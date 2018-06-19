Иран проигнорировал требования России по Сирии, - И.Субботин

07:23 19.06.2018 Тегеран подозревают в увеличении своих сил на юге Арабской Республики



Лояльные Ирану силы проигнорировали требование США, РФ и Израиля покинуть южные районы Сирии. О том, что боевики группировки "Хезболла" и шиитского ополчения концентрируются вблизи Голанских высот, сообщает издание Jerusalem Post со ссылкой на источники в сирийской оппозиции. От правительственной армии Сирии и проиранских формирований в ближайшее время ожидают масштабного наступления на те районы, которые формально входят в южную зону деэскалации.



Повстанцы в разговоре с Jerusalem Post сообщили, что шиитское ополчение и боевики "Хезболлы" концентрируются вблизи оккупированных Голанских высот, готовясь окончательно вытеснить умеренную оппозицию из южных провинций Сирии. По данным оппозиции, бойцы проиранских отрядов переодеты в униформу "Сил тигра" – элитного формирования сирийской правительственной армии. Вероятно, это сделано для того, чтобы избежать ударов со стороны израильских войск, оперативно реагирующих на передвижения иранских и проиранских сил вблизи своих рубежей. Как сообщают израильтяне, в ближайшее время от войск официального Дамаска и лояльных Ирану сил стоит ждать массированного наступления в тех южных провинциях, где находятся остатки умеренной оппозиции.



В минувшие выходные премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскрыл детали недавней телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным. "Я повторил наши основные принципы в отношении Сирии: прежде всего Иран должен уйти; во-вторых, мы будем принимать меры и уже предпринимаем действия против усилий по установлению военного присутствия Ирана и его сателлитов вблизи границы и глубоко внутри Сирии, – заявил глава израильского правительства. – Мы будем действовать против этих усилий в любой точке Сирии". В сообщении кремлевской пресс-службы говорится: Путин и Нетаньяху выразили "готовность к наращиванию координации на сирийском направлении, в том числе по вопросам противодействия международному терроризму".



Судьбу южных районов Россия обсуждает не только с Израилем, но и с Иорданией, Ираном и США. "Контакты идут в двустороннем формате и с иорданцами, и с американцами, и с иранцами, и с представителями законного правительства Дамаска, и с израильской стороной, потому что у них тоже есть свои определенные озабоченности. И с оппозицией, естественно", – сообщил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов. Россия, похоже, категорически против сохранения в этой зоне деэскалации лояльных Ирану формирований. Так, 28 мая глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве заявил, что "изначально договоренность о создании на юго-западе Сирии зоны деэскалации предполагала эвентуальный отвод всех несирийских сил из этой части Сирийской Арабской Республики (САР)". "Разумеется, отвод всех несирийских сил должен осуществляться на взаимной основе – это должна быть улица с двусторонним движением", – пояснил тогда Лавров.



Ранее израильские СМИ сообщали, что в рамках негласных договоренностей российская сторона обязалась взять под контроль отвод иранских бойцов и подразделений группировки "Хезболла" от южных рубежей Сирии. В обмен на это, отмечал Channel 2, еврейское государство заверило, что готово смириться с тем, что южные провинции, где остаются повстанцы, будут переданы в руки сирийских правительственных войск. Вероятно, понимание по этому комплексу проблем искал начальник главного управления военной полиции Министерства обороны РФ Владимир Ивановский, который прибыл в Израиль в конце минувшей недели и встретился с рядом официальных лиц. Jerusalem Post подтверждает, что в повестке визита российского военачальника было готовящееся правительственными войсками наступление.



В экспертной среде полагают, что проблема на юге Сирии грозит повториться в других районах. "Отсутствие договоренностей между лидерами основных стран, участвующих в переговорах (по юго-западу Сирии. – "НГ"), будет означать, что подобный срыв договоренностей может повториться, например, в разговоре о востоке страны, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – Если главный итог встречи Путина и Трампа во Вьетнаме (ноябрь 2017 года. – "НГ") под угрозой срыва, то это говорит: вряд ли будут договоренности и по востоку. С самого начала было понятно, что вывод отрядов, так или иначе связанных с Ираном, будет очень сложным в силу того, что у Башара Асада большой дефицит человеческих ресурсов. В этой операции (наступление на южные провинции. – "НГ") кто-то должен принимать участие, поэтому, несмотря на договоренности, там будут все (иранские элементы. – "НГ"). Понятно, что это дает США и Израилю санкции на удары в этой зоне. Для России все это не очень хорошо: она показывает, что не может влиять в Сирии на иранцев".



Игорь Субботин



19.06.18 Источник - независимая газета

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