Дональд Трамп: США не будут "лагерем мигрантов"

07:17 19.06.2018 Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Соединенные Штаты не будут "лагерем мигрантов" и обвинил демократов в нежелании сотрудничать с администрацией в разработке иммиграционного законодательства.



Выступая 18 июня в Белом доме на заседании Национального космического совета, Трамп отреагировал на резкие критические замечания в его адрес в связи с обострившейся в последние дни проблемой мигрантов и их семей. По словам президента, США не станут местом для содержания беженцев. Он вновь подчеркнул, что стране нужна иммиграционнная система, основанная на заслугах.



В США обостряется дискуссия вокруг разлучения семей нелегальных мигрантов. Практика разделения семей ранее применялась редко, однако теперь федеральные агенты на регулярной основе разлучают иммигрантов, пытающихся получить убежище или нелегально проникнуть в страну. За шестинедельный период, закончившийся в мае, около 2000 несовершеннолетних были разлучены с родителями, сообщили на прошлой неделе в администрации Трампа.



Судя по опубликованному правительством видеоролику, разлученные с родителями юные иммигранты живут в приемлемых условиях, однако острота полемики вокруг объявленной Трампом политики "нулевой терпимости" продолжает нарастать.



Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хуссейн назвал "вопиющими" попытки сдержать иммиграцию за счет притеснения детей.



Первая леди США Мелания Трамп опубликовала заявление, в котором говорится:



"Госпожа Трамп с болью видит, как детей разлучают с семьями, и надеется, что обе стороны наконец сумеют объединить усилия, чтобы провести успешную иммиграционную реформу", – заявила в воскресенье ее пресс-служба. В тексте заявления также отмечается необходимость быть страной, "которая следует букве закона, но в то же время управляется согласно принципам милосердия".



Бывшая первая леди Лора Буш написала в газете The Washington Post, что политика разлучения "жестока и аморальна". Источник - centralasian.org

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