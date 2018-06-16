Игры кочевников. На форму спортсменам и волонтерам потратят 3,1 миллиона сомов

19:19 18.06.2018 На форму для спортсменов и волонтеров III Всемирных игр кочевников потратят 3,1 миллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.



Спортсменам купят 138 комплектов формы, тренерам - 30, волонтерам - 100. Дизайн спортивного костюма должен соответствовать парадности, быть современным, стильным и в то же время строгим.



Спортивные костюмы должны быть с логотипами: на груди справа логотип и надпись III World Nomad Games-2018, на руке - Герб КР, на спине - Kyrgyz Republic. Источник - 24.kg

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