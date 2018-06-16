Уникальная находка: на Земле обнаружили вещество, более старое, чем Солнечная система

19:06 18.06.2018 На Земле обнаружили уникальные частицы межзвездной пыли. Международная команда ученых, которые нашли вещество, заявила, что оно собрано из верхней атмосферы Земли.



Об этом сообщает Science Alert.



Как утверждают ученые, эти космические частицы минимум пережили 4,6 миллиарда лет, чем Солнечная система.



Как показали новые исследования, эти частицы путешествовали по невероятным расстояниям.



Эти мелкие частицы межзвездной пыли, утверждают ученые, могут рассказать о том, как формируются планеты и звезды. Их анализ показал, что пыль содержит структуры GEMS - это вкрапление металлов и сульфидов, в котором почти полностью отсутствует углерод.



"Наши наблюдения показывают, что эти экзотические зерна являются досолнечной межзвездной пылью, которая образует строительные блоки планет и звезд. У нас на кончиках пальцев оказались исходные материалы формирования планет.



Это захватывает и дает возможность глубже понять процессы изменений в космосе", - пояснил ведущий исследователь Хоуп Ишии из Гавайского университета в Маноа.



Ученым удалось выяснить, что зерна GEMS изначально появились в среде, которая была холодной и богатой радиацией. При этом связь происходит под действием низких температур, поэтому эти частицы межпланетной пыли сохранились с времен еще до образования планетных тел в Солнечной системе.



Эти космические частицы пережили минимум 4,6 миллиарда лет. Источник - Русская весна

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