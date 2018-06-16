Обнародован список пострадавших при крушении поезда в Шу

19:18 18.06.2018 По информации Управления здравоохранения региона, при ЧП погиб один ребенок, за медицинской помощью обратились 14 пассажиров.



Стали известны имена погибших и пострадавших в крушении поезда в Шу. По данным Управления здравоохранения Жамбылской области, сегодня известно, что погиб один ребенок 2006 года рождения, за медицинской помощью обратились 14 пассажиров. Один пострадавший госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Еще 13 пострадавших после оказания медицинской помощи отпущены домой, передает Zakon.kz.



В управлении сообщили, что скончался Малинев Григорий Александрович (2006 года рождения, город Шу).



Пострадавшие:

Исламгали Акерке Бакытовна;

Самат Султанали;

Умиржанова Айгерим Курмангазиевна ;

Даутов Алишер Кенжеболатулы;

Байжанов Альби Махамбетиярович;

Аубакиров Дидар Ахатулы;

Талгат Камшат;

Каримова Айгуль;

Сексенбаев Уалихан Молдагулович;

Воронцова Алина Юрьевна;

Воронцова Ева Валентиновна;

Севдеева Наталья Дмитриевна;

Севдеева Софья Дмитриевна;

Бозлаков Алмат Жомартович.



17 июня 2018 года в 13 часов 25 минут произошел сход с рельсов 8 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением "Астана-Алматы" (из них 2 вагона опрокинулось). Видео с репортажами очевидцев можно посмотреть здесь.





Источник - Zakon.kz

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