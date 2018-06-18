 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.06.2018
10:09  Почему Израиль поддерживает ИГИЛ*?
10:08  Американские торговые войны выводят из себя даже японцев
10:06  The Hill: США вступили в битву за глобальный миропорядок
10:05  Daily Sabah: Израиль выступает против мирного урегулирования в Сирии
08:09  Новым депутатом Жогорку Кенеша Киргизии станет Тариэль Жоробеков
08:07  КазНацбанк запускает новую ипотечную программу "7-20-25"
07:47  В Оше пожар едва не уничтожил музей на священной горе Сулайман-Тоо
07:45  Есть три способа Киргизии не выплачивать китайские кредиты, - Евгения Ким
07:41  Меридиан диалога. Почему саммит ШОС в Циндао - историческое событие, - Андрей Кириллов
07:36  Пентагон готовит превентивные кибератаки на РФ и Китай, - А.Рискин
07:35  Есть ли выход из арабо-израильского тупика, - Вениамин Попов
07:31  Талибы доверились Узбекистану. В Ташкенте заявили об установлении контакта с движением, - "Къ"
07:25  Новые газопроводы меняют расклад сил на мировой арене, - Олег Никифоров
07:23  Иран проигнорировал требования России по Сирии, - И.Субботин
07:19  Прокуратура Швейцарии торопится вернуть Ташкенту $700 миллионов Гульнары Каримовой без решения суда
07:17  Дональд Трамп: США не будут "лагерем мигрантов"
06:57  Инструкции Трампа вызвали протесты в ОПЕК, - "НГ"
01:21  На юге Сирии завязывается крутой узел, - Advance
00:50  Меркель дрожит перед лицом ультиматума по мигрантам, - Le Monde
00:12  В Туркменистане идут аресты чиновников и бизнесменов в связи с нелегальным оборотом валюты
00:09  Разъединенный штат Америки. Зачем предложили раздробить Калифорнию
00:05  Курдами уничтожен крупнейший форпост ИГ в Сирии - Эд-Дашиш
00:04  Заговор либерастов в России. Это больше, чем преступление, это ошибка, - Михаил Хазин
Понедельник, 18.06.2018
21:03  БритПидарИмперия. Первая свадьба геев в королевском Дому Виндзоров
19:25  Вышел в свет философский труд академика Оразалы Сабдена "Абай, будущее Казахстана и мировая цивилизация"
19:22  Задержан и обвинен в коррупции еще один экс-премьер Кыргызстана - Сатыбалдиев
19:21  Арестован американский бизнесмен Алиев, необдуманно вернувшийся на родину в Узбекистан
19:20  Талибы у ворот Таджикистана
19:19  Игры кочевников. На форму спортсменам и волонтерам потратят 3,1 миллиона сомов
19:18  Обнародован список пострадавших при крушении поезда в Шу
19:17  В Самарканде откроют Университет туризма "Шелковый путь"
19:15  В Бишкеке прошел чемпионат Центральной Азии по боям на мечах (видео)
19:13  Сохранит ли Асад половину Сирии?
19:12  Экономическая война: Вашингтон запускает в Китае "горбачевский" сценарий
19:10  Я бы в блогеры пошел. О перспективах новой профессии в России
19:06  Уникальная находка: на Земле обнаружили вещество, более старое, чем Солнечная система
19:05  Че те надо? Как западная поп-культура сожрала команданте Че Гевару
14:15  Китайские хакеры глумятся над монгольскими базами данных
14:07  Мексиканцев-болельщиков, пострадавших в ДТП в Москве, пригласили на отдых в Кыргызстан
10:56  Анжелина Джоли пиарится на страдающих сирийских детишках
10:53  Учитель жизни. Назарбаев рассказал, как правильно начать рабочий день
10:52  Король-солдат, Карл. Карл XII (как прос..ть империю, уроки истории)
08:20  "Раим-миллион" сбежал из страны? КырПравоохранители потеряли очередного VIP-клиента
08:11  Каждой паре - свой баррель. Россия и СаудАравия заместят снижение нефтедобычи Венесуэлы и Ирана, - "Къ"
08:06  С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $700,5 миллиона
08:02  Судьба Гопирбая. За что Мирзиеев объявил охоту на Гафура?
07:58  США отрицают, что опять бомбят Сирию
07:43  "Марш равенства". Депутаты Лещенко, Залищук и Дидовец возглавили первый официальный гей-парад в Киеве
07:37  В регионах Туркменистана хлеб продают при предъявлении паспорта
07:34  Не террорист, раздолбай. Таксист-кыргызстанец заснул за рулем и нечаянно задавил прохожих в центре Москвы
07:31  Что было и что стало. По следам первого свидания Дональда Трампа и Ким Чен Ына, - Д.Седов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему Израиль поддерживает ИГИЛ*?
10:09 19.06.2018

