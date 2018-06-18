Новым депутатом Жогорку Кенеша Киргизии станет Тариэль Жоробеков

08:09 19.06.2018 Новым депутатом Жогорку Кенеша от фракции "Республика – Ата-Журт" станет Тариэль Жоробеков. Об этом КирТАГ сообщил заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР Абдыжапар Бегматов во вторник.



"Сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии будет вручен мандат, значок и удостоверение депутата Жогорку Кенеша следующему по списку кандидату Тариэлю Жоробекову", - сказал А. Бегматов.

По его словам, Т. Жоробеков придет в парламент вместо Болотбека Ибраимжанова, который возглавил государственную службу по миграции при правительстве КР.

Альбина Метерова. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kyrtag.kg

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