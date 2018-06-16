Экономическая война: Вашингтон запускает в Китае "горбачевский" сценарий

19:12 18.06.2018 Что стоит за конфликтом экономик США и КНР?



Схватка тигра и орла



В американском мировоззрении бытует красноречивая поговорка: "A light purse is a heavy curse". Что дословно переводится как: "легкий кошелек - тяжелое проклятие", а по существу: "хуже для американца прочих бед - когда денег нет".



Учитывая это, не сложно понять, что война экономик США и Китая рано или поздно, но должна была начаться. И чем ближе мир подходил к черте тотального технологического и очень затратного переустройства, тем больше поводов зарождалось для движения по этому пути. Двум экономическим гегемонам просто не поделить одни и те же рынки сбыта, и потому лучшим выходом для Америки всегда было не допускать появления равного по силам игрока.



Тем не менее ввиду конфликта между двумя частями американской элиты, резко обострившегося после победы Дональда Трампа на последних выборах президента США с лозунгом "Америка превыше всего", акт давления на Китай более не мог быть откладываем в долгий ящик. Транснациональные элиты США, которых представляет демократическая партия, плотно вставшие "у руля" Белого дома после крушения СССР, были заняты совершенно иными сценариями, в частности проектом глобализации государственных экономик, в котором Китаю уделялось "дружественное" место.



Национальные элиты Америки, напротив, были возмущены подобными планами, ведь прямо на их глазах рабочие места повсеместно выводились, дисбаланс торговли рос, доходы домохозяйств США сокращались, а уровень благосостояния общества медленно, но неуклонно падал. Даже главное правило "американской мечты" с начала 2000-х годов стало давать ощутимую трещину - каждое следующее поколение граждан США жило хуже, нежели их собственные родители.



Период бурного роста американской экономики, базирующийся на разграблении бывших стран СССР, завершился приблизительно в 2001-2005 годах, однако транснациональные элиты не собирались отказываться от идеи мировой корпоракратии и продолжали строить глобальный проект, вкладывая в него уже американские технологии, деньги и ресурсы. Национальные же элиты - военные, университетские, промышленные и прочие круги, основывающие свое благосостояние непосредственно на стране проживания, как правило, на этом лишь теряли, и возмущение в их среде росло.



Результатом такой однобокой политики и полного игнорирования интересов США как страны стал кризис внутри американского истеблишмента. Разрастаясь, он в итоге дошел до того, что ситуация с Россией, когда транснациональные элиты полностью упустили возрождение Москвы, стала последней каплей. Национальные элиты, видя провал громко объявленного глобалистами в начале века концептуального сценария, сорванные планы по обузданию России, КНР и ЕС через политику управляемого хаоса, ручных террористических формирований и контроля над основными источниками энергетических ресурсов, пошли в наступление.



Так в 2017 году впервые со времен Никсона (и частично Буша-старшего) национальные элиты США сумели провести на пост президента своего человека. Дональд Трамп немедленно приступил к реализации совершенно иного сценария. В его рамках во главу угла ставятся уже не исключительно интересы надгосударственных ТНК и финансовых кругов, но и интересы национальных элит Америки. В разрезе же их интересов такой конкурент, как Китай, становится главной проблемой, с которой никакие мягкие подходы уже не срабатывают.



Тем не менее внутренняя вражда элит в США продолжается, и с ходу инициировать войну "орла и дракона" у национальных элит не получилось. Несколько недель назад под давлением противников внутри собственного истеблишмента Трампу даже пришлось заключить временное перемирие с КНР. Однако, как показало время, это было лишь затишьем перед бурей.



15 июня Дональд Трамп объявил о введении широкомасштабных торговых ограничений на импорт из Китая высокотехнологичной продукции. Ключевой сектор экспорта КНР разом был обложен 25% пошлиной. В заявлении Трампа особо подчеркивалось, что новые ограничения вступят в силу 6 июля, и это станет прямым ответом американской стороны "на воровство интеллектуальной собственности со стороны Пекина".



Таким образом, элиты, стоящие за президентом США, отрезают для своих внутренних конкурентов любые предлоги помешать началу долгожданного конфликта. Новые пошлины коснуться сразу 1100 позиций китайских товаров на общую сумму в 50 млрд. долларов, а значит, заключенные недавно прошлые соглашения "о перемирии" также обнуляются. Для того чтобы война экономик гарантированно началась и не закончилась сразу, Трамп сделал ее прелюдию максимально унизительной для Пекина. Американский лидер буквально взял назад все свои обещания, нарушил все мыслимые правила и нормы "игры", наплевал на "законы" ВТО, полностью противоречил консенсусу, достигнутому с Си Цзиньпином ранее, и одним лишь этим не ограничился.



Для гарантии в список санкций были включены такие сектора, как робототехника, продукция аэрокосмической отрасли, энергетика и прочее, что является главным китайским приоритетом современного развития. Из этого не сложно понять, что США инициировали не только экономическую, но и технологическую войну, намеренно деградируя дипломатические возможности для ее торможения.



