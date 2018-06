Разъединенный штат Америки. Зачем предложили раздробить Калифорнию

00:09 19.06.2018 Кирилл Сенин



В ходе единого дня голосования в ноябре калифорнийцам предстоит ответить на вопрос, хотят ли они продолжать жить в едином штате или готовы раздробить его на три части. Идею удалось внести в избирательный бюллетень благодаря стараниям венчурного инвестора Тима Дрэйпера, который считает, что в нынешнем виде Калифорния стала настолько многонаселенной и настолько разрозненной, в том числе по этническому составу, что управлять ей невозможно. Кто может оказаться в выигрыше от появления двух новых звездочек на американском флаге и есть ли у этой инициативы шанс стать реальностью, разбирался портал iz.ru.



Геополитические инвестиции



С идеей разделения крупнейшего по населению американского штата Дрэйпер, инвестор из Кремниевой долины, вкладывавшийся в такие компании, как Skype, Hotmail и Tesla, выступает не впервые - эту инициативу он продвигал и в 2014 году, и в 2016-м. На этот раз, однако, ему впервые удалось набрать необходимое число голосов - по предварительным подсчетам, порядка 400 тыс. - для того, чтобы соответствующий пункт внесли в избирательный бюллетень для выборов 6 ноября: в этот день, помимо промежуточных выборов в конгресс США и местные органы власти, американцы участвуют и во множестве референдумов.



В Калифорнии пройдет референдум по разделению на три штата



Дрэйпер настолько уверен в необходимости разделения штата, что вкладывает в кампанию миллионы долларов из собственного кармана. По словам предпринимателя, в нынешнем своем виде штат стал "практически неуправляемым", поскольку разные его районы сильно различаются как по составу населения, так и по уровню жизни и другим экономическим показателям. Например, Дрэйпер и его сторонники указывают на то, что интересы избирателей, живущих за пределами мегаполисов, по сути игнорируются в законодательном собрании штата, основная часть членов которых - уроженцы именно больших городов.



"Разделение на три меньших по размеру и более управляемых штата - это шаг на пути к большей ответственности и большей возможности для реагирования", - подчеркивает Пегги Гранде, представитель организованной инвестором инициативной группы Cal 3. "Жители Калифорнии заслуживают более эффективной системы образования, которая оправдывала бы ожидания наших семей, более надежной инфраструктуры, которая не разделяла бы наше население, и более чувствительной системы налогообложения, которая не стояла бы на пути реализации наших возможностей", - говорится в сообщении на сайте инициативной группы.



С прицелом на Вашингтон



Сторонникам Calexit разрешили начать сбор подписей для голосования



Согласно плану, штат предлагается разделить на три части - Северную Калифорнию, Южную Калифорнию и Калифорнию. Северный штат будет состоять из 40 округов, Южный - из 12, "средний" - из шести. Однако если по населению они будут во многом похожи - от 13,9 млн человек в Южной Калифорнии до 12,3 млн в "обычной", то уровень среднего годового дохода на семью различается значительно. Так, если для севера эта цифра должна составлять $63 тыс., то для "центра" - уже $53 тыс., а для юга - и вовсе $45 тыс.



Труднопредсказуемыми будут и последствия разделения штата для сложившегося этнического баланса - в Калифорнии основные группы представлены белыми американцами, жителями с азиатскими и латиноамериканскими корнями, а также афроамериканцами. "Говоря кратко, в соответствии с планом Дрэйпера надо взять один многорасовый, мультикультурный и экономически мощный штат и разрезать его на состоятельную бело-азиатскую "родину" (где хозяевами будут он сам и его коллеги-богачи из Кремниевой долины) и парочку коричневых - один из которых заодно окажется еще и в числе беднейших штатов страны", - пишет колумнист Джефф Янг, материал которого опубликован на сайте телекомпании CNN.



Впрочем, эффект от дробления штата - если, конечно, идея станет реальностью - будет не только социальным и экономическим, но и политическим - причем не только для самой Калифорнии, но и в общенациональном масштабе. Достаточно сказать, что сейчас каждый штат в верхней палате конгресса США представляют по два сенатора. В случае если количество Калифорний вырастет втрое, пропорционально должно увеличиться и число сенаторов, представляющих штат (вернее, уже штаты) в федеральном законодательном органе.



Калифорнию хотят разделить на два штата



Таким образом, представительство интересов калифорнийцев в Вашингтоне значительно усилится, пусть даже в палате представителей конгресса США оно изменится незначительно (число конгрессменов пропорционально доле населения соответствующего избирательного округа в общей численности населения Соединенных Штатов). Изменения, как отмечает агентство АР, должны будут произойти и в коллегии выборщиков - институте, который, выражая волю рядовых избирателей, определяет, кто станет президентом страны.



