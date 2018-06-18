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Есть ли выход из арабо-израильского тупика, - Вениамин Попов
07:35 19.06.2018

Не исключено, что свое слово может сказать экология

Решение Дональда Трампа о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим и таким образом признание Вашингтоном, в нарушение всех принятых ООН документов, этого города в качестве столицы Израиля вызвало в мире мощную волну возмущения. Приуроченное к 70-летию создания Государства Израиль церемония открытия в мае посольства США привела к кровопролитным столкновениям, в результате которых были убиты десятки палестинцев, огромное число получило тяжелые ранения. Эти трагические события стали детонатором беспрецедентного роста напряженности на всем Ближнем Востоке.

Палестинский лидер Махмуд Аббас отказался от каких-либо переговоров с израильскими официальными лицами (формально они заморожены с 2014 года. – В.П.) и прервал контакты с американцами. Общая ситуация приняла такой критический оборот, что некоторые западные политологи поспешили сделать вывод, что проект создания в бывшей английской подмандатной территории – Палестине – двух государств: арабского и еврейского – если и не похоронен навсегда, то подвергся сокрушительному удару.

Поток яростной критики обрушился на правительство Биньямина Нетаньяху: его обвинили в постепенной аннексии Западного берега реки Иордан. Строительство там новых израильских поселений продолжается, и, по оценкам американской прессы, во вновь создаваемых проживает уже на 100 тыс. больше израильтян, чем допускают обсуждавшиеся в конце прошлого века схемы разделения. Вместе с тем справедливости ради следует сказать, что 12 июня израильские власти по решению верховного суда снесли 15 домов еврейских поселенцев, которые были возведены на спорных территориях.

Между тем демографический фактор все больше стал определять ситуацию на местах. В марте 2018-го сами израильтяне признали, что количество евреев и арабов, живущих на территориях между Средиземным морем и рекой Иордан, достигло паритета: на Западном берегу проживают 2,7 млн палестинцев, 2 млн живут в Газе и 1,84 млн являются жителями непосредственно Израиля. В сумме это близко к численности еврейского населения. Однако при сохранении нынешних темпов рождаемости евреи могут уже в ближайшем будущем оказаться в меньшинстве.

Вот еще один характерный факт. В 2013 году израильский мэр Иерусалима Нир Баркат был избран 111 тыс. голосами. Большинство палестинцев, проживавших в аннексированном Восточном Иерусалиме, бойкотировали те выборы. Однако нельзя исключать, что наступит время, когда именно палестинцы – а это 180 тыс. человек, имеющих гражданство Государства Израиль (они платят налоги и имеют право голосовать на муниципальных выборах), – выберут собственного мэра.

Примечательна в этой связи недавняя статья Томаса Фридмана, обозревателя New York Times, в которой он "дает совет" 2 млн жителей Газы выстроиться в колонны и маршировать к израильской границе, держа в одной руке оливковую ветвь, а в другой – плакат с надписью "Два государства для двух народов" с требованием подписать мирный договор на базе границ 1967 года.

Ко всему этому надо рассказать о быстро надвигающейся проблеме, которая может создать угрозу самому проживанию людей. Это извечные для региона проблемы воды и экологии, которые все больше вторгаются в политику. На Ближнем Востоке все чаще случаются засухи, поднимается среднегодовая температура, быстро истощаются водные источники.

Всемирная организация метеорологии зафиксировала в апреле самые высокие температуры в регионе – 50,22 градуса по Цельсию. Сектор Газа уже несколько лет находится в полной блокаде, и все инфраструктурные проекты там остаются в критическом состоянии. Это означает, что ежедневно в Средиземное море сбрасывается около 100 млн л канализационных отходов. Под воздействием морских течений большинство из них направляется к северу, израильскому городу Ашкелон, где расположены туристические пляжи. В этом же городе находится второй по величине завод Израиля по опреснению морской воды. Как известно, 80% питьевой воды Израиль получает через опреснители, и 15% всего этого объема идет благодаря заводу в Ашкелоне. Его уже неоднократно останавливали из-за того, что фильтры не справлялись с очисткой привносимой из Газы воды.

Кроме того, водоносный слой в Газе истощается. Ежегодно в результате осадков он наполняется на 60 млн куб. м, но жители Газы выкачивают из этого слоя уже более 10 лет по 200 млн куб. м, поэтому туда попадают морская вода и канализационные отходы. По некоторым оценкам, население Газы тратит до 30% своих доходов на закупку чистой воды. Вполне вероятно, что через несколько лет протесты на границе с Израилем будут организованы не группировкой ХАМАС, а родителями детей, которые будут страдать от тифа или холеры.

В столице Иордании Аммане, где число жителей резко возросло за счет беженцев из Сирии, многие дома уже получают воду лишь 12 часов в день. И, может быть, именно эта угроза для населения Израиля наконец подвигнет его молчаливое большинство на действия, которые обеспечили бы ему реальную безопасность. Возможно, экология сумеет сделать то, что не смогли сделать политики.
Об авторе: Вениамин Викторович Попов – директор Центра партнерства цивилизаций МГИМО.

18.06.2018

Источник - ng.ru
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