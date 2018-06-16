В Самарканде откроют Университет туризма "Шелковый путь"

19:17 18.06.2018 В Самарканде планирует открыть Университет туризма "Шелковый путь". Учебное заведение объединит образовательный и научный потенциал стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) для подготовки специалистов.



Основной миссией Университета является осуществление скоординированной подготовки высококвалифицированных кадров на основе согласованных инновационных образовательных программ по специальностям, представляющим приоритетный интерес для развития туристского пространства и активизации туристских обменов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.



Университет имеет целый ряд основных задач. К ним относятся укрепление сотрудничества, развитие интеграционных процессов в сфере образования, расширение сотрудничества по всем направлениям деятельности, предоставление возможности получить востребованную специальность.



Вместе с тем следует отметить, что, участие в деятельности Университета вузов-партнеров позволит придать новый импульс расширения многостороннего образовательного, научного и культурного сотрудничества, внести эффективный вклад в сотрудничество стран-участниц организации в политической, торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. Таким образом, деятельность Университета будет основываться на следующих принципах: консолидация, синхронизация, диалог, взаимное уважение, признание многообразия, доверие через образование.



Университет станет настоящей точкой роста сетевого партнерства между университетами региона, готовящих высококвалифицированных кадров для туристской отрасли.



Открытие ВУЗа запланировано на новый учебный 2018-2019 г., обучение будет проходить по двум направлениям - бакалавр и магистр. Первоначально в университете будет обучаться 100 человек, в основном граждане Узбекистана, а в дальнейшем расширится география и поступать смогут абитуриенты стран-участников ШОС.



Также в ВУЗе будет создана единая площадка по переподготовке и повышению квалификации работников ВУЗов и профессиональных колледжей. Источник - UzDaily.uz

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