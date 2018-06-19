Новые газопроводы меняют расклад сил на мировой арене, - Олег Никифоров

07:25 19.06.2018 Реализация проекта "Северный поток – 2" столкнула интересы европейского бизнеса с геополитическими амбициями США



На газовом рынке Европы России приходится вести борьбу с многочисленными противниками, которые зачастую исходят не столько из экономических посылов, сколько из чисто военно-политических. Кадр из фильма "Александр Невский" (1938)

В начале июня правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток – 2" в своих водах. Об этом на брифинге заявил министр предпринимательства и инноваций Швеции Микаэль Дамберг, сообщает газета DI. Ранее такие разрешения на строительство "Северного потока – 2" на своей территории выдали Германия и Финляндия. Остается Дания, которая вердикт вынесет во втором квартале 2018 года. Как известно, проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. "Газпрому" будет принадлежать 50%, BASF, E.ON, Engie, OMV, Shell – по 10% в проекте.



Среди наиболее мощных противников проекта – США. Основными аргументами американских политиков являются утверждения, что постройка газопровода "Северный поток – 2" ослабляет восточный фланг НАТО, безопасность Украины и усиливает зависимость Европы от российского газа. Об этом 5 июня заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в вашингтонском консервативном неправительственном фонде "Наследие". Как известно, его выступление было посвящено видению администрацией Дональда Трампа отношений между США и Европой.



Редакция "НГ" попыталась разобраться в хитросплетениях современной газовой политики и ее влиянии на формирование геополитических союзов.



Конечно, у проекта имеются влиятельные противники кроме США и в самой Европе. К ним относятся прежде всего восточноевропейские государства, такие как Польша, которые несут от запуска проекта достаточно существенные материальные потери.



Хотя тут надо сделать оговорку в том плане, что в свое время польское руководство отказалось от предложенного Россией сооружения второй ветки газопровода Ямал–Европа – 2. Напомним, что Ямал–Европа – транснациональный магистральный экспортный газопровод, введенный в действие в 1999 году (построен предприятием "Ленгазспецстрой"). Он соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с потребителями в Европе. Газопровод стал дополнительным экспортным коридором, повысившим гибкость и надежность поставок российского газа в Западную Европу (через газотранспортные системы YAGAL-Nord и STEGAL–MIDAL–ПХГ "Реден"). В настоящее время начинается в газотранспортном узле в г. Торжок (Тверская область). Проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. Конечная западная точка МГ Ямал–Европа – компрессорная станция "Мальнов" (в районе г. Франкфурт-на-Одере) вблизи немецко-польской границы.



В 2002 году "Газпром" отложил на неопределенный срок строительство перемычки Кобрин–Вельке–Капушаны в Словакию и прокладку второй ветки Ямал–Европа в Германию. В качестве приоритетного проекта тогда был выбран газопровод "Северный поток". В апреле 2013 года президент России Владимир Путин высказал мнение, что "Газпрому" следует вернуться к проекту строительства второй ветки газопровода Ямал–Европа от границы Белоруссии по территории Польши до Словакии. 5 апреля 2013 года в Санкт-Петербурге менеджеры "Газпрома" провели встречу с делегацией правительства Польши, где стороны обсудили планы по строительству второй ветки Ямал–Европа мощностью 15 млрд куб. м газа в год. Председатель правления Алексей Миллер представил основные параметры газопровода и сообщил, что проект принесет Польше экономическую выгоду в виде платы за транзит через территорию республики, а также будет способствовать повышению энергобезопасности потребителей Центральной Европы. "Газпром" и компания EuRoPol Gaz (СП "Газпрома" и польской PGNiG) подписали меморандум о взаимопонимании по проекту Ямал–Европа – 2. Для строительства второй ветки планировалось задействовать потенциал, который был заложен при строительстве первой ветки газопровода Ямал–Европа. Также, по данным генерального директора ОАО "Белтрансгаз" Владимира Майорова, газотранспортная система ОАО "Белтрансгаза" недозагружена на 15 млрд куб. м в год. Предполагалось, что газопровод позволит увеличить транзит российского газа в Польшу, Словакию и Венгрию, однако польские власти в дальнейшем подвергли этот проект резкой критике, поскольку его осуществление может привести к исключению Украины из транзитной схемы.



Сегодня украинский фактор снова выступает в качестве одного из основных для противников "Северного потока – 2", поскольку его запуск снижает до 10–15 млрд куб. м в год объемы необходимой прокачки российского газа через украинскую ГТС. Украина несет значительные материальные потери, исчисляемые 2–3 млрд долл., и эти потери ей кто-то должен будет возмещать, поскольку Запад делает ставку на геостратегическое положение Украины на рубеже соприкосновения России и НАТО.



