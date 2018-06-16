Талибы у ворот Таджикистана

19:20 18.06.2018 Чуть ли не в канун праздника Рамазан байрам, талибы захватили целый уезд в провинции Фарьяб.



Атаке подвергся уезд Кохистан, которым воинственные "студенты", по сообщениям информационных агентств, овладели несмотря на объявленное 11 - 13 июня перемирие. Во время нападения погибли восемь сотрудников силовых структур и глава администрации уезда. Еще 13 силовиков получили ранения, а двое пропали без вести, а еще 200 сотрудников местных правоохранительных органов оказались в полном окружении.



Вроде бы Таджикистану до этого особого дела нет - ведь провинция Фарьяб расположена достаточно далеко от рубежей нашей республики.



Но не спешите радоваться. В конце мая афганские СМИ сообщили о переходе под контроль боевиков "Талибана" уезда Дашти-Кала в провинции Тахар, что на границе с Таджикистаном. А в ночь с 10 на 11 июня талибы напали на КПП в другой приграничной с Таджикистаном провинции Кундуз. В ходе боя, длившегося всю ночь, афганские силовики понесли значительные потери, а нападавшие захватили трофеи в виде бронированных автомобилей.



В апреле-мае талибами были атакованы несколько других КПП в той же провинции, также граничащей с Таджикистаном.



Эксперты отмечают, что афганские власти даже с помощью их союзников не в состоянии остановить весеннее наступление 2018 года, анонсированное "Талибаном".



Учитывая опыт прошлых весенних и осенних кампаний, к нынешней антиправительственное движение подошло во всеоружии. Причем в буквальном смысле. В распоряжении "Талибана" появились даже элитные части. Как утверждают авторитетные эксперты, спецподразделение "Сара Хета" насчитывает порядка тысячи солдат. Их солдат легко опознать по темной униформе и черной чалме. На винтовках - прицелы ночного видения. Американцы называют их "Красной частью". Боевики "талибского спецназа" вооружены и экипированы преимущественно НАТОвскими образцами. Талибы утверждают, что оружие и экипировка досталась им в качестве трофеев. Но скорее это вооружение попадает к ним в результате его продажи силовиками, а также перехода афганских военных на сторону боевиков.



В этой связи у многих появляются сомнения, что таджикская армия сможет что-либо противопоставить талибам, если они все же решатся перейти границу. Наша армия сильно уступает даже афганской.



По недавно обнародованному рейтингу боеспособности вооруженных сил Military Strength Rankin армия Таджикистана заняла всего 96-е место. Хотя она и поднялась в этом ранжире на полтора десятка мест, но это не слишком успокаивает. ВС Афганистана стоят на 71-и месте, но не очень-то справляются с "Талибаном".



Конечно, в правительственных кругах уповают на помощь России - союзника по ОДКБ. Но насколько быстрой и эффективной будет реакция Москвы, особенно в условиях ее неоднозначной репутации в современной политике?



Так или иначе, но помогают тем, кто может и сам за себя постоять. Слабым обычно достаются только добрые пожелания.



Николай Гриценко Источник - ЦентрАзия

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