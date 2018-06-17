На юге Сирии завязывается крутой узел, - Advance

01:21 19.06.2018 На юге Сирии начались бомбардировки. Нетаньяху обращается к Путину



Д. Марьянович (D. Marjanovic)

Advance, Хорватия



Как передает израильское издание Jerusalem Post, вчера ситуацию в Сирии, в особенности в Южной Сирии, обсуждали по телефону российский президент Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.



Израильская газета пишет, что разговор состоялся непосредственно после того, как сирийские войска начали бомбардировки позиций боевиков на территории юго-западной сирийской провинции Дераа. Для Израиля, который особенно не скрывает, что оказывает поддержку сирийским антиправительственным силам на этой территории, это причина для беспокойства. И, как и прежде, когда напряженность на юге Сирии растет, премьер-министр Израиля Нетаньяху обращается к российскому президенту, явно надеясь, что он может повлиять на Дамаск.



Может ли? Президент Сирии Башар Асад не согласился бы. В одном из своих интервью западным СМИ он подчеркнул, что Россия "никогда не диктовала" ничего Сирии, хотя и не оспаривал российское влияние в его стране.



Израиль очень обеспокоен событиями в Южной Сирии, поскольку граничит с ней в оккупированной части Голанских высот. Откуда такое беспокойство? Ясно, что конфликты из-за Голанских высот - последнее, чего сейчас хотел бы Израиль. Идеальный сценарий для него - создание постоянной буферной зоны между ним и сирийскими войсками, которую удерживали бы исламистские боевики, лояльные, однако, к Израилю.



Правда, кто-нибудь возразит, что подобные отношения между еврейским государством и сторонниками радикального ислама невозможны, и, вероятно, был бы прав, но только 30 лет назад. Война в Сирии создала новые обстоятельства, одним из которых является конфликт, в котором с одной стороны стоит Иран и иранские союзники, а с другой - все остальные (Израиль, суннитские арабские страны, западные силы и даже курды).



Что касается оккупированной части Голанских высот, то эта территория, что бы кто ни говорил, действительно оккупирована. Да, это продолжается уже более 50 лет, но именно эти полстолетия подтверждают закрепившийся статус-кво, который ненавистен Израилю.



Израиль пользуется на Западе большими преимуществами (что не секрет), однако не всегда получает все, что хочет. Проблема Голанских высот - как раз одно из подтверждений тому. Даже США, традиционно самый надежный израильский союзник, не хочет признать Голанские высоты частью израильской территории.



Конечно, в эру Трампа подобный прецедент возможен. Политика Трампа исключительно непредсказуема, и сейчас этой непредсказуемости опасаются и американские враги, и американские союзники - все, за исключением Израиля.



Израиль - единственный, кто избавлен от смены настроений Трампа (а сколько раз к настоящему моменту он менял свою позицию по поводу НАТО?). Более того, Израиль может рассчитывать на одобрение президента США, когда захочет. Израилю удалось (даже с минимальными лоббистскими усилиями) убедить Трампа перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.



Ни одна предыдущая американская администрация со времен основания Израиля не решилась на подобное. А Трамп пошел на этот шаг, даже особенно не задумываясь. С его точки зрения, он был прав, ведь его предшественники перестраховывались, боясь страшной арабской мести, "непредсказуемых последствий". Что произошло в итоге? Палестинцы протестовали несколько недель, в основном в Газе (можно сказать, что им важнее освобождение от израильской блокады, чем местонахождение американского посольства). Израильские силы перебили много народу, хотя западный мир практически не осудил его за это. А что арабские "силы"? Они ограничились протокольной риторикой и продолжили выстраивать тесные отношения с Израилем, чтобы вместе сфокусироваться на общем враге - Иране.



Кто-нибудь скажет, что Трамп пошел на авантюру, но ему самому определенно так не кажется. Он предполагал, что реакция будет вялой, так оно и получилось.



И тут мы подходим к актуальной проблеме Голанских высот. Если Израилю так легко удалось убедить Трапа перенести посольство и тем самым признать правоту израильских притязаний на контроль над всем Иерусалимом, то насколько трудно было бы уговорить Трампа "признать Голанские высоты"?



Теперь это уже не гипотетический вопрос: этой весной министр разведки Исраэль Кац заявил, что эта проблема имеет для Израиля "первоочередное" значение, и вопрос о статусе Голанских высот будет основной темой в дипломатических отношениях между Израилем и США. Иными словами, лоббирование уже давно ведется.



"Идея ясна, и по мнению премьера, и по мнению правительства. Мы хотим, чтобы США признали Голанские высоты, признали израильский суверенитет над Голанскими высотами", - подчеркнул Кац в интервью СМИ, передает "Хаарец" (Haaretz).



