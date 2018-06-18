 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
КазНацбанк запускает новую ипотечную программу "7-20-25"
08:07 19.06.2018

Ожидаемый срок начала реализации Программы "7-20-25" - вторая половина текущего года.

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 107 от 31 мая 2018 года утверждена Программа ипотечного жилищного кредитования "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Программа разработана в рамках реализации первой социальной инициативы, озвученной Главой государства 5 марта 2018 года в своем Обращении к народу "Пять социальных инициатив Президента". В частности, было поручено запустить программу "7-20-25", предусматривающей выдачу ипотечных займов по следующим условиям: ставка вознаграждения – 7% годовых, первоначальный взнос – 20%, срок займа – до 25 лет.

Программа определяет основные условия выдачи ипотечных жилищных займов, критерии к заемщикам и банкам для участия в Программе, порядок взаимодействия банков с оператором, а также меры, которые должны быть приняты на уровне законодательных актов для успешной реализации Программы.

В Программе может участвовать любой гражданин Республики Казахстан, имеющий доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности, а также не имеющий жилья на праве собственности.

Программа предусматривает возможность получения ипотечного жилищного займа для приобретения жилья на первичном рынке в любом регионе Республики Казахстан в пределах следующей стоимости:

25 млн тенге – для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау;

15 млн тенге – для других регионов.

Оператором Программы является дочерняя организация Национального Банка Республики Казахстан – АО "Ипотечная организация "Баспана". Используя рыночные механизмы финансирования за счет выпуска и размещения облигаций оператор привлечет на Казахстанской фондовой бирже (KASE) не менее 1 трлн тенге и направит полученные средства на выкуп ипотечных жилищных займов, выданных банками-участниками по условиям Программы.

"В рамках Программы будут определены критерии к банкам-участникам. Перечень банков-участников будет размещен на официальном интернет-ресурсе Национального Банка, после заключения ими соответствующих договоров с АО "Ипотечная организация "Баспана". Согласно условиям Программы банки-участники не вправе взимать с заемщиков комиссии за предоставление и обслуживание займов."

­Информация о начале процедуры выдачи займов банками-участниками будет дополнительно размещена на интернет-ресурсе Нацбанка. Ожидаемый срок начала реализации Программы "7-20-25" - вторая половина текущего года.

В целях разъяснения условий Программы "7-20-25" в мобильном приложении Нацбанка "НБК "Online" с 19 июня 2018 года запущен новый раздел "7-20-25", в котором можно оперативно получить ответ на интересующий вопрос, касающийся данной Программы.

Ознакомиться с Программой также можно на официальном интернет-ресурсе Национального Банка.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529384820
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