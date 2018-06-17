В Туркменистане идут аресты чиновников и бизнесменов в связи с нелегальным оборотом валюты

00:12 19.06.2018 Представители правоохранительных и военных ведомств Туркменистана, 2010 г. (архивное фото)



Представители правоохранительных и военных ведомств Туркменистана, 2010 г. (архивное фото)



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В Ашхабаде по обвинению в незаконной торговле валютой арестованы несколько предпринимателей, банковских работников, а также сотрудников службы национальной безопасности. Об этом сообщил близкий к властным структурам источник Радио Азатлык.



"В Ашхабаде по обвинению в незаконной конвертации иностранной валюты арестованы более 10 предпринимателей и более 20 работников банковской сферы. Особенность этих арестов в том, что на этот раз похоже не уйдут от ответственности и сотрудники службы безопасности, контролирующие финансовую сферу", - рассказал знакомый с ситуацией источник, отметив, что среди них начальник управления курирующего Центральный Банк и Министерство экономики, а также начальник отдела по выдаче лицензий и разрешений предпринимателям.



Редакции Азатлыка пока не удалось подтвердить данную информацию из официальных источников в Туркменистане. Но сообщение совпало с отстранением от должности министра национальной безопасности страны. Как сообщила государственная пресса, 13 июня на заседании Государственного совета безопасности под председательством президента Бердымухамедова была дана оценка деятельность силовых структур и сделаны перестановки.



Корреспондент Азатлыка в Ашхабаде 14 июня сообщил, что ситуация с обменом валюты на "черном рынке" в последние дни усложнилась.



"Примерно с 11-го числа торговля долларами практически остановилась. Среди населения появились разговоры о том, что задержаны то ли люди, торговавшие долларами в больших объемах, то ли взяточники, прятавшие крупные суммы в долларах у себя дома. На фоне этих разговоров также появились сведения о том, что на базарах ходят сотрудники спецслужб в гражданской одежде и выявляют торговцев валютой, задерживают их и выбивают из них показания о том, кто им покровительствует, где они достали доллары и манаты. В результате, менялы, испугавшись прекратили торговать", - сообщил корреспондент Азатлыка. Источник - centralasian.org

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