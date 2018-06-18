Американские торговые войны выводят из себя даже японцев

10:08 19.06.2018 В стране восходящего солнца отказываются следовать опыту США



В докладе, представленном министерством экономики, торговли и промышленности Японии, подвергнуты жесткой критике протекционистские меры администрации президента США Дональда Трампа, которые послужили причиной торговых войн, сообщает 18 июня Синьхуа.



Документ осуждает любые односторонние действия как угрозу мировой торговле; в нем отмечается, что Япония не пойдет по американскому пути и будет урегулировать спорные вопросы на основе общепризнанных международных правил, установленных ВТО.



Напомним, что США ввели тарифные пошлины против своих главных торговых партнеров – Европейского союза, Канады и КНР, утверждая, что имеют на это право как страна, подвергающаяся торговой дискриминации. Ответные меры тех, против кого направлена эта политика, Вашингтон считает незаконными и обещает новый виток односторонних торговых ограничений. Источник - iarex.ru

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