Тот факт, что на этот раз национальным элитам Америки удалось продавить инициацию конфликта, подтверждается и заявлением китайского МИДа: "Китай не готов вести торговую войну, однако у китайской стороны нет другого выбора". Поэтому "КНР вводит ввозную пошлину в 25% на 659 наименований товаров из США в качестве зеркального ответа". В этом списке автомобили, самолеты, химия и прочая американская продукция общей стоимостью на все те же 50 млрд долларов.



Вашингтон же в ответ немедленно заявил, что к 30 июня будут объявлены еще и персональные санкции против отдельных лиц и компаний, связанных с технологической отраслью КНР, а поскольку Китай пошел на меры по возмездию, то "Белый дом планирует очередные санкции, которые на этот раз охватят объем товаров в $100 млрд долларов".



Если учесть, что у Китая есть ответные ходы на оба этих шага, а экспортная экономика - это основа данной страны, столкновение двух экономических сверхдержав на этот раз остановить будет крайне сложно.



"Горбачевская" ловушка



Американские пошлины не случайно направлены в первую очередь против тех секторов КНР, посредством которых Китай стремится поднять и переустроить не только свою экономику, но и все государство. Научные заимствования, импорт области высоких технологий, клонирование западной IT-индустрии, копирование программного обеспечения - все это на данном этапе жизненно необходимо Китаю для того, чтобы уйти от роли мирового завода по сбору элементов чужой интеллектуальной собственности и начать, наконец, самодостаточное производство со сбытом на внутреннем рынке.



Более того, все это будет необходимо КНР как минимум до тех пор, пока стране не удастся выстроить у себя собственные технологические школы, способные генерировать прорывные идеи и сравнимые с западными технологии. Однако для этого требуется время, и именно поэтому США наносят удар прямо сейчас, пока Пекин еще только движется к технологическому паритету.



Видя происходящий технологический рост КНР, а также осознавая опасность такой перспективы, национально ориентированные элиты США приняли решение пожертвовать одним из крючков, на котором висела зависимость Китая от Америки, и перекрыть КНР доступ к американским технологиям. Они осознают, что лишь в этом случае Китай будет неспособен заменить внешний импорт для своего внутреннего рынка на собственную продукцию, а значит, уже привыкший к роскоши 300-миллионный средний класс продолжит требовать от официального Пекина сохранения доступа к благам.



Иными словами, Вашингтон пытается поймать Пекин в "горбачевскую" ловушку - запрет на экспорт высоких технологий в КНР замедлит появление китайских научных школ, затормозит развитие самодостаточного внутреннего производства, отбросит появление паритетных китайских товаров, а если партия пойдет по пути позднего СССР и в ходе начавшейся экономической войны введет запрет на импорт лучших продуктов Запада, то уже привыкший к благам и вестернизированный 300-миллионный зажиточный класс возмутится отсутствием "джинсов" и "жвачки", начав долгожданную дестабилизацию конкурентного Китая. США ожидают, что в этом случае власти КНР начнут повышение градуса идеологии и закручивание гаек, а это, как известно, начало конца.



Переход с экспортной модели развития на ориентирующуюся на развитие внутреннего рынка при таком сценарии для Пекина будет существенно затруднено. А это уже бьет напрямую по суверенитету КНР, так как экспортная модель чрезвычайно уязвима и, по сути своей, может эффективно работать лишь в нынешних "тепличных условиях". В ситуации же организуемой США технолого-экономической блокады, скорой идеологической и уже идущей в Южно-Тихоокеанском регионе - военной, нынешняя экспортная модель долго не просуществует.



Как, впрочем, и спокойствие на основных торговых мировых маршрутах. Это, в свою очередь, скажется на темпах роста экономики КНР, а они, вопреки расхожему мнению, - не просто повод для гордости, а насущная необходимость. Без них оплачивать колоссальный суммарный долг КНР и сохранять внутренние темпы развития станет существенно сложнее.



Официально все свои действия США оправдывают торговым дефицитом, составляющим порядка $375 млрд. долларов в пользу КНР. Однако главная причина их действий, конечно же, не в этом. В первую очередь это инструмент дестабилизации, повод для начала технологической блокады КНР и остановки тем самым перехода Китая с легко контролируемой экспортной экономики на внутреннюю, полностью закрытую для США. Обвинения же Китая в "незаконном овладении интеллектуальной собственностью" просто предлог, подходящий для этого как нельзя лучше.



Что же касается нашей страны, то это, несомненно, весьма интересный для нас сценарий развития событий. Как говорят сами китайцы: "мы снова стали Поднебесной потому, что наблюдали битву сверхдержав, оставаясь на дереве". Мао Цзедун, установивший эту норму, описывал ее так: "Умная обезьяна сидит на вершине холма и наблюдает, как в долине дерутся два тигра", имея в виду США и СССР.



Сегодня же, когда колесо истории провернулось, мудрость может проявить уже наша страна. В то время как "тиграми" в экономической схватке, по иронии судьбы, стали США и более полувека сидевший "на дереве" нейтральный Китай.



Руслан Хубиев Источник - REGNUM

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