Заговор либерастов в России. Это больше, чем преступление, это ошибка, - Михаил Хазин

00:04 19.06.2018 Заговор либерастов

девиз наших либералов: "Россия падет, но "вашингтонский консенсус" торжествует!



Михаил Хазин



"C"est pire qu"un crime, c"est une faute". (Это больше чем преступление, это ошибка)

Antoine Jacques Claude Joseph Boulay de la Meurthe



Ошибка, как понятно, политическая.



Именно так следует понимать последние стратегические решения, принятые "нашим" правительством. Но для начала несколько слов о том, что российские либералы понимают под экономической политикой.



С точки зрения их модели (кодифицированной МВФ и публично известной под названием "Вашингтонский консенсус"), главные экономические решения должна принимать "невидимая рука рынка" (она же "рука МВФ", но эта тема к публичному обсуждению запрещена), а задача правительства - обеспечивать балансировку бюджета. По этой причине деятельность всех либеральных правительств в нашей стране была направлена на приватизацию (как попытку повышения доходной части бюджета) и на сокращение социальных расходов.



Важное замечание! Для отдельных чиновников приоритет перед "вашингтонским консенсусом" имеют интересы их конкретных спонсоров-олигархов (из-за чего с поступлениями в бюджет от приватизации все время возникали определенные проблемы, что, впрочем, ничуть не мешало продолжению соответствующей риторики). При этом общественные интересы и экономический рост не играют никакой роли вообще. Повторю еще раз:



с точки зрения либеральной экономической доктрины наличие экономического роста в стране не является обязательным, более того, от него можно и нужно отказаться категорически, если для его обеспечения предполагается отказаться от идей "вашингтонского консенсуса".



Именно отсюда растут ноги и у всех реформ по монетизации, оптимизации и так далее, которые во многом разрабатывались иностранными советниками, которые, в свою очередь, в силу близости к МВФ, безусловно, ошибаться не могут.



К глубокому сожалению наших либералов, ставшая сильно более патриотической федеральная власть все время заставляет их отказываться от результатов реформ, вплоть до, даже представить сложно, восстановления сельских больничек и фельдшерских пунктов. Даже полному идиоту понятно, что это потребует больше денег, чем выиграл бюджет от их ликвидации (ломать - не строить!), так что либералы имеют полное право сетовать на то, что им все время не дают работать и обеспечивать эффективную стабилизацию бюджета.



При этом, разумеется, сливать "излишки" доходной части бюджета за рубеж им категорически необходимо, поскольку это одобрено пресловутым МВФ, что хорошо показала Кристин Лагард на последнем форуме в Санкт-Петербурге. Но поскольку политическая власть требует увеличения социальных расходов, это нужно как-то компенсировать повышением налогов и сокрушением тех социальных расходов, про которые политическая власть прямо не говорит.



Отметим, что правительство в реализации этих действий проявляет весьма высокую изворотливость. Путин много раз говорил за последние шесть лет: не будем повышать налоговую нагрузку. Правительство проинтерпретировало это так: не будем принимать новых налоговых законов! И не принимало. Зато так изменило порядок администрирования, что реальная налоговая нагрузка на предприятия за последние годы выросла процентов на 60. И это, напомню, в условиях экономического спада, который начался еще в IV квартале 2012 года.



Где-то год назад, в рамках какого-то мероприятия в "Парламентской газете" я столкнулся с видным единороссом Исаевым, который с пеной у рта мне доказывал, что "Единая Россия" в последние годы налоги не поднимала. Моих объяснений, – что, с точки зрения обывателя, нет разницы изменился закон, изменилось его администрирование или просто налоговый инспектор нагло требует больше, чем обычно, для него это и есть рост налогов, – Исаев так и не услышал, не говоря уже о понял.



Путин, разумеется, в рамках такого мировоззрения народных избранников со всеми своими требованиями идет просто лесом.



С точки же зрения государственного управления, эта ситуация описывается абсолютно примитивным способом: методы "вашингтонского консенсуса" в нашем исполнении больше не в состоянии обеспечить экономический рост. Я много раз описывал экономические причины этого. Однако то, что наше либеральное правительство и либеральная "Единая Россия" более не могут (хотя, в реальности, даже не пытаются) обеспечить экономический рост, вовсе не означает, что его не может быть в принциппе. Может, и еще как!



Отметим, что повышение пенсионного возраста для либералов вообще больное место. Они столько раз анонсировали пенсионные реформы и столько раз шлепались мордой в дерьмо, что я даже при желании не упомню все подобные истории.