Когда это может произойти? Кац утверждает, что США могут принять это решение "уже через несколько месяцев, почти точно в этом году". Означает ли это, что вопрос уже решен, и что Трамп только выбирает подходящий момент?



Существует сразу несколько причин, почему Нетаньяху сейчас так обеспокоен и в панике обращается к Путину. Как я уже отметил, Голанские высоты по всем признакам и по всеобщему мнению являются оккупированной территорией, а это означает, что сирийские войска с полным правом могут попытаться вернуть их силой.



Однажды они уже предприняли эту попытку, но она провалилась. Кратко напомню предысторию. Израиль почти полностью оккупировал Голанские высоты во время Шестидневной войны в 1967 году. Этот конфликт нанес сокрушительное поражение тогда еще объединенным арабским странам, стремившимся уничтожить Израиль.



Сирия попыталась вернуть Голанские высоты под свой контроль во время войны 1973 года, но потерпела поражение. В следующем году Сирия и Израиль подписали мирный договор, и с тех пор в этом регионе царит относительное спокойствие, но не всегда.



Сирия никогда не отказывалась от идеи вернуть Голанские высоты, и если она и ждала удобного момента, то он может представиться как раз в конце войны. Правда, эта идея может остаться всего лишь идеей в головах некоторых сирийских генералов, поскольку реализовать ее, войдя на оккупированную территорию, очень трудно, если учесть, что Израиль - ядерная держава.



По всей видимости, Израиль не слишком боится сирийской конвенциональной войны, в ходе которой различные просирийские силы могут вторгнуться на его территорию (среди них больше всего израильтяне боятся ливанской "Хезболлы" и иранских ополченцев).



Просто Израиль не хочет пускать ситуацию на самотек. Война в Сирии дала ему удобную возможность расправиться с региональными противниками. Но сирийская война подходит к концу, и проигравшие могут стать победителями, а Израиль пугает мысль о том, что к его границе могут подойти иранские силы - в любом формате.



Нетаньяху знает, к кому обратиться по данному вопросу. Не к Трампу, а к Путину.



В последнее время контакты между Израилем и Россией интенсифицировались, и израильские официальные лица и источники радостно рапортуют, насколько Россия хорошо понимает их интересы. До сих пор Москва действительно подавала ясные сигналы о том, что не хочет иранского присутствия в Южной Сирии, но при этом настаивала, что на границе могут и должны быть только сирийские войска. Однако это расходится с желаниями Израиля, поэтому теперь Нетаньяху призывает Путина остановить наступление сирийских войск на боевиков в буферной зоне между Израилем и остальной Сирией.



Во вчерашнем телефонном разговоре Нетаньяху еще раз сказал Путину, что "крайне важно, чтобы Иран и его посредники ушли с этой территории и вообще из Сирии". Что на это ответил Путин, неизвестно, однако в Кремле утверждают, что Россия поддерживает "возвращение сирийских войск на эту территорию".



Как я уже отмечал, Израиль хочет этого избежать любой ценой, поскольку для него сирийские войска и иранские силы - это почти одно и то же. Кроме того, есть еще третий игрок - США, который следит за всем со своей незаконной военной базы Эт-Танф на юго-востоке Сирии.



"Любые военные действия сирийских вооруженных сил в зоне деэскалазции грозят обострением конфликта, - подчеркнула во время вчерашнего брифинга официальный представитель Госдепа Хизер Нойерт. - США предпримут жесткие и адекватные меры, если это произойдет".



Президент Сирии Асад неуклонно повторяет, что никаких компромиссов не будет, как и уступок. "Мы вернем все уголки Сирии", - говорит Асад. Многие удивлены тем, что после всего случившегося он все еще готов к тому, чтобы потребовать переговоров. Но он действительно готов.



Обобщить происходящее можно так: в Южной Сирии может произойти серьезная эскалация напряженности, и существует пять основных факторов, которые решат исход дела.



1) Станет ли Россия выполнять израильские требования и добиваться вывода иранских сил из Южной Сирии, остановит ли она наступление сирийских вооруженных сил?

2) Признает ли вскоре Трамп Голанские высоты неотъемлемой и суверенной территорией Израиля?

3) Нападут ли американские силы на сирийские, если начнется наступление на боевиков на юге?

4) Уйдет ли Иран из Сирии (в Тегеране говорят, что "поддерживают российский план" для Южной Сирии)?

5) Решится ли одна из просирийских/антиизраильских сил напасть на Израиль в районе Голанских высот?



Максимальное внимание из перечисленного заслуживают будущие российские и американские шаги. Россия не может позволить американцам напасть на сирийские войска и заблокировать легитимное сирийское военное наступление, однако Нетаньяху не стал бы зря звонить в Москву. Источник - Иносми

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