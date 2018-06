Вышел в свет философский труд академика Оразалы Сабдена "Абай, будущее Казахстана и мировая цивилизация"

19:25 18.06.2018 Новая философская работа казахстанского академика Оразалы Сабдена снова привлекает внимание мировой общественности



Издательство Hertfordshire Press и Евразийская творческая гильдия с гордостью представляет Вам книгу Оразалы Сабдена "Абай, будущее Казахстана и мировая цивилизация"!



Книга казахстанского академика Оразалы Сабдена - эпическая работа, которая связывает через время и пространство поэтические и пророческие работы великого казахского философа Абая с проблемами, с которыми мы все сталкиваемся в наши дни. Эти труды не просто дают шаблон для жизни будущих поколений, но и представляют собой подробную историю и информативное руководство по особенностям души казахского народа.



Предсказание будущего никогда не было легким, и книга погружает нас в некоторые проблемы, которые характерные не только для Казахстана и среднеазиатского региона, но и для всего мира, поскольку мы вслепую мчимся в весьма "технологичное" будущее. Читатель может не в полной мере согласиться с некоторыми решениями, которые предлагает Сабден, но книга, несомненно, вызовет желание обсудить их, заставит задуматься тех, кто ее прочтет, над развитием более позитивного плана действий на будущее.



Предыдущая книга Оразалы Сабдена в соавторстве с Абдумаликом Ашировым "The Conceptual Strategy for Humankind’s Survival in the XXI Century and Food Security", была презентована в 2016 году в Лондоне в рамках V литературного фестиваля "Open Eurasian Literature Festival&Book Forum", что стало не просто достижением Оразалы Сабдена, но и всей экономической науки Казахстана. Это первая книга в истории казахстанской экономики, которая нашла реальную поддержку в английском научном обществе. На книгу дан отзыв со-лауреата Нобелевской премии, академика Вашингтонской академии С. Тимашева. По информации издателей Великобритании книга уже продается в ряде стран, таких как: Австралия, Новая Зеландия, Канада, Швеция, Нидерланды, Дания, Великобритания и США. Ее отправили еще более чем в 200 топовых университетов по всему миру.



Книга "Абай, будущее Казахстана и мировая цивилизация" развивает затронутую в предыдущей работе тему проблем выживания человечества - экономических, политических, экологических - и предлагает способы их решения уже с философской точки зрения.



История жизни самого О.Сабдена заслуживает отдельного внимания. Это выдающийся ученый из Центральной Азии, академик, Президент Союза ученых Казахстана, четырехкратный Депутат Парламента Республики Казахстан. О. Сабден - выходец из центрально-азиатской глубинки, прошедший большой, по-своему сложный, необыкновенно яркий и драматичный жизненный путь и сумевший выйти благодаря своим необыкновенно плодотворным идеям планетарного масштаба как бы в самый эпицентр мировой научной мысли.



Книга Оразалы Сабдена "Абай, будущее Казахстана и мировая цивилизация", изданная в рамках Академической книжной серии Евразийской творческой гильдии, вышла в мягком переплете на 324 страницах уже 1 июня 2018 года.



Британский издательский дом "Hertfordshire Press" в 2018 году отмечает 16 лет, рассказывает миру о людях, культуре Евразии через журналы, книги и мероприятия. За 16 лет компания издала более 130 книг 65 авторов из многих стран мира. Hertfordshire Press (Англия) единственное в мире издательство, которое специализируется на издании современной научно-популярной литературы авторов евразийских народов, а также на переиздании важных произведений прошлых лет, которые, несмотря на их неугасающую актуальность, в настоящее время недоступны на английском языке. Hertfordshire Press издает книги в печатном, электронном и аудио форматах.