Помню только, как эта тема обсуждалась еще году в 95-м на совещании, которое проводил еще 1 вице-премьер Сосковец и я уже тогда объяснял Мише Дмитриеву (который уже потом, в том числе под эту программу, стал и первым замминистром экономического развития, и главой ЦСР), что эта программа в их либеральном варианте просто не осуществима. Но было это совершенно безнадежно, поскольку девиз наших либералов:



"Россия падет, но "вашингтонский консенсус" торжествует!"



Было понятно, что несмотря на то, что статусные либералы из нового состава правительства и были выведены, общая линия сохранится, а значит народу будут предъявлены три старые темы:



повышение пенсионного возраста,



повышение налогов



и, куда ж без нее, приватизация.



Последняя уже даже озвучена, но упор пока сделан на первых двух. И вот тут возникает естественный вопрос: а будет ли эффект?! И ответ на него совершенно не однозначен...



Подавляющее большинство наших сограждан, в силу созданных либералами же экономических условий, ведут сейчас не самый здоровый образ жизни, едят плохую еду, много работают, так что, в общем, годам к 50-ти былую форму уже теряют. Когда они выходили на пенсию в 55 и 60, этот вопрос как-то постепенно рассасывался, теперь же они будут решать его вполне конкретно и начнут требовать от государства того, чего раньше не требовали или требовали с неохотой, избегая связываться бюрократизмом.



Люди начнут требовать пособия по безработице. Это раньше, на заводах и фабриках требовались опытные ветераны, а сейчас, на позиции офисного планктона, опытные люди не нужны, они, не дай Бог, еще какие-нибудь права начнут качать! Как следствие, все новые и новые несостоявщиеся пенсионеры начнут требовать у государства компенсаций за то, что на работу их просто не берут.



Другие начнут осаждать поликлиники и требовать себе инвалидность. И тут уже вариантов два: либо отказывать законным требованиям (но тут и до публичных выступлений не далеко, причем точками их концентрации будут уже не болотные площади, а поликлиники и собесы), либо - инвалидность давать. Врачи же, со своими мизерными зарплатами, будут таким гражданам активно помогать.



Третьи начнут подавать на местные администрации в суд, в связи с "неоказанием помощи". Пенсию не дают, на работу не берут – остается склочничать. А наши "партнеры" будут потом с большим удовольствием крутить по всем каналам сцены разгона ОМОНом и казаками голодных пенсионеров.



Вообще, у меня есть такое ощущение, что наши "партнеры" (у которых в качестве "экспертной группы" по России выступает довольно специфический набор персонажей типа Ходорковский-Пионтковский-Кох-Шевцова-Альбац) осознали, что наш народ сам на "Болотную" не выйдет, даже если будет очень недоволен. Потому что осознал, в том числе после "майдана", что это - неправильно. Но вот устроить бузу в поликлинике вполне может, поскольку тут народ понимает, что он вправе требовать то, что в законе написано (это чиновник точно знает, что закон написан для него, чиновника, а не для народа, а народ-то к этому документу относится всерьез), это - правильно! И если в толпе будущих пенсионеров окажется два-три провокатора (а кто сказал, что их не будет?), то вполне можно и собрать народ. А уже потом вывести его на площадь.



Далее пойдут требования пособий на жилье (поскольку нужно платить налоги на имущество и ЖКХ). Люди перейдут исключительно на оплату наличными (поскольку каждая копейка на счету, а с карточки деньги государство может и украсть), они вспомнят все, что только можно с государства содрать. И могу всех уверить, мало не покажется. Не говоря уже о том, что существенно упадет (собственно, уже падает) престиж власти и для его компенсации потребуются колоссальные ресурсы, в том числе в пропагандистской сфере.



Теперь о повышении НДС.



Почему НДС? А очень просто: "вашингтонский консенсус" предполагает, что Россия должна быть "сырьевым придатком". "Партия сказала: "Надо!", комсомол, то есть, простите, либералы, ответили: "Есть!" А потому, самые высокие налоги должны быть на высокотехнологические отрасли, с высокой долей добавленной стоимости. Нет, чтобы ввести оборотный налог на спекулятивные операции! Но спекулянты это же свои, родные! А вот всякие технологи, производители, оборонщики, наконец - это же очевидные враги либералов, так что так их!



