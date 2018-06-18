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Есть три способа Киргизии не выплачивать китайские кредиты, - Евгения Ким
07:45 19.06.2018

Евгения Ким: Есть три способа не выплачивать китайские кредиты

Евгения Ким, журналист, освещающий вопросы присутствия Китая в Центральной Азии, помогла "Вечерке" разобраться с ситуацией вокруг китайских кредитов и выплат по ним.

По ее словам, чем ближе сроки "расплаты", тем сильнее будет волноваться Бишкек.

- Сейчас мы наблюдаем попытку игры на патриотизме и, вероятно, начало пиар-кампании "помоги своей стране вернуть долги". Предложение активистов о сборе средств на покрытие государственного долга, флешмобы и танцы под дождем – всего лишь информационные поводы, которые не меняют общей картины. В общих чертах она такова: Кыргызстан может не выполнять обязательства по китайским кредитам только в трех случаях.

Кыргызстану нужен новый кредит. Чтобы расплатиться с кредитом по ТЭЦ 9
Первый – наша страна становится для КНР партнером, альтернативы которому нет. Второй – Кыргызстан обгоняет Китай по военной мощи и возглавляет рейтинг самых сильных армий мира. Третий – руководство компартии Китая находит родственников в Нарыне и, устыдившись своих капиталистических замашек, прощает все долги. Потому что "бир туугандарым учун жанымды да аябайм" ("для родных и жизни не жалко" - пословица такая есть).

И даже такие варианты намного реалистичнее, чем попытки депутатов показать, что они ищут способы не выплачивать взятые у Эксимбанка КНР кредиты. Когда хотят действительно понять ситуацию и не допустить повторных ошибок, действуют по-другому.

Во-первых, обнародуют оригиналы подписанных соглашений. Не оценки "о важности и нужности" проектов из уст депутатов и экспертов, а документы с указанием смет, ответственных лиц и мер в случае невыполнения обязательств одной из сторон. Потому что пока сохраняется эта непрозрачность, ни о какой борьбе с коррупцией и злоупотреблениями не может быть и речи.

Кредитное соглашение с "ЭксимБанком" подписывал Минфин 2
Во-вторых, проводят международную экспертизу. Не играют в популярную сейчас игру "собрать-распустить депутатскую комиссию", одной из задач которой является не выйти по итогам расследования на самих себя, а привлекают независимых экспертов, чей гонорар не будет зависеть от результатов проверки.

В-третьих, несут ответственность перед своими работодателями – теми кыргызстанцами, с чьих налогов оплачиваются их командировки, дома и помощники. И с чьих налогов, кстати, оплачиваются кредиты.

Без этих базовых составляющих все попытки изменить систему обречены. А это значит, что мы раз за разом будем слышать об очередных злоупотреблениях, махинациях с бумагами и недоумевать, почему же борьба с коррупцией есть, а результатов нет?

Показательным примером являются текущие разбирательства вокруг модернизации ТЭЦ Бишкека. Почему они возникли? Совсем не потому, что у чиновников проснулась совесть, и они вдруг задумались, что будет со страной. Не потому, что уровень государственного долга приблизился к критической отметке, и они волнуются за пенсионеров, которые не получат вовремя пенсию. И уж точно не из-за того, что бишкекчане замерзали в своих домах этой зимой.

Настоящая причина – изменение политической ситуации в стране. Очевидное спорное использование китайских кредитов стало аргументом для критики людей, которые еще недавно были у власти. Чтобы эти аргументы были весомее, к скандалу пытаются привлечь и китайскую сторону, а может быть и сделать ее ответственной за случившееся.

Пока китайские инвесторы молчат. Они сохранят эту тактику, пока заявления или действия кыргызской стороны не мешают реализации их планов. Но большой ошибкой будет считать молчание или их нынешнее демонстративное бездействие слабостью.

Еще большей ошибкой будет переиграть в обвинения Китая или китайских кредиторов. Не в той мы весовой категории, чтобы спорить с теми, кто умеет считать и обладает исключительно хорошей памятью.

19 июня 2018 - Марина Осипова

Источник - vb.kg
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