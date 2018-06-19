Инструкции Трампа вызвали протесты в ОПЕК, - "НГ"

06:57 19.06.2018 Проамериканской позиции Москвы и Эр-Рияда противятся в картеле



Далеко не все страны ОПЕК собираются подчиняться требованиям Трампа и увеличивать добычу нефти ради снижения мировых цен. Иран, Ирак и Венесуэла готовы сорвать планы России и Саудовской Аравии, которые после критики Трампа заявили о росте производства нефти в ближайшее время. Вместо российско-саудовского плана увеличения добычи на 1,5 млн барр. в сутки ОПЕК может согласиться лишь на 0,3 млн барр.



Нефть в понедельник дешевела в начале торгов в ожидании переговоров ведущих нефтедобывающих стран в конце этой недели. Котировка августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures вчера утром опускалась до 72,61 долл. за баррель. Нефть WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром в понедельник упала почти на 2% – до 63,77 долл. за баррель. Однако позднее котировки начали отыгрывать снижение.



Эксперты прямо отмечают, что волатильность котировок вызвали планы Саудовской Аравии и России увеличить в третьем квартале текущего года нефтедобычу на 1,5 млн барр. в сутки. Как отмечается, обсудить вероятность этого повышения участники ОПЕК и ОПЕК+ могут на запланированной в Вене встрече в конце этой недели (см. "НГ" от 18.06.18).



Напомним, историческое соглашение ОПЕК+, в котором принимают участие 24 страны, позволило сбалансировать нефтяной рынок и подняло цены на нефть – в том числе на Brent – более чем на 60% с января 2017 года. Теперь два крупнейших производителя нефти добиваются ослабления ограничений. По данным же Международного энергетического агентства (МЭА), увеличить нефтедобычу смогут лишь Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ и Кувейт. Тогда как многим странам ОПЕК, включая Иран и Венесуэлу, будет трудно нарастить производство даже в случае увеличения квот.



Сама же сделка ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи на 1,8 млн барр. в сутки на сегодняшний день исполняется более чем на 100% за счет падения нефтедобычи в Венесуэле и ряде стран Африки. По подсчетам МЭА, в мае ОПЕК исполнила сделку на рекордные 158%, тогда как страны не-ОПЕК – на антирекордные 60%. Таким образом, в настоящее время нефтедобыча меньше уровня октября 2016 года на 2,8 млн барр. в сутки. В случае ее увеличения на 1,5 млн барр. это означает, что от уровня октября 2016-го добыча будет снижена на 1,3 млн, а не на оговоренные 1,8 млн.



В то же время ряд стран – участниц сделки ОПЕК+ выступает против возможного увеличения добычи черного золота. Так, Иран, Венесуэла и Ирак заявили о своем намерении блокировать предложение об увеличении добычи нефти, которое поддерживают Саудовская Аравия и Россия. Об этом, в частности, заявил агентству Bloomberg представитель Ирана в ОПЕК Хоссейн Каземпур Ардебили. "Для этого (увеличения добычи в рамках ОПЕК+. – "НГ") требуется единогласное решение. Три страны – учредителя ОПЕК этого не допустят. Иран и, насколько я знаю, Ирак и Венесуэла выступают против наращивания добычи в рамках ОПЕК+. Я уверен, что многие другие участники сделки придерживаются такого же мнения", – сказал Ардебили.



Иранский делегат также подчеркнул, что Саудовская Аравия и Россия не могут отдельно от других участников сделки ОПЕК+ принимать решение об увеличении добычи. "Если они хотят действовать в одиночку, то это является нарушением соглашения о сотрудничестве", – заявил он. По мнению Ардебили, на нефтяном рынке не произошло каких-либо значимых изменений, и Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) и Международное энергетическое агентство (МЭА) сделали выводы о состоянии рынка слишком поспешно. "На рынке нет дефицита, и ОПЕК должна соблюдать свое решение до конца года", – сказал делегат от Ирана.



Впрочем, есть вероятность, что увеличение добычи будет и более скромным. Как пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, в картеле обсуждают и компромиссное соглашение, которое позволит увеличить нефтедобычу на 300–600 тыс. барр. в сутки в течение нескольких следующих месяцев. Источники агентства указывают, что, несмотря на возражения Ирана, который выступает против какого-либо увеличения текущих квот, представители ряда других стран настроены более оптимистично, и решение об увеличении добычи вполне может быть принято на этой неделе в Вене.



"Возможно, люди испугались 1,5 млн барр. в сутки, и сейчас разговоры идут о 300–600 тыс. барр. в сутки", – отметил главный аналитик нефтяного рынка DNB Bank Торбьерн Кьюсь.



Скорее всего увеличение добычи будет минимальным, то есть на 300–600 тыс. барр. в сутки, рассуждают эксперты "НГ". "Большинству стран, входящих в сделку, это будет выгодно, да и цены на нефть в случае более существенного повышения квот могут довольно сильно упасть", – говорит эксперт компании "БКС Брокер" Иван Копейкин. На бюджет РФ повышение на 300–600 тыс. барр. в сутки не окажет влияния, продолжает эксперт. "Но если добыча будет повышена на 1,5 млн барр. в сутки и более, то это снизит поступления в бюджет, поскольку снизятся и цены на нефть", – предупреждает он. "Увеличение добычи Россией будет нивелировано падением цен в мире, которое неминуемо последует за этим", – соглашается директор по инвестициям компании "Питер Траст" Михаил Алтынов.



"Если увеличения добычи не произойдет, то рынок попадет в состояние крайнего дефицита, цены вырастут, и это сильно снизит темпы роста мировой экономики. Это также будет способствовать росту инфляции, ускорению темпов повышения ставок и развитию долгового кризиса", – прогнозирует аналитик по товарным рынкам компании "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.



"В том случае если Саудовская Аравия и РФ отдельно решат, что их интересы превыше остальных участников сделки, ОПЕК+ попросту развалится, причем со скандалом, а рынок нефти будет ждать долговременный хаос с ценовой истерикой", – резюмирует старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.



Ольга Соловьева

19 июня 18 Источник - Независимая газета

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