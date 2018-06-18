Киев. Ветераны-"афганцы" и "чернобыльцы" пытаются штурмом взять ВерхРаду

13:26 19.06.2018 В Киеве у здания Рады произошли столкновения митингующих с полицией



В Киеве у здания Верховной рады произошла потасовка между полицией и протестующими ветеранами Афганистана, шахтерами, ликвидаторами последствий аварии на ЧАЭС. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".



Протестующие прорвали полицейское оцепление и подошли к зданию Рады. Полиция перекрыла входы и выходы в парламент. Около здания происходят стычки, отмечает "Интерфакс-Украина". В полиции отметили, что есть пострадавшие, их количество уточняется, также был задержан один митингующий.



По данным полиции, возле украинского парламента находятся 1,5 тыс. участников митинга и 500 правоохранителей.



Митингующие требуют отменить монетизацию льгот на проезд, повысить компенсации ветеранам-инвалидам до 6-8 прожиточных минимумов и выделить более 6 млрд гривен на развитие угольной промышленности, отмечает УНИАН.



Первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко вышла к митингующим ветеранам и призвала их освободить вход в здание, а также создать инициативную группу для обсуждения проблемных вопросов.



По словам депутата Рады Алексея Рябчина, ветераны перекрыли улицу Михаила Грушевского, "выдвигая к власти социальные требования". В настоящий момент движение транспорта в правительственном квартале Киева ограничено. Источник - rbc.ru

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