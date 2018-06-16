 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.06.2018
19:25  Вышел в свет философский труд академика Оразалы Сабдена "Абай, будущее Казахстана и мировая цивилизация"
19:22  Задержан и обвинен в коррупции еще один экс-премьер Кыргызстана - Сатыбалдиев
19:21  Арестован американский бизнесмен Алиев, необдуманно вернувшийся на родину в Узбекистан
19:20  Талибы у ворот Таджикистана
19:19  Игры кочевников. На форму спортсменам и волонтерам потратят 3,1 миллиона сомов
19:18  Обнародован список пострадавших при крушении поезда в Шу
19:17  В Самарканде откроют Университет туризма "Шелковый путь"
19:15  В Бишкеке прошел чемпионат Центральной Азии по боям на мечах (видео)
19:13  Сохранит ли Асад половину Сирии?
19:12  Экономическая война: Вашингтон запускает в Китае "горбачевский" сценарий
19:10  Я бы в блогеры пошел. О перспективах новой профессии в России
19:06  Уникальная находка: на Земле обнаружили вещество, более старое, чем Солнечная система
19:05  Че те надо? Как западная поп-культура сожрала команданте Че Гевару
14:15  Китайские хакеры глумятся над монгольскими базами данных
14:07  Мексиканцев-болельщиков, пострадавших в ДТП в Москве, пригласили на отдых в Кыргызстан
10:56  Анжелина Джоли пиарится на страдающих сирийских детишках
10:53  Учитель жизни. Назарбаев рассказал, как правильно начать рабочий день
10:52  Король-солдат, Карл. Карл XII (как прос..ть империю, уроки истории)
08:20  "Раим-миллион" сбежал из страны? КырПравоохранители потеряли очередного VIP-клиента
08:11  Каждой паре - свой баррель. Россия и СаудАравия заместят снижение нефтедобычи Венесуэлы и Ирана, - "Къ"
08:06  С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $700,5 миллиона
08:02  Судьба Гопирбая. За что Мирзиеев объявил охоту на Гафура?
07:58  США отрицают, что опять бомбят Сирию
07:43  "Марш равенства". Депутаты Лещенко, Залищук и Дидовец возглавили первый официальный гей-парад в Киеве
07:37  В регионах Туркменистана хлеб продают при предъявлении паспорта
07:34  Не террорист, раздолбай. Таксист-кыргызстанец заснул за рулем и нечаянно задавил прохожих в центре Москвы
07:31  Что было и что стало. По следам первого свидания Дональда Трампа и Ким Чен Ына, - Д.Седов
07:06  Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику мужа
06:46  Можно ли спасти ядерную сделку с Ираном? - экс-посол А.Марьясов
06:38  Саудовский шейх Ажлан Мухаммед Абдулазиз обещает инвестировать 2 миллиарда долларов в заводы и отели в Узбекистане
06:23  Трамп дирижирует мировой нефтедобычей, - О.Соловьева
06:20  Кабул заплатил за несколько дней мира головой лидера пакистанских талибов, - А.Серенко
04:30  Правый демократ Иван Дуке победил на президентских выборах в Колумбии
01:03  В Синьцзяне впервые засняли на видео редчайшего зверя - "волшебного кролика"
01:00  Предсказуемый Эрдоган и непредсказуемая Турция
00:02  Рустем-паша: как вошь изменила судьбу великого визиря Турции (история)
Воскресенье, 17.06.2018
22:42  Террористы взорвали афганский Джелалабад - 44 погибших
22:41  Македонию переименуют в Северную Македонию
21:26  Военного министра в Армении обвинили в скармливании продовольствия тиграм
20:19  Бакинский папа. Женщины, богатства и дети бессменного президента Азербайджана
20:16  О происхождении озера Балхаш и Балхаш-Алакольской впадины, - И.Стасив
19:19  Мусульманам Китая дают миллионы, но они хотят размножаться и строить халифат
18:17  Сирийская армия успешно зачищает пустыню Бадия аль-Шам
18:14  Мертвая хватка империализма, - Сергей Кожемякин
17:45  КазЕлбасизм. Директора школ, заставляющие учителей перечислять деньги в фонд "Рухани Павлодар", будут наказаны
17:37  Ойбек Мирзабеков стал председателем правления АО "Узсаноатэкспорт"
15:24  На дне Финского залива найден погибший в 1941 году легендарный рос-сов-корабль эскадренный миноносец "Новик"
14:41  Пассажирский поезд Астана-Алматы опрокинулся в районе станции Шу
00:59  Катастрофическая еда. Как продукты становятся убийцами
00:04  Россия и СаудАравия согласовали бессрочное продление соглашения ОПЕК+
Суббота, 16.06.2018
17:19  Кому нужно союзное государство Азербайджана и Турции
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
В Самарканде откроют Университет туризма "Шелковый путь"
19:17 18.06.2018

В Самарканде планирует открыть Университет туризма "Шелковый путь". Учебное заведение объединит образовательный и научный потенциал стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для подготовки специалистов.

Основной миссией Университета является осуществление скоординированной подготовки высококвалифицированных кадров на основе согласованных инновационных образовательных программ по специальностям, представляющим приоритетный интерес для развития туристского пространства и активизации туристских обменов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Университет имеет целый ряд основных задач. К ним относятся укрепление сотрудничества, развитие интеграционных процессов в сфере образования, расширение сотрудничества по всем направлениям деятельности, предоставление возможности получить востребованную специальность.

Вместе с тем следует отметить, что, участие в деятельности Университета вузов-партнеров позволит придать новый импульс расширения многостороннего образовательного, научного и культурного сотрудничества, внести эффективный вклад в сотрудничество стран-участниц организации в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. Таким образом, деятельность Университета будет основываться на следующих принципах: консолидация, синхронизация, диалог, взаимное уважение, признание многообразия, доверие через образование.

Университет станет настоящей точкой роста сетевого партнерства между университетами региона, готовящих высококвалифицированных кадров для туристской отрасли.

Открытие ВУЗа запланировано на новый учебный 2018-2019 г., обучение будет проходить по двум направлениям - бакалавр и магистр. Первоначально в университете будет обучаться 100 человек, в основном граждане Узбекистана, а в дальнейшем расширится география и поступать смогут абитуриенты стран-участников ШОС.

Также в ВУЗе будет создана единая площадка по переподготовке и повышению квалификации работников ВУЗов и профессиональных колледжей.

Источник - UzDaily.uz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529338620
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  