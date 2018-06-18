Меридиан диалога. Почему саммит ШОС в Циндао - историческое событие, - Андрей Кириллов

07:41 19.06.2018 Почему саммит ШОС в Циндао - историческое событие. Андрей Кириллов - из Пекина



Впечатление от состоявшегося 9–10 июня в китайском городе Циндао саммита Шанхайской организации сотрудничества для россиян оказалось смазано трехдневными выходными и начинающимся футбольным ЧМ-2018. А между тем встреча на берегу Желтого моря лидеров восьми государств - членов ШОС, руководителей еще десятка стран со статусом наблюдателей и партнеров по диалогу, представителей ряда международных организаций имела историческое значение



Многие из тех, кто не бывал в Циндао, почему-то думают, что это небольшой приморский город с курортным уклоном. Между тем в нем (с пригородными уездами) живут почти 9 млн человек. Город знаменит своим пивным брендом, ведущим начало от немецких пивоварен конца XIX - начала XX века. Тогдашние германские колонизаторы почему-то думали, что пришли на полуостров Шаньдун надолго, но скоро их вытеснили другие "империалистические хищники" - японцы, а затем совсем ненадолго приплыли американцы. В 1949 году город в числе последних крупных населенных пунктов на материке заняли коммунистические войска. Здесь огромный порт, и Циндао ассоциируется со свежим бризом, большими кораблями, морскими картами…



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Помните из уроков географии, что такое меридиан? Это такая линия сечения поверхности земного шара плоскостью, проведенной через какую-либо точку и ось вращения Земли. Линии эти как бы условные, однако они нужны для определения местоположения и с главной осью вращения всего и вся напрямую связаны. Начальный из меридианов - Гринвичский - назван по одному из районов Лондона. От него ведется отсчет долгот и часовых поясов. То есть не только наше пространственное положение, но и время определяется по Гринвичу, то бишь от Лондона. Четверть века после распада СССР немало россиян, да и жителей других постсоветских стран, пытались строить свою жизнь от этого условного меридиана. С географией вряд ли что изменится, а вот с политикой…



Достаточно одного факта: впервые на заседание Совета глав государств ШОС в качестве полноправных участников вместе с главами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана пришли премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Пакистана Мамнун Хусейн. Два влиятельнейших азиатских государства завершили процесс вступления в ШОС, после чего в ареале этой организации оказалась половина населения планеты, большая часть территории Евразии. Циндаоский форум обозначил просто-таки тектонические сдвиги в мире.



Новый центр притяжения



Что притягивает разные страны к ШОС? Вначале страны шанхайской пятерки - Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Китай - руководствовались наследием китайско-советских пограничных переговоров. Удобен был их механизм, позволивший без значительных потерь решить пограничную проблему. Да, РФ полностью или частично передала Китаю некоторые спорные речные острова, но их площадь ничтожна по сравнению с прежними требованиями Поднебесной. Переговоры в том же формате распространились на снижение военного противостояния, меры доверия на границе, затем на общие вопросы безопасности. Стали говорить об экономическом, гуманитарном сотрудничестве. К моменту создания в 2001 году к ШОС подключился Узбекистан, через полтора десятилетия после серьезных дискуссий о пользе расширения организация решилась на включение Индии и Пакистана.



Платформа ШОС оказалась настолько привлекательной, что статус государств-наблюдателей ныне имеют Афганистан, Белоруссия, Иран, Монголия, и какие-то из этих стран также могут пополнить ее ряды. Вот и президент Ирана Хасан Роухани поблагодарил президента России Владимира Путина за "поддержку присоединения Ирана к ШОС". Конечно, вхождение Ирана означало бы новый апгрейд организации, однако все, очевидно, должно происходить в свое время, торопиться, считают в ШОС, не надо.



В партнерах по диалогу пока пребывают Азербайджан, Армения, Турция, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка. Все 18 государств с разным статусом образуют "семью ШОС", есть и своеобразная очередь стран, которые хотели бы так или иначе войти в нее. Жаль, что выпала Украина, еще не так давно претендовавшая на права партнера по диалогу.



В самой ШОС или в составе "семьи" есть государства, которых дружественными по отношению друг другу не назовешь. Скажем, Азербайджан и Армения. Те же Индия и Пакистан. Армения и Турция.

Есть территориальная проблема у Китая и Индии. В прошлом году казалось, что это дурное наследие могло обернуться серьезным пограничным конфликтом между двумя азиатскими гигантами. Однако не обернулось, вот опять жмут друг другу руки. Можно привести и другие примеры. Лидеры, дипломаты этих стран вместе участвуют в шосовских мероприятиях, беседуют "на полях" и, случается, о чем-то договариваются.



Разумеется, каждый из выступавших пользовался площадкой Циндао, чтобы озвучить заветные идеи. Владимир Путин в кратком выступлении на открытии Совета глав государств апеллировал к большому Евразийскому партнерству, Си Цзиньпин пропагандировал инициативу "Один пояс, один путь", Нурсултан Назарбаев призвал строить Евразийскую высокоскоростную железнодорожную магистраль, Александр Лукашенко предложил партнерам помочь с обеспечением продовольственной безопасности.



Кто-то из обозревателей однажды заметил: ШОС хороша тем, что в ней можно говорить на плохом английском языке. Это, понятно, шутка (официальные языки ШОС - русский и китайский, хотя и на английском в случае необходимости общаются), но с намеком: в организации нет высокомерных представителей Запада, привыкших давать уроки тем, кто не входит в "золотой миллиард" граждан развитых стран. В ШОС на все распространяется консенсус. Это, бывает, осложняет шосовское бытие, но зато обеспечивает твердое согласие. Нынешний саммит показал, что ШОС может согласованно говорить по крупным международным проблемам - Сирии, Ирану, Афганистану, Северной Корее, реформам ООН.



