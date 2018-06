Пентагон готовит превентивные кибератаки на РФ и Китай, - А.Рискин

07:36 19.06.2018 Вашингтон опасается российских хакеров и тратит миллиарды на противостояние им



Киберкомандование США наделили правом совершать атаки на сети "противника" для предупреждения возможных нападений. Об этом сегодня пишет РБК со ссылкой на The New York Times. По данным американского издания, Пентагон теперь позволяет Киберкомандованию "осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак".



Заметим, что ранее Вашингтон неоднократно обвинял в проведении хакерских атак Россию и Китай, которые, якобы, "спонсируют злонамеренные хакерские группы". Кстати, в "черный список" Пентагона попали не только Россия и Китай, но и Северная Корея, а также другие страны, обладающие ядерным оружием. До сих пор, как указывает The New York Times, американское киберкомандование "больше занимало оборонительную позицию, пытаясь противостоять атакам только в моменты, когда хакеры пытались вторгнуться в американские сети".



Минувшей весной Пентагон расширил полномочия ведомства и присвоил ему более высокий статус. Это позволяет Киберкомандованию США совершать ежедневные рейды по зарубежным сетям, чтобы не допустить применения кибероружия против Штатов еще до того, как оно начнет действовать каким-либо образом, указывает газета со ссылкой на документы и источники в военной сфере и разведывательных службах Соединенных Штатов.



Вообще о российских кибератаках и кибершпионаже Москвы в последние годы не говорит только ленивый, а западные СМИ просто обожают эту тему. Но здесь, как говорится, нет дыма без огня. Считается, что сегодня наиболее подготовленной и многочисленной кибернетической армией располагают американцы, ее бюджет составляет не меньше 7 млрд долл. Эта сумма тратится на содержание примерно 9 тыс. хакеров. На втором месте находятся китайцы, которые, как обычно, берут количеством: в распоряжении китайского правительства 20 тыс. хакеров, они обходятся КНР приблизительно в 1,5 млрд долл. За ними следуют британцы, которые за 450 млн долл. содержат примерно 2 тыс. специалистов по компьютерному взлому. Южная Корея имеет 700 хакеров и ежегодно расходует на них около 400 млн долл. Россия, по мнению экспертов, имеет около 1 тыс. подготовленных хакеров и тратит на них где-то 300 млн долл. в год. То есть даже меньше, чем Сеул. Но, судя по всему, российские хакеры берут качеством. И это вполне объяснимо.



Сильнейшая в мире школа советской математики, помноженная на чахлую экономику и политическую нестабильность, в свое время дала свои криминальные всходы. Программисты с мозгами практично решили, что раз родине совсем не до них, то почему бы не заработать на жизнь иначе. Менее легально. Азарта добавляло и длительное отсутствие в законах "новой" России статей, предусматривающих наказание за киберпреступления. Но теперь, похоже, отечественные хакеры востребованы вполне официальными структурами, ведущими так называемые "гибридные войны". И обходятся они бюджету во вполне приемлемые суммы.



Андрей Рискин

Заместитель главного редактора "Независимой газеты"

18.6.18 Источник - ng.ru

