иммигрантов. Костяк "Хриси авги" -спортивные молодые люди 20 – 30 лет, отставные военные, прежде всего бойцы спецназа и полицейские. Партия пользуется поддержкой в молодежной среде, где много недовольных и свирепствует безработица.



Как известно, в последние годы на страны Европы обрушилась лавина нелегальных иммигрантов, Греция превратилась в "отстойник" для нелегалов из стран Ближнего Востока, Южной Азии и Северной Африки, стала быстро расти преступность, отдельные районы и даже некоторые острова превратились в иммигрантские гетто. В результате на последних выборах "Хриси Авги" стала парламентской партией.



"Те, кто предал Родину, теперь должны трепетать", - заявил после этого Никос Михальякос. Партия обещала развернуть "силы безопасности" в районах, где сосредоточены нелегальные иммигранты. Ее активисты ведут активную работу - обеспечивают питанием малообеспеченные семьи и помогают социальной адаптации потерявших работу греков.



Правые уже были у власти



Между тем крайне правые уже были в Греции у власти. В 1967 году в стране произошел так называемый путч "черных полковников", когда группа офицеров захватила власть. Была установлена диктатура, запрещены все партии и профсоюзы. Несмотря на то, что за кулисами путча, как потом выяснилось, стояло ЦРУ, пытавшееся в те годы не допустить к власти в Греции компартию, которая имела в стране очень сильное влияние, против "черных полковников" резко выступила мировая демократическая общественность. И в 1974 году после того, как хунта танками подавила восстание студентов Политехнического института в Афинах, в стране разразилась буря возмущения, диктатура рухнула.



Смогут ли сегодня сторонники диктатуры прорваться в Греции к власти? Судя по последним событиям, такие попытки уже готовятся.



А это в Элладе, переживающей острый экономический кризис и раздираемой острой политической борьбой, не может не представлять опасности. Источник - столетие

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