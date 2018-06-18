Талибы доверились Узбекистану. В Ташкенте заявили об установлении контакта с движением, - "Къ"

07:31 19.06.2018 Власти Узбекистана сообщили, что провели "рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения "Талибан"", которое действует в соседнем Афганистане. Диалог с организацией, которую Москва и Совбез ООН считают террористической, установлен после конференции по афганскому урегулированию, которая прошла в Ташкенте в марте. Тогда более 20 стран призвали правительство в Кабуле и талибов вступить в прямой диалог, а Ташкент выразил готовность быть посредником.



Министерство иностранных дел Узбекистана сегодня сообщило о первых реальных результатах конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая прошла в Ташкенте 28 марта. "В целях реализации консолидированной позиции участников ташкентской конференции узбекская сторона установила соответствующие контакты и провела рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения "Талибан", в ходе которых были обсуждены перспективы диалога и взаимодействия для установления долгосрочного мира и стабильности в Афганистане и его экономического развития",- говорится в заявлении на сайте узбекского МИДа.



Кроме того, узбекские дипломаты поприветствовали перемирие между талибами и властями Афганистана, установленное по случаю окончания месяца Рамадан, священного для мусульман. "Узбекская сторона надеется, что данное перемирие приобретет бессрочный характер",- говорится в тексте. Однако то, что этим надеждам не дано осуществиться, ясно уже сейчас: вчера правительственные силы заявили, что продлевают перемирие на десять дней, а талибы - что возобновляют боевые действия.



На ташкентской конференции в марте талибы представлены не были, однако в декларации, принятой по ее итогам, говорилось, что страны-участницы заявляют "о решительной поддержке предложения правительства национального единства начать прямые переговоры с "Талибаном" без каких-либо предварительных условий". При этом, существует ли какой-либо канал коммуникации между правительством в Кабуле и талибами сейчас, неизвестно. "Когда будут прямые переговоры - это и будет каналом коммуникации",- ответил на соответствующий вопрос "Ъ" глава МИД Афганистана Салахуддин Раббани.



"Талибан" призвал к прекращению конфронтации и началу диалога

"Талибан" призвал к прекращению конфронтации и началу диалога

О том, что именно Ташкент собирается стать посредником в переговорах между талибами и афганским правительством, было известно уже в марте. "Мы готовы создать на любом этапе мирного процесса все необходимые условия для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением "Талибан"",- говорил на мартовской конференции президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Судя по всему, прошедшие встречи узбекских дипломатов с "высокопоставленными представителями" стали первым шагом к таким переговорам.



"Ташкент ведет себя довольно последовательно и систематично,- сказал "Ъ" эксперт по Центральной Азии политолог Аркадий Дубнов.- Понятно, что эти контакты между талибами и узбекскими властями далеко не первые, однако именно этот контакт приурочен к перемирию, объявленному Ашрафом Гани (президентом Афганистана.- "Ъ"). Вряд ли в Узбекистане считают это перемирие своей заслугой, но они заинтересованы в том, чтобы доверительная атмосфера между правительством в Кабуле и талибами укреплялась. Иными словами, узбеки пытаются продемонстрировать, что процесс, начатый на ташкентской конференции, идет и будет продолжаться. Кроме того, в Узбекистане ждут, что все страны, подписавшие Ташкентскую декларацию, включая Россию, будут поддерживать его действия в этом направлении".



Кирилл Кривошеев

18.06.2018, Источник - kommersant.ru

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