В единстве сила



Противники идей Дрэйпера считают, что предложенный им путь решения проблем Калифорнии окажется невыполнимым и к тому же чересчур дорогим. Оппозиционно настроенные к Cal 3 силы сформировали группу OneCalifornia, участники которой говорят о том, что воплощение плана инвестора лишь породит еще большее неравенство и приведет к политическому хаосу.



Серьезной поддержкой Дрэйпер пока не заручился, похоже, ни у одной из ведущих политических сил. Вице-губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, кандидат демократов на предстоящих выборах губернатора штата, уже заявил, что выступает против дробления штата. "Залог успеха Калифорнии в том, что это сплоченный штат, особенно во времена Трампа и его политики, - заявил, в частности, Ньюсом, которого цитирует San Francisco Chronicle. - Наш штат сегодня - это пятая крупнейшая в мире экономика - зачем нам от этого отказываться?"



В политическом плане идея Дрэйпера может оказаться значимой еще и с точки зрения противостояния двух крупнейших в США партий - Демократической и Республиканской. Калифорния традиционно считается "синим", демократическим штатом, однако в ряде южных районов, в том числе в округе Орандж, сильны позиции республиканцев. Пока в 12 округах потенциальной Южной Калифорнии большинство имеют демократы, однако они обладают лишь минимальным перевесом.



Как отмечает The Washington Times, "республиканцы, отвергающие вынесенную на референдум инициативу о "трех Калифорниях" как еще одну бредовую идею, порожденную либералами на Западном побережье, возможно, захотят приглядеться повнимательнее к ситуации с предлагаемыми границами штатов". В том случае, если идея о Южной Калифорнии будет реализована, у представителей правящей в стране партии там будут "настоящие полномочия республиканского штата", пишет издание.



Дорого и сложно



Судя по оценкам социологов, шансов на то, что идею поддержат участники референдума, немного. Согласно данным апрельского опроса, проведенного компанией SurveyUSA, 72% жителей Калифорнии намерены голосовать против разделения штата, сторонниками плана являются лишь 17% респондентов.



Впрочем, даже если инициатива Дрэйпера будет поддержана на референдуме - для этого необходимо простое большинство голосов, до фактического раздела штата будет еще далеко. Об окончательном одобрении губернатор должен будет попросить конгресс США, где шансы на прохождение соответствующего законопроекта крайне низки (чтобы не говорить, что они отсутствуют вовсе). Однако даже после этого точные параметры разделения штата должны максимум за 12 месяцев пройти местное законодательное собрание, в том числе надо будет решить проблему с распределением внешнего долга Калифорнии. Но даже если эти вопросы удастся урегулировать, сонма судебных исков избежать точно не удастся.



Согласно данным апрельского опроса 72% жителей Калифорнии намерены голосовать против разделения штата



На связанные с разделением штата трудности - даже не политические, а, скорее, технические и бытовые - указывает и The New York Times. "Дробление будет сложным в силу взаимосвязанности и взаимозависимости работающих в штате компаний и университетов - и даже элементов ее системы водоснабжения, - отмечает газета. - Работникам и предпринимателям, которые трудятся и в Голливуде, и в Кремниевой долине, по сути придется работать в двух разных местах, в каждом из которых действует своя налоговая система".



В Калифорнии уже не раз озвучивались идеи о разделении штата, а то и вовсе об отделении от Вашингтона и выходе из союза американских штатов. Так, в 1941 году группа сторонников сепаратистских идей в районе границы северной части Калифорнии и юга соседнего Орегона предлагала образовать новый штат под названием Джефферсон. По сути тогда жители сельских районов тоже пытались получить независимость от своих городских сограждан. Впрочем, воплотить в жизнь эти планы так и не удалось.



В 1993 году член законодательного собрания Калифорнии Стэн Стэтхэм предлагал разделить штат на три части, также говоря о том, что эффективность управления напрямую связана с принципом "чем меньше, тем лучше". А после того, как на президентских выборах 2016 года победил республиканец Дональд Трамп, группа жителей Калифорнии и вовсе заговорила о выходе штата из состава страны (свою инициативу они прозвали Calexit - по аналогии с Brexit). Однако воплотиться в жизнь этому плану пока не удалось.



Впрочем, у власти нынешний глава государства находится всего полтора года, и уровень недовольства его подходами к управлению страной еще вполне может возрасти до критического. В результате "горячие головы" если и не решатся на какие-то реальные шаги по выходу Калифорнии или другого штата из состава США, то хотя бы смогут об этом публично подискутировать. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529356140

Новости Казахстана