Под этим углом зрения ослабление восточного фланга НАТО можно связывать с временным исключением Украины из планов НАТО по расширению на восток, так как экономические и финансовые неурядицы, характерные сегодня для нее, существенно снижают интерес к Киеву его нынешних западных партнеров.



Если говорить о зависимости Европы от российского газа, то этот фактор свидетельствует скорее о попытках США добиться преимуществ для своего сжиженного газа (СПГ) за счет применения методов неконкурентной борьбы с газпромовским трубопроводным газом. Но, как показывает последний анализ экономической ситуации в Европе на рубеже 2030–2035 годов, проведенный международной компанией ВР, благодаря бурному развитию поставок СПГ в мире складывается единый газовый рынок. Не является в этом плане исключением из правила и Старый континент. На сегодня ЕС использует только четверть общей мощности уже построенных терминалов. Но их значительное количество в сочетании с внутренними газопроводами позволяет уже сегодня вполне обеспечить все страны ЕС голубым топливом. Таким образом, нужно исходить из того, что с возможным увеличением доли российского "Газпрома" на европейском рынке газа до 40% после запуска "Северного потока – 2" зависимость ЕС от российского газа не увеличится. Это связано с тем, что последнему придется конкурировать с поставками СПГ из Катара, являющегося на сегодня основным поставщиком сжиженного газа в Европу, США (если поставки СПГ в Европу будут по цене более выгодными, чем нынешние поставки в АТР) и Австралии.



Более сложными с геополитической точки зрения являются проблемы, связанные с отношениями, складывающимися между США и основными их партнерами в Европе: Германией и Францией.



Как отмечает в этой связи одно из ведущих американских внешнеполитических изданий National Interest, российско-германские отношения с началом кризиса и войны в Украине в 2014 году резко ухудшились, однако в последние два года связи между ними медленно нормализуются. Хотя Германия взяла на себя командование батальоном многонационального корпуса НАТО "Северо-Восток" в Литве, она остается лучом надежды для российских дипломатических усилий в Европе.



Пожалуй, самым ярким примером тому, продолжает издание, стала история с "Северным потоком – 2", который должен стать второй веткой прямого немецко-российского газопровода и пройти по дну Балтийского моря в обход таких антироссийских стран, как Польша и Украина. Противодействие этому трубопроводному проекту в Центральной и Восточной Европе усиливается, причем даже в Дании, и из-за этого Лавров в октябре 2017 года официально пожаловался на политическое вмешательство в планы строительства. Из-за такого противодействия "Газпром" в том же году сократил финансирование "Северного потока – 2". Но, несмотря на попытки Прибалтики и Украины остановить трубопровод, Германия продолжает поддерживать этот проект, а немецкие компании производят для него оборудование. Министр экономики Германии Петер Альтмайер 15 мая 2018 года встретился с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым, чтобы обсудить "крупномасштабные совместные проекты в энергетике". В пресс-релизе по итогам переговоров "Северный поток – 2" напрямую не упоминается, но он не мог быть исключен из дискуссии.



Более того, российские средства массовой информации после этих встреч заговорили о "ренессансе" отношений между Россией и Германией, хотя Лавров официально заявляет, что эти отношения на самом деле никогда не портились. На пресс-конференции после встречи с Путиным Меркель заявила, что проект "Северный поток – 2" активно реализуется и что Германия будет играть в нем "активную роль" и оказывать ему "содействие", несмотря на вопросы об экспорте российского газа в Украину в случае продолжения проекта.



Тот период затишья российской дипломатии в Европе, что наступил с началом украинского кризиса в 2014 году, если и не подходит к концу, то как минимум открывает новую главу в двусторонних отношениях. Цены на нефть марки Urals, являющиеся ключевым индикатором стабильности российского бюджета, в 2017 году начали восстанавливаться на фоне оживления мировой экономики. Демографический кризис в России стабилизировался. И, наконец, хотя европейские санкции против России сохраняются дольше, чем ожидалось, но добавим, что с решением проблемы Восточной Украины (чему активно сопротивляется Украина, поддерживаемая США) они могут быть сняты.



По постсоветским меркам Россия сегодня как никогда изолирована от Европы, особенно после покушения на убийство двойного агента Скрипаля. Но верно и то, что Россия выходит из изоляции и что ее отношения с Германией самые лучшие среди членов НАТО, если не считать своенравную Турцию.



Необходимо видеть, что, с одной стороны, политическое руководство Германии находится под мощным давлением деловых кругов Германии и ряда других стран Западной Европы, заинтересованных в реализации проекта газопровода по чисто экономическим причинам, а с другой – на канцлера Меркель оказывает давление американский партнер. В этих условиях, конечно, налицо назревание раскола в монолитных трансатлантических рядах. Это, видимо, по мысли американских стратегов, и означает ослабление НАТО.



Олег Никифоров

Ответственный редактор приложения "НГ-Энергия"

19.06.18 Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529382300

Новости Казахстана

