Задержан и обвинен в коррупции еще один экс-премьер Кыргызстана - Сатыбалдиев

19:22 18.06.2018 Бывший глава кабмина подозревается в коррупции.



Задержан экс-премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев по делу о модернизации ТЭЦ Бишкека, сообщила Sputnik Кыргызстан пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.



По информации ГКНБ, бывший глава кабмина обвиняется в соучастии в преступлении и коррупции. Он водворен в изолятор временного содержания ГКНБ. Ведется следствие.



Парламент весной заслушал отчет временной депутатской комиссии о рациональности использования кредита на модернизацию ТЭЦ и причинах аварии на теплоэлектроцентрали. На заседание пригласили также бывших премьер-министров и глав энергоотрасли.



Позже по делу о модернизации ТЭЦ были арестованы ряд бывших высокопоставленных лиц, в том числе бывший премьер Сапар Исаков, экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев и другие энергетики. Они также обвиняются в коррупции. Источник - zakon.kz

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