Арестован американский бизнесмен Алиев, необдуманно вернувшийся на родину в Узбекистан

19:21 18.06.2018 В Узбекистане арестован гражданин США Зокир Алиев, сообщает Sof.uz (перевод с узбекского CA-News).



По словам источником, знающих Зокира Алиева, бизнесмен является гражданином США и приехал к своим родственникам в Чиракчинский район Кашкадарьинской области по визе, выданной Министерством иностранных дел РУз.



Зокир Алиев является главой частной налоговой компании в Соединенных Штатах.



Посольство Узбекистана в США выдало ему визу сроком на 90 дней. Зокир Алиев 16 июня приехал в дом к родителям. Через час милиция города Карши арестовала его, сообщают СМИ.



По словам узбеков, проживающих в США, Зокир Алиев хорошо известен тем, что помогает, приехавшим в страну узбекам.



Отметим, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев во время своего визита в Соединенные Штаты в сентябре прошлого года, заявил, что готов увезти с собой узбекских граждан, чтобы те помогали ему строить страну. Источник - CA-NEWS

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