"Саммит ШОС стал для нашей организации рубежным, он открыл новый формат ее работы в составе лидеров восьми государств-членов",- сказал в интервью автору этого материала генеральный секретарь ШОС Рашид Алимов. Генсек считает, что в заявлениях высоких участников неизменно подчеркивалась приверженность государств-членов принципам "шанхайского духа", добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, решимость твердо и последовательно развивать многопрофильное взаимодействие в рамках ШОС. "Это продемонстрировало единство ШОС, сплоченность государств-членов в решении общих задач",- отметил он.



Для самого Алимова саммит в Циндао - последний в качестве генерального секретаря ШОС, он уже пожелал успехов своему преемнику из Узбекистана. Сменщику будет непросто: Алимов (в прошлом - министр иностранных дел Таджикистана и представитель своей страны в ООН) показал, что должность генсека отнюдь не номинальная. Во многом ему ШОС обязана ростом международного авторитета. Секретариат ШОС стал настоящей штаб-квартирой международной организации со своим скульптурным "Барабаном мира", мраморной Хартией в фойе и гостеприимной "шосовской лужайкой". На музыкальные вечера туда съезжается дипломатический бомонд всего Пекина, а "Марафон ШОС", который в этом году пройдет в Куньмине, на юго-западе КНР, в третий раз, собирает тысячи участников со всего мира. Помимо прочего Рашид Алимов - писатель и поэт, автор нескольких книг.



Дружить дорогами и армиями



Успех саммита в Циндао, особенно яркий на фоне завершившейся конфузом встречи G7 в канадском Ла-Мальбе, предопределил несколько факторов, но все же главным надо признать продвижение стратегического партнерства Москвы и Пекина. Хотя государственный визит Владимира Путина продолжался, по сути, полдня, российский президент успел послушать на площади Тяньаньмэнь гимны, рапорт начальника почетного караула и орудийные залпы в свою честь, провести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в узком и широком составах, подписать или поприсутствовать на подписании основательного пакета документов и даже съездить на скоростном поезде "Фусин" ("Возрождение") в близлежащий мегаполис Тяньцзинь. Там лидеры посмотрели игру российской и китайской детских хоккейных команд. Спортивная тема важна в преддверии футбольного ЧМ и будущих зимних Игр-2022 в Пекине.



Высокоскоростную магистраль (ВСМ) китайцы показали не случайно. Это недвусмысленный намек не только на ВСМ Москва - Казань, по которой также могут мчаться со скоростью свыше 300 км в час китайские поезда, но и на продление линии до Екатеринбурга и далее до Пекина. Для Китая, где протяженность ВСМ достигла, по последним данным, 25 тысяч км, это посильная задача. Для России это был бы второй Транссиб, важная внутренняя и транзитная железная дорога.



В ходе переговоров в поезде и на спортивной трибуне президент и председатель отметили успехи двусторонней торговли, которая только за три первых месяца года выросла на 31 процент.

Это делает вполне достижимым выход по итогам года на стомиллиардный (в долларах) рубеж, к которому обе страны уже давно стремятся. Ключевой сферой остается энергетика, то есть поставки российской нефти. Китайские компании подключились к проекту "Ямал-СП" по добыче и сжижению природного газа и уже отпускают его своему населению.



Решено задействовать в китайской лунной программе передовые российские разработки. Говорилось и о "совместном освоении потенциала Северного морского пути, Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей". Си Цзиньпин посетит Восточный экономический форум во Владивостоке в качестве главного гостя. К тому времени и цена вопроса по разным проектам станет, надо думать, более понятной.



В совместном заявлении говорится о готовности продолжать сотрудничество в военной сфере. "Россия и Китай намерены и далее наращивать стратегические контакты и координацию между вооруженными силами двух стран, совершенствовать существующие механизмы военного сотрудничества, расширять взаимодействие в сфере практического военного и военно-технического сотрудничества, сообща противостоять вызовам глобальной и региональной безопасности",- отмечается в документе, что актуально и для России, и для Китая. Для Пекина, может быть, даже важнее в ситуации, когда американские эсминцы бороздят воды Южно-Китайского моря, которые Пекин объявил своими территориальными.



Владимир Путин вновь стал президентом РФ по итогам выборов, Си Цзиньпин на мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей получил за счет изменения Конституции бессрочные полномочия в качестве председателя КНР. То есть для обоих это что-то вроде новой страницы в политической жизни. Видимо, оба настроены на укрепление личной дружбы, о чем свидетельствуют и дипломатические подарки. Си Цзиньпин преподнес российскому гостю старинный струнный инструмент гуцин, а Владимир Владимирович презентовал китайскому другу русскую баню из двухсотлетнего алтайского кедра. Оба подарка помимо сугубо национального характера содержат отсылку к долговременности.



"До самого последнего времени американцы полагали, что Китай вот-вот окончательно сделает выбор в пользу западного пути развития. Однако этого не случилось, наша страна твердо пошла по своей колее - "социализма с китайской спецификой", концепция которого получила новую трактовку",- говорит за чашкой чая знакомый китайский журналист. Идея Великого национального возрождения простирается, по крайней мере, до середины нынешнего века, точнее, до 2049 года, когда будет отмечаться столетие Китайской Народной Республики.



Андрей Кириллов, шеф бюро ТАСС в Пекине

18.06.2018 Источник - kommersant.ru

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