 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Daily Sabah: Израиль выступает против мирного урегулирования в Сирии
10:05 19.06.2018

Израиль не говорит о мирном урегулировании. Он хочет поглотить Голанские высоты и дополнительные сирийские территории

Не прошло ни одного дня, чтобы израильский политик или аналитик не озвучил провокационный комментарий или явную ложь о Сирии и Иране. Конечно, можно понять беспокойство израильских политиков и даже страх, вызванный ситуацией на границе с Сирией, поскольку всем известно о тех дружеских чувствах, которые испытывают Иран и ливанская "Хезболла" по отношению к Израилю, пишет Хакки Окаль в статье для издания The Daily Sabah.

В отличие от любой другой страны, вовлеченной в региональную ситуацию, только Израиль отказывается работать в направлении мирного урегулирования в Сирии. Напротив, Израиль готов поддержать затяжную войну и полную катастрофу в Сирии. Если бы у Израиля была возможность задействовать самолеты с авианосца "Гарри Трумэн" для осуществления ковровых бомбардировок на территории Сирии, он бы воспользовался этой возможностью. Израиль готов полностью уничтожить Сирию в надежде на то, что те силы, которые все-таки смогут выжить в конфликте, не будут представлять угрозу для Израиля.

Израиль проводит аналогичную политику на оккупированных арабских землях после войны 1967 года. Не только военные ястребы предыдущих администраций, но и нынешнее правительство Израиля основывает свои действия на предположении, согласно которому уничтожение определенной территории приводит к уничтожении силы воли проживающих на данной территории людей. Однако Израиль сталкивается с противоположным эффектом, его действия еще больше активизируют сопротивление.

В то время как после прибытия авианосца "Гарри Трумэн" в восточный район Средиземного моря командир флотилии контр-адмирал ВМС США Юджин Блэк призывал к поиску мирных средств поддержания безопасности в регионе, израильские чиновники начали мечтать о возобновлении ковровых бомбардировок в Сирии. Пока американский командир говорил о том, что российские, иранские и сирийские военные стремятся выработать общую стратегию борьбы против террористов в Сирии, израильские представители начали обсуждать стратегические и тактические планы войны: "Администрация Трампа с большим беспокойством следит за растущим сотрудничеством между Россией, Ираном, Сирией и "Хезболлой" в их агрессивных намерениях, особенно в отношении форпоста Соединенных Штатов в Аль-Танфе".

К сожалению, можно допустить сразу несколько ошибок в одном единственном предложении, если стремишься создать картину, не соответствующую действительности. Во-первых, не существует усиленного сотрудничества между силами России, Ирана и "Хезболлы". Президент Владимир Путин умело дистанцирует свою страну от любых предполагаемых военных планов Ирана. Во-вторых, президент Сирии Башар Асад отдает предпочтение России, а не Ирану. Недавно Асад заявил на иранском телевидении: "Мы столкнулись с двумя вариантами: примирением или освобождением посредством силы. На данный момент русские предложили дать шанс примирению". Короче говоря, в регионе в последнее время не было "агрессивных намерений".

Израилю хорошо известно о том, что Россия в конце прошлого месяца начала срочные переговоры с Соединенными Штатами и Иорданией о положении на юге Сирии. Президент Путин лично обсудил данный вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как заявил Асад: "Русские, американцы и израильтяне все еще обсуждают данный вопрос". Асад также подчеркнул в ходе телевизионного интервью, что об урегулировании, предусматривающем вывод иранских сил с юга Сирии, не может быть и речи, поскольку "сирийско-иранские отношения носят стратегический характер и не могут выступать в качестве разменной монеты на международном базаре".

Израильские политики должны почувствовать разницу между отношениями Сирии с Ираном и "Хезболлой". Асад не говорит о присутствии "Хезболлы" в южном районе. С другой стороны, несмотря на стремление Израиля к длительной и более разрушительной войне в Сирии, США и российское руководство, похоже, готовы поддержать возвращение южных провинций Дараа и Кунейтра под контроль сирийского правительства.

Израиль не говорит о мирном урегулировании. Он хочет поглотить Голанские высоты и дополнительные сирийские территории.

Максим Исаев

Источник - REGNUM
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