Поддержка терроризма никому еще не приносила долгосрочных политических дивидендов

Михаил Ошеров

В последние дни сирийская армия готовится к освобождению юго-запада Сирии – провинций Дераа и Кунейтра. Происходит передислокация боевых частей и соединений и техники. Одновременно Сирийское правительство несколько дней назад обратилось ко всем группировкам боевиков в этих провинциях, контролирующих отдельные районы сирийской территории, с предложением о примирении или эвакуации в провинцию Идлиб.

На территории сирийских провинций Дераа и Кунейтра действует несколько группировок боевиков. В самом углу сирийской территории, на стыке границ Израиля и Иордании действует группировка "Бригады мучеников Ярмука", несколько лет назад перешедшая под знамена ИГИЛ (организация, запрещенная в России). Находясь фактически в полном окружении, эта группировка, а также другие группировки бандитов воюют друг с другом и с сирийской армией уже много лет. Данный факт позволяет сделать предположение, что они получают поддержку с территорий сопредельных государств – Израиля и Иордании.

По сообщениям СМИ известно, что в Израиле лечатся антисирийские бандиты и убийцы. Вместо экстрадиции, помещения их в лагеря для перемещенных лиц и передачи их сирийскому правительству для справедливого суда, как это положено в соответствии с международными конвенциями, Израиль лечит этих бандитов и возвращает в строй. На эти цели уже потрачено несколько десятков миллионов шекелей.

На территории оккупированных Израиле сирийских Голанских высот развернут полевой госпиталь для оказания экстренной помощи, тяжелораненых бандитов далее отправляют лечиться в израильские больницы. Израильский спецназ (это задокументировано) заходит на территорию Сирии и доставляет оттуда раненых бандитов.

Задокументированы факты нахождения у сирийских бандитов израильского продовольствия и систем связи. В некоторых бандах замечены израильские офицеры – инструкторы и офицеры связи. Известны многочисленные случаи огневой поддержки израильской артиллерии боевых действий сирийских бандитов против сирийской армии.

Израиль и Иордания вложили огромные деньги и ресурсы в боевиков всех видов и расцветок, воюющих на юго-западе Сирии. Израиль - медицину, связь, офицеров-инструкторов, снабжение. Иордания - то же самое, плюс оружие и боеприпасы. В случае наступления сирийской армии в этом регионе Сирии и освобождения сирийской территории от бандитов все усилия Израиля и Иордании по поддержке сирийских бандитов окажутся напрасными.

Так просто эти страны списывать убытки не будут. Иордания делала все это на саудовские деньги, Израиль - на свои. Возможно, что как только начнутся боевые действия на юго-западе Сирии, государство Израиль возобновит свои агрессивные действия - и артиллерийские обстрелы, и авиационные. И этот фактор нужно учитывать России и Сирии при планировании операций по освобождению юго-запада Сирии. Также, если на юго-западе Сирии будут задействованы те или иные иранские подразделения или подразделения ливанской "Хизбаллы", это также может вызвать необоснованную агрессию со стороны Израиля.

Государство Израиль и Сирийская арабская республика юридически находятся в состоянии войны. Руководители государство Израиль неоднократно совершали ракетные обстрелы и другие акты агрессии против Сирийской арабской республики под предлогом противодействия действиям Ирана в Сирии.

Сирийская арабская республика вправе приглашать и размещать на своей территории военные подразделения любых государств, и никакие, грубо говоря, хотелки руководителей государства Израиль не должны при этом как-либо учитываться. Иными словами, и ливанская "Хизбалла", и "Фатимиюн" вправе принимать участие в боевых действиях на юго-западе Сирии и впоследствии размещаться там на постоянной основе. Иран с согласия Сирии может размещать любые свои подразделения, в том числе ПВО и ракетные системы, в любой точке Сирии, в том числе в непосредственной близости к границам государства Израиль.

Кто-то должен указать руководителям государства Израиль на то, что Сирия и Иран вправе самостоятельно решать, где могут, а где не могут находиться на территории суверенной Сирии иранские подразделения. Более того, размещение на территории Сирии иранских ракетных систем в непосредственной близости к границам Израиля, - это ближайшая дорога к прекращению оккупации государством Израиль сирийских и палестинских территорий, к созданию независимого палестинского государства и к установлению всеобщего мира на Ближнем Востоке.

ИГИЛ* - организация, деятельность которой в России запрещена

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529392140
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  