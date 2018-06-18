3 - 1. Российские футболисты одолели египтян и вышли в плей-офф ЧМ

22:20 19.06.2018 Питер. Пасмурно, после дождя и бури.

Первый тайм прошел напряженно, но достаточно скучно. Много силовой борьбы, мало ударов. Практически нет голевых моментов. Никакого особого преимущества. Салах активен, но - один. Дзюба - аналогично.

Второй тайм и в самом начале - корявая атака россиян с корявым ударом издали и египетский защитник срезает мяч в свои ворота. Кипер проспал удар.

Один - ноль. Спустя десять минут хорошая распасовка россиян с прорывом по флангу и пасом в центра штрафной. Черышев бьет с близкого расстояния между ног вратаря. Два ноль.

Еще через десять минут - похожий маневр, но уже Дзюба бьет в угол. Три ноль.

Пошел дождь. Египятне пошли в затяжную атаку и Салаха завалили так на пенальти. Удар безупречен. Три - один. Россия идет дальше, Египет возвращается на свою базу в Грозный. Источник - ЦентрАзия

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