 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 19.06.2018
10:09  Почему Израиль поддерживает ИГИЛ*?
10:08  Американские торговые войны выводят из себя даже японцев
10:06  The Hill: США вступили в битву за глобальный миропорядок
10:05  Daily Sabah: Израиль выступает против мирного урегулирования в Сирии
08:09  Новым депутатом Жогорку Кенеша Киргизии станет Тариэль Жоробеков
08:07  КазНацбанк запускает новую ипотечную программу "7-20-25"
07:47  В Оше пожар едва не уничтожил музей на священной горе Сулайман-Тоо
07:45  Есть три способа Киргизии не выплачивать китайские кредиты, - Евгения Ким
07:41  Меридиан диалога. Почему саммит ШОС в Циндао - историческое событие, - Андрей Кириллов
07:36  Пентагон готовит превентивные кибератаки на РФ и Китай, - А.Рискин
07:35  Есть ли выход из арабо-израильского тупика, - Вениамин Попов
07:31  Талибы доверились Узбекистану. В Ташкенте заявили об установлении контакта с движением, - "Къ"
07:25  Новые газопроводы меняют расклад сил на мировой арене, - Олег Никифоров
07:23  Иран проигнорировал требования России по Сирии, - И.Субботин
07:19  Прокуратура Швейцарии торопится вернуть Ташкенту $700 миллионов Гульнары Каримовой без решения суда
07:17  Дональд Трамп: США не будут "лагерем мигрантов"
06:57  Инструкции Трампа вызвали протесты в ОПЕК, - "НГ"
01:21  На юге Сирии завязывается крутой узел, - Advance
00:50  Меркель дрожит перед лицом ультиматума по мигрантам, - Le Monde
00:12  В Туркменистане идут аресты чиновников и бизнесменов в связи с нелегальным оборотом валюты
00:09  Разъединенный штат Америки. Зачем предложили раздробить Калифорнию
00:05  Курдами уничтожен крупнейший форпост ИГ в Сирии - Эд-Дашиш
00:04  Заговор либерастов в России. Это больше, чем преступление, это ошибка, - Михаил Хазин
Понедельник, 18.06.2018
21:03  БритПидарИмперия. Первая свадьба геев в королевском Дому Виндзоров
19:25  Вышел в свет философский труд академика Оразалы Сабдена "Абай, будущее Казахстана и мировая цивилизация"
19:22  Задержан и обвинен в коррупции еще один экс-премьер Кыргызстана - Сатыбалдиев
19:21  Арестован американский бизнесмен Алиев, необдуманно вернувшийся на родину в Узбекистан
19:20  Талибы у ворот Таджикистана
19:19  Игры кочевников. На форму спортсменам и волонтерам потратят 3,1 миллиона сомов
19:18  Обнародован список пострадавших при крушении поезда в Шу
19:17  В Самарканде откроют Университет туризма "Шелковый путь"
19:15  В Бишкеке прошел чемпионат Центральной Азии по боям на мечах (видео)
19:13  Сохранит ли Асад половину Сирии?
19:12  Экономическая война: Вашингтон запускает в Китае "горбачевский" сценарий
19:10  Я бы в блогеры пошел. О перспективах новой профессии в России
19:06  Уникальная находка: на Земле обнаружили вещество, более старое, чем Солнечная система
19:05  Че те надо? Как западная поп-культура сожрала команданте Че Гевару
14:15  Китайские хакеры глумятся над монгольскими базами данных
14:07  Мексиканцев-болельщиков, пострадавших в ДТП в Москве, пригласили на отдых в Кыргызстан
10:56  Анжелина Джоли пиарится на страдающих сирийских детишках
10:53  Учитель жизни. Назарбаев рассказал, как правильно начать рабочий день
10:52  Король-солдат, Карл. Карл XII (как прос..ть империю, уроки истории)
08:20  "Раим-миллион" сбежал из страны? КырПравоохранители потеряли очередного VIP-клиента
08:11  Каждой паре - свой баррель. Россия и СаудАравия заместят снижение нефтедобычи Венесуэлы и Ирана, - "Къ"
08:06  С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $700,5 миллиона
08:02  Судьба Гопирбая. За что Мирзиеев объявил охоту на Гафура?
07:58  США отрицают, что опять бомбят Сирию
07:43  "Марш равенства". Депутаты Лещенко, Залищук и Дидовец возглавили первый официальный гей-парад в Киеве
07:37  В регионах Туркменистана хлеб продают при предъявлении паспорта
07:34  Не террорист, раздолбай. Таксист-кыргызстанец заснул за рулем и нечаянно задавил прохожих в центре Москвы
07:31  Что было и что стало. По следам первого свидания Дональда Трампа и Ким Чен Ына, - Д.Седов
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Дональд Трамп: США не будут "лагерем мигрантов"
07:17 19.06.2018

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты не будут "лагерем мигрантов" и обвинил демократов в нежелании сотрудничать с администрацией в разработке иммиграционного законодательства.

Выступая 18 июня в Белом доме на заседании Национального космического совета, Трамп отреагировал на резкие критические замечания в его адрес в связи с обострившейся в последние дни проблемой мигрантов и их семей. По словам президента, США не станут местом для содержания беженцев. Он вновь подчеркнул, что стране нужна иммиграционнная система, основанная на заслугах.

В США обостряется дискуссия вокруг разлучения семей нелегальных мигрантов. Практика разделения семей ранее применялась редко, однако теперь федеральные агенты на регулярной основе разлучают иммигрантов, пытающихся получить убежище или нелегально проникнуть в страну. За шестинедельный период, закончившийся в мае, около 2000 несовершеннолетних были разлучены с родителями, сообщили на прошлой неделе в администрации Трампа.

Судя по опубликованному правительством видеоролику, разлученные с родителями юные иммигранты живут в приемлемых условиях, однако острота полемики вокруг объявленной Трампом политики "нулевой терпимости" продолжает нарастать.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн назвал "вопиющими" попытки сдержать иммиграцию за счет притеснения детей.

Первая леди США Мелания Трамп опубликовала заявление, в котором говорится:

"Госпожа Трамп с болью видит, как детей разлучают с семьями, и надеется, что обе стороны наконец сумеют объединить усилия, чтобы провести успешную иммиграционную реформу", – заявила в воскресенье ее пресс-служба. В тексте заявления также отмечается необходимость быть страной, "которая следует букве закона, но в то же время управляется согласно принципам милосердия".

Бывшая первая леди Лора Буш написала в газете The Washington Post, что политика разлучения "жестока и аморальна".

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529381820
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  