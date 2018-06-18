Почему Израиль поддерживает ИГИЛ*?

10:09 19.06.2018 Поддержка терроризма никому еще не приносила долгосрочных политических дивидендов



Михаил Ошеров



В последние дни сирийская армия готовится к освобождению юго-запада Сирии – провинций Дераа и Кунейтра. Происходит передислокация боевых частей и соединений и техники. Одновременно Сирийское правительство несколько дней назад обратилось ко всем группировкам боевиков в этих провинциях, контролирующих отдельные районы сирийской территории, с предложением о примирении или эвакуации в провинцию Идлиб.



На территории сирийских провинций Дераа и Кунейтра действует несколько группировок боевиков. В самом углу сирийской территории, на стыке границ Израиля и Иордании действует группировка "Бригады мучеников Ярмука", несколько лет назад перешедшая под знамена ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Находясь фактически в полном окружении, эта группировка, а также другие группировки бандитов воюют друг с другом и с сирийской армией уже много лет. Данный факт позволяет сделать предположение, что они получают поддержку с территорий сопредельных государств – Израиля и Иордании.



По сообщениям СМИ известно, что в Израиле лечатся антисирийские бандиты и убийцы. Вместо экстрадиции, помещения их в лагеря для перемещенных лиц и передачи их сирийскому правительству для справедливого суда, как это положено в соответствии с международными конвенциями, Израиль лечит этих бандитов и возвращает в строй. На эти цели уже потрачено несколько десятков миллионов шекелей.



На территории оккупированных Израиле сирийских Голанских высот развернут полевой госпиталь для оказания экстренной помощи, тяжелораненых бандитов далее отправляют лечиться в израильские больницы. Израильский спецназ (это задокументировано) заходит на территорию Сирии и доставляет оттуда раненых бандитов.



Задокументированы факты нахождения у сирийских бандитов израильского продовольствия и систем связи. В некоторых бандах замечены израильские офицеры – инструкторы и офицеры связи. Известны многочисленные случаи огневой поддержки израильской артиллерии боевых действий сирийских бандитов против сирийской армии.



Израиль и Иордания вложили огромные деньги и ресурсы в боевиков всех видов и расцветок, воюющих на юго-западе Сирии. Израиль - медицину, связь, офицеров-инструкторов, снабжение. Иордания - то же самое, плюс оружие и боеприпасы. В случае наступления сирийской армии в этом регионе Сирии и освобождения сирийской территории от бандитов все усилия Израиля и Иордании по поддержке сирийских бандитов окажутся напрасными.



Так просто эти страны списывать убытки не будут. Иордания делала все это на саудовские деньги, Израиль - на свои. Возможно, что как только начнутся боевые действия на юго-западе Сирии, государство Израиль возобновит свои агрессивные действия - и артиллерийские обстрелы, и авиационные. И этот фактор нужно учитывать России и Сирии при планировании операций по освобождению юго-запада Сирии. Также, если на юго-западе Сирии будут задействованы те или иные иранские подразделения или подразделения ливанской "Хизбаллы", это также может вызвать необоснованную агрессию со стороны Израиля.



Государство Израиль и Сирийская арабская республика юридически находятся в состоянии войны. Руководители государство Израиль неоднократно совершали ракетные обстрелы и другие акты агрессии против Сирийской арабской республики под предлогом противодействия действиям Ирана в Сирии.



Сирийская арабская республика вправе приглашать и размещать на своей территории военные подразделения любых государств, и никакие, грубо говоря, хотелки руководителей государства Израиль не должны при этом как-либо учитываться. Иными словами, и ливанская "Хизбалла", и "Фатимиюн" вправе принимать участие в боевых действиях на юго-западе Сирии и впоследствии размещаться там на постоянной основе. Иран с согласия Сирии может размещать любые свои подразделения, в том числе ПВО и ракетные системы, в любой точке Сирии, в том числе в непосредственной близости к границам государства Израиль.



Кто-то должен указать руководителям государства Израиль на то, что Сирия и Иран вправе самостоятельно решать, где могут, а где не могут находиться на территории суверенной Сирии иранские подразделения. Более того, размещение на территории Сирии иранских ракетных систем в непосредственной близости к границам Израиля, - это ближайшая дорога к прекращению оккупации государством Израиль сирийских и палестинских территорий, к созданию независимого палестинского государства и к установлению всеобщего мира на Ближнем Востоке.



ИГИЛ* - организация, деятельность которой в России запрещена Источник - iarex.ru

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