Прокуратура Швейцарии торопится вернуть Ташкенту $700 миллионов Гульнары Каримовой без решения суда

07:19 19.06.2018 Большая часть денег, которые могут быть возвращены узбекским властям, заморожены на счетах швейцарского банка, открытых на имя личной помощницы Гульнары Каримовой Гаяне Авакян



После статьи на "Озодлике" о том, что вопрос о возвращении Ташкенту части 800 миллионов швейцарских франков, принадлежащих Гульнаре Каримовой и замороженных в банке Швейцарии, практически решен в положительную сторону, в швейцарской прессе появилась информация, подтверждающая это сообщение.



Как приводится в статье под заголовком "Отмывание денег: Миллионы для Узбекистана", опубликованной 16 июня в местной газете NZZ, в двух ордерах, выданных 22 мая прокуратурой Швейцарии, говорится о необходимости незамедлительной передачи официальному Ташкенту суммы в размере 686.7 миллиона из 800 миллионов франков, предположительно принадлежащих Гульнаре Каримовой и замороженных на счетах швейцарских банков в рамках возбужденного против нее уголовного дела.



В ордерах швейцарской прокуратуры, лично увиденных журналистами, имя Гульнары Каримовой не приводится. Как пишет издание, в этих документах речь идет о возвращении Узбекистану замороженных в банках Швейцарии денег, принадлежащих "бывшему супругу и близкой коллеге" Гульнары Каримовой.



В связи с тем, что имена этих двух лиц не разглашаются, можно предположить, что речь идет о бывшем гражданском муже Каримовой Рустаме Мадумарове и ее личной помощнице Гаяне Авакян. В настоящее время эти двое, в свое время считавшиеся самыми важными лицами в бизнес-империи Гульнары Каримовой, приговорены узбекским судом к 14 и 13 годам тюремного заключения соответственно и сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы.



В ордерах прокуратуры Швейцарии говорится о том, что оба обвиняемых – Рустам Мадумаров и Гаяне Авакян – признали вину по всем предъявленным им обвинениям. Кроме того, в ордерах сказано, что, находясь в узбекской тюрьме, Мадумаров и Авакян дали согласие на конфискацию денег, замороженных на их счетах, и попросили вернуть их узбекской стороне.



Прокуратура Швейцарии, сославшись на это признание и допрос, попросила незамедлительно вернуть Узбекистану 866.7 миллиона франков (700 миллионов долларов США), замороженных на счетах Рустама Мадумарова и Гаяне Авакян в банках Женевы и Цюриха.



Швейцарский адвокат Гульнары Каримовой Грегоир Мангет назвал ордер прокуратуры Швейцарии нарушением процессуальных норм. Он считает, что "подобные меры наказания противоречат принципам справедливого суда и нарушают фундаментальные права Гульнары Каримовой". Кроме того, адвокат Грегоир Мангет выразил сомнение относительно подлинности признательных показаний Мадумарова и Авакян, данных в узбекской тюрьме.



В том же интервью адвокат сообщил швейцарским журналистам о том, что 25-26 апреля он встречался с Гульнарой Каримовой, которая отрицает выдвинутые против нее обвинения и заявляет, что они были выбиты у ее бывших партнеров путем применения к ним пыток. Источник - centralasian.org

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