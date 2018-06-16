 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сохранит ли Асад половину Сирии?
19:13 18.06.2018

Неразбериха и противоборствующие векторы в Сирии

Более семи лет прошло с того памятного марта, когда в селе Дараа на юге Сирии, неподалеку от границы с Иорданией, вспыхнули акции протеста. Два подростка (14 и 15 лет) насмотрелись репортажей о торжестве арабской весны в Египте и в Тунисе и решили разукрасить собственную окрестность призывами к смене власти. Их арест вызвал цепную реакцию с последующей гражданской войной.

Оба подростка были освобождены в ходе восстания, и с тех пор они с оружием в руках сражаются против правительственных войск. Весь их суннитский анклав перешел бы уже под контроль верных Асаду сил, но американский ультиматум покамест перевешивает стремление Дамаска вернуть этот регион под свой контроль. Это не пресловутый и зловещий "Даиш" (ИГ - террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а оппозиционные сунниты. Если мы посмотрим на реальную карту Сирии сегодня, то обнаружим, что магистрали из Иордании и из Ирака в Сирию перекрыты оппозиционными ополченцами, поддерживаемыми американцами. Стратегия Вашингтона: оставить Асада у власти на части территории, но не позволить ему и его шиитским союзникам (Иран и ополченцы-наемники из разных стран) создать подконтрольную им региональную инфраструктуру дорог большой протяженности.

Политика США в отношении Сирии многогранна. ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отростки от "Аль-Каеды" (организация, деятельность которой запрещена в РФ) считаются главной угрозой, ибо, согласно развединформации, планируют нанесение ударов по самой американской территории. Их ликвидации является для американцев первым приоритетом. Но наряду с этим они стремятся к прекращению региональной экспансии Ирана, Хезболлы и шиитских наемников. Поскольку они сосредоточены вокруг президента Асада, то в американском представлении и эти его собственные силы также относятся к категории деструктивных. Тем не менее Вашингтон не ставит задачей устранение правления Башара Асада с подконтольной ему территории, но оставляет его в полуосажденном положении.

Россия сыграла громадную роль в ликвидации логовищ террористов и в спасении режима Асада в самую тяжелую пору. Помимо понятного желания нейтрализовать максимально многотысячную орду воинственных боевиков из России и других стран СНГ, прибывших в Сирии для войны против режима Асада, Москва вовремя поняла, какую реальную угрозу представляют бесноватые для ее собственных военных баз. Иными словами, Россия исходит вовсе не только из интересов временно и относительно лояльного ей Асада, но думает и о том, насколько пагубной и болезненной могла бы стать с точки зрения внутренней политики утеря военных баз в Сирии.

Действия российских ВКС в Сирии можно считать в целом полезными и успешными. Согласно девятимесячной давности данным Министерства обороны России, в Сирии было ликвидировано пятьдесят тысяч боевиков. Таким образом, к сегодняшнему дню их число приближается к семидесяти тысячам. Это очень существенное число. Для сравнения, Израиль уничтожил приблизительно столько же врагов за всю столетнюю историю арабско-израильского конфликта.

Тем не менее реальная карта Сирии и настоящее положение дел там не имеют ничего общего с тем, что рассказывают на телеристалищах телеполитологи. В страстном запале они сообщали, как под контролем войск Асада находится чуть ли не 95% территории, а ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и прочие боевики разгромлены вконец. На самом же деле Асад управляет сегодня менее, чем половиной территории бывшей Сирии. Хуже того, за последнее время владения ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расширяются и уже превосходят площадь соседнего Ливана.

Для дальнейшего освещения положения в Сирии следует указать на то, что громадную часть территории контролируют курды при поддержке США. Это северо-восток - места добычи и переработки нефти и газа. Войска Асада и не приближаются туда. На севере следует обратить внимание на оккупированную Турцией территорию. Войска Эрдогана вторглись в соседнюю страну и удерживают ее земли безнаказанно. Анклавы антиправительственных сил разных направлений обозначены на карте тоже.

Для осознания невыполнимости полной передачи контроля силам президента Асада надо напомнить, что на каждого алавита в Сирии остается 17 суннитов. Некогда мощная и дееспособная армия (около 350 тысяч солдат) насчитывает сегодня не более 20 тысяч боевых солдат и офицеров. Приблизительно 130 тысяч солдат погибло, другие разбежались.

Состояние в среде иранских и шиитских помощников Асада тоже находится на низшей точке. Роль России в сохранении половины страны в руках Асада гигантская и решающая. Полный контроль над воздушным пространством помогает удерживать статус кво. Но перспективы у Сирии отличаются зыбкостью и затуманенностью. Много уж слишком факторов там замешано. И кто знает, что там на самом деле?..

Два подростка, а нынче боевики, смотрят на Сирию и думают, стоило ли им тогда начинать? Они не хотели, но так получилось.

Авигдор Эскин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529338380
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