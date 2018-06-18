В Оше пожар едва не уничтожил музей на священной горе Сулайман-Тоо

07:47 19.06.2018 Наибольшее число пожаров по республике за прошедшие сутки пришлось на Бишкек и Джалал-Абад. Об этом VB.KG сообщили в МЧС.



По их данным, всего было зафиксировано 9 очагов возгорания.



- В Бишкеке – 3, Джалал-Абаде – 3, Чуйской области – 1, Оше – 1 и в Таласе – 1. В столице в основном горели жилые квартиры. А вот в городе Ош сухотравье возле горы Сулайман-Тоо чуть не уничтожило музей – историческую достопримечательность республики. Причина выясняется¸- отметили в МЧС КР.



19 июня 2018 - Виктория Григоренко Источник - vb.kg

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529383620

Новости Казахстана

