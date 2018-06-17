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|Курдами уничтожен крупнейший форпост ИГ в Сирии - Эд-Дашиш
00:05 19.06.2018
Сирийские курды освободили от террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) районы на юге провинции Эль-Хасака на границе Сирии и Ирака. Об этом сообщает Firat News.
В результате ожесточенных боев с террористами отрядам "Демократических сил Сирии" (ДСС) удалось зачистить от боевиков ИГ населенный пункт Эд-Дашиша. Как пишет агентство, город был последним крупным форпостом "Исламского государства" после поражений группировки в Сирии и Ираке.
Бойцам ДСС также удалось освободить мирных жителей, которых террористы использовали в качестве живых щитов.
Операция по зачистке юга Эль-Хасаки от ИГ началась в начале июня. В результате курдские отряды отбили у террористов автозаправочную станцию Абу Мусаб в трех километрах от Эд-Дашиша и 15 населенных пунктов на границе с Ираком.
6 мая ВВС Ирака нанесли удар по позициям командования ИГ, расположенным в Эд-Дашише. До этого к бомбардировкам "Исламского государства" на территории Сирии приступила американская авиация.
В начале апреля сообщалось о создании новой американской военной базы к северо-западу от сирийского Манбиджа в провинции Алеппо, который контролируют бойцы ДСС.
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут в скором времени уйти из Сирии в связи с выполнением всех задач по борьбе с "Исламским государством". Однако позднее представитель коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон сообщил о возросшей активности ячеек группировки.
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США проводит операцию "Непоколебимая решимость" против "Исламского государства" на территории Ирака и Сирии с 2014 года.