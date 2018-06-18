КазНацбанк запускает новую ипотечную программу "7-20-25"

08:07 19.06.2018 Ожидаемый срок начала реализации Программы "7-20-25" - вторая половина текущего года.



Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан № 107 от 31 мая 2018 года утверждена Программа ипотечного жилищного кредитования "7-20-25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.



Программа разработана в рамках реализации первой социальной инициативы, озвученной Главой государства 5 марта 2018 года в своем Обращении к народу "Пять социальных инициатив Президента". В частности, было поручено запустить программу "7-20-25", предусматривающей выдачу ипотечных займов по следующим условиям: ставка вознаграждения – 7% годовых, первоначальный взнос – 20%, срок займа – до 25 лет.



Программа определяет основные условия выдачи ипотечных жилищных займов, критерии к заемщикам и банкам для участия в Программе, порядок взаимодействия банков с оператором, а также меры, которые должны быть приняты на уровне законодательных актов для успешной реализации Программы.



В Программе может участвовать любой гражданин Республики Казахстан, имеющий доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности, а также не имеющий жилья на праве собственности.



Программа предусматривает возможность получения ипотечного жилищного займа для приобретения жилья на первичном рынке в любом регионе Республики Казахстан в пределах следующей стоимости:



25 млн тенге – для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау;



15 млн тенге – для других регионов.



Оператором Программы является дочерняя организация Национального Банка Республики Казахстан – АО "Ипотечная организация "Баспана". Используя рыночные механизмы финансирования за счет выпуска и размещения облигаций оператор привлечет на Казахстанской фондовой бирже (KASE) не менее 1 трлн тенге и направит полученные средства на выкуп ипотечных жилищных займов, выданных банками-участниками по условиям Программы.



"В рамках Программы будут определены критерии к банкам-участникам. Перечень банков-участников будет размещен на официальном интернет-ресурсе Национального Банка, после заключения ими соответствующих договоров с АО "Ипотечная организация "Баспана". Согласно условиям Программы банки-участники не вправе взимать с заемщиков комиссии за предоставление и обслуживание займов."



­Информация о начале процедуры выдачи займов банками-участниками будет дополнительно размещена на интернет-ресурсе Нацбанка. Ожидаемый срок начала реализации Программы "7-20-25" - вторая половина текущего года.



В целях разъяснения условий Программы "7-20-25" в мобильном приложении Нацбанка "НБК "Online" с 19 июня 2018 года запущен новый раздел "7-20-25", в котором можно оперативно получить ответ на интересующий вопрос, касающийся данной Программы.



Ознакомиться с Программой также можно на официальном интернет-ресурсе Национального Банка. Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529384820

Новости Казахстана