При этом эффект-то будет крайне незначительным! Если вообще будет, поскольку те, кто выжил от предыдущего повышения налогов, находятся сейчас на грани рентабельности. Стало быть, они либо закроют свои предприятия, либо уведут их за границу. В лучшем случае в Белоруссию, в худшем в Великобританию (там как раз дали очередные послабления инноваторам и стартаперам). И в результате рост налоговой нагрузки на конкретное предприятие будет компенсирован сокращением количества налогоплательщиков. И каков будет интегральный эффект - еще очень большой вопрос. Я не исключаю, что общее поступление налогов даже сократится.



Но не надо считать, что либералы этого всего не понимают. Далеко не все они идиоты (хотя практически все - вредители, с точки зрения интересов отечества, поскольку работают на транснациональную элитную группу, которой судьба России безразлична). И то, что они игнорируют такие просты доводы означает только одно: принятые решения не несут экономического смысла, даже с либеральной точки зрения!



Это - политическая спецоперация!



А зачем она?



Текущее правительство, проводящее непопулярную либеральную политику, не может не понимать, что его время неумолимо подходит к концу. Поэтому тот шанс, который ему дали, оно пытается использовать для максимальной дискредитации политической власти в стране. Той самой патриотической линии, которая сейчас, наконец, начинает побеждать, пока, к сожалению, только на политическом уровне.



Это хорошо заметно по поведению всей "группы поддержки" нашей либеральной элиты, которая все время транслирует: это личное правительство Путина, это личные решения Путина, все министры путинские, они только исполняют приказы и т.п. То есть либеральная элита ведет активную антигосударственную политику!



И то, что такая ситуация возникла, и есть ключевая ошибка!



Я почти уверен, что Путин принял решение об отстранении "семейной" и "гайдаро-чубайсовской" групп от власти в стране (то есть, вывел их из государственной элиты). Но в силу своего характера (и понимая, чем сегодня чреваты резкие действия), он должен был договориться с их лидерами о том, что они обеспечат плавный уход из политики всей своей группировки в обмен на личную лояльность. И, как мы видим, Путин ошибся. Поскольку получил в ответ несколько очень серьезных ударов, причем повышение пенсионного возраста и рост НДС, которые еще не состоялись, не первые действия. Сюда можно отнести и ужесточение для сельских производителей (мы писали и о новых штрафах, и об ужесточении санитарных норм для личных подворий), и рост цен на бензин, да и много еще о чем.



Просто повышение пенсионного возраста - это прямое влезание в прерогативы главы государства. Ну, или, если хотите, с точки зрения традиционного русского менталитета, царя. Это откровенный бунт. И тут уже отменой решения (или, тем более, его ослабления) проблему не решить, тут кто-то должен быть серьезно наказан (давайте скажем прямо: посажен на кол). Тем более, что лидеры либеральных властных группировок обманули Путина дважды: лично (если моя высказанная выше гипотеза о договоренности верна) и на государственном уровне (приняв к исполнению требования "партнеров" об усилении давления на политическую власть).



В результате, чисто элитную разборку либералы превратили в острый общественный конфликт с властью. Это всегда и везде было вещью недопустимой, что мы хорошо помним по ситуации 90-х годов, расцвет "свободы" и "демократии" в России приводил к крайне тяжелым последствиям.



Напомню, что само появление Путина стало как раз следствием того, что элита поняла, что нужно свои внутренние разборки решать без привлечения общества, для чего и понадобился внутриэлитный арбитр. Но сейчас часть этой элиты 90-х не просто вернулась к прежней практике, она это еще и сделала вопреки прямой договоренности с остальной элитой и по указанию внешних врагов. Тут без публичного и понятного обществу наказания виновных обойтись никак нельзя, попытка избежать этого процесса может стоить власти очень дорого.



Ну и в заключение, краткое объяснение того, почему в части объяснения своих действий либералы откровенно врут. Дело в том, что изменение экономической политики, отход от линии "вашингтонского консенсуса" может обеспечить, за счет довольно простых мер (эффективность которых была продемонстрирована на практике в 1999 - 2002 годах) экономический рост в 5-7%. При этом можно и налоги снижать (особенно, НДС, заменив его на куда более эффективный для реального сектора налог с продаж), и даже пенсии увеличить. И уж точно не повышать пенсионный возраст. Либералы это отлично понимают, поэтому в их конференциях никогда не обсуждается период самого высокого экономического роста в России за всю ее новейшую историю: 1999-2002 годы! Казалось бы, ну возьми этот период за пример, и - вперед! Но - ни за что! И это как раз четкое и очевидное доказательство того, что все вышесказанное наши либералы (или, точнее, либерасты) сделали не случайно, а осознанно и целенаправленно! Со всеми вытекающими последствиями. Источник - Михаил Хазин

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