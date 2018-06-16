 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 18.06.2018
14:15  Китайские хакеры глумятся над монгольскими базами данных
14:07  Мексиканцев-болельщиков, пострадавших в ДТП в Москве, пригласили на отдых в Кыргызстан
10:56  Анжелина Джоли пиарится на страдающих сирийских детишках
10:53  Учитель жизни. Назарбаев рассказал, как правильно начать рабочий день
10:52  Король-солдат, Карл. Карл XII (как прос..ть империю, уроки истории)
08:20  "Раим-миллион" сбежал из страны? КырПравоохранители потеряли очередного VIP-клиента
08:11  Каждой паре - свой баррель. Россия и СаудАравия заместят снижение нефтедобычи Венесуэлы и Ирана, - "Къ"
08:06  С начала года мигранты перевели в Кыргызстан $700,5 миллиона
08:02  Судьба Гопирбая. За что Мирзиеев объявил охоту на Гафура?
07:58  США отрицают, что опять бомбят Сирию
07:43  "Марш равенства". Депутаты Лещенко, Залищук и Дидовец возглавили первый официальный гей-парад в Киеве
07:37  В регионах Туркменистана хлеб продают при предъявлении паспорта
07:34  Не террорист, раздолбай. Таксист-кыргызстанец заснул за рулем и нечаянно задавил прохожих в центре Москвы
07:31  Что было и что стало. По следам первого свидания Дональда Трампа и Ким Чен Ына, - Д.Седов
07:06  Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику мужа
06:46  Можно ли спасти ядерную сделку с Ираном? - экс-посол А.Марьясов
06:38  Саудовский шейх Ажлан Мухаммед Абдулазиз обещает инвестировать 2 миллиарда долларов в заводы и отели в Узбекистане
06:23  Трамп дирижирует мировой нефтедобычей, - О.Соловьева
06:20  Кабул заплатил за несколько дней мира головой лидера пакистанских талибов, - А.Серенко
04:30  Правый демократ Иван Дуке победил на президентских выборах в Колумбии
01:03  В Синьцзяне впервые засняли на видео редчайшего зверя - "волшебного кролика"
01:00  Предсказуемый Эрдоган и непредсказуемая Турция
00:02  Рустем-паша: как вошь изменила судьбу великого визиря Турции (история)
Воскресенье, 17.06.2018
22:42  Террористы взорвали афганский Джелалабад - 44 погибших
22:41  Македонию переименуют в Северную Македонию
21:26  Военного министра в Армении обвинили в скармливании продовольствия тиграм
20:19  Бакинский папа. Женщины, богатства и дети бессменного президента Азербайджана
20:16  О происхождении озера Балхаш и Балхаш-Алакольской впадины, - И.Стасив
19:19  Мусульманам Китая дают миллионы, но они хотят размножаться и строить халифат
18:17  Сирийская армия успешно зачищает пустыню Бадия аль-Шам
18:14  Мертвая хватка империализма, - Сергей Кожемякин
17:45  КазЕлбасизм. Директора школ, заставляющие учителей перечислять деньги в фонд "Рухани Павлодар", будут наказаны
17:37  Ойбек Мирзабеков стал председателем правления АО "Узсаноатэкспорт"
15:24  На дне Финского залива найден погибший в 1941 году легендарный рос-сов-корабль эскадренный миноносец "Новик"
14:41  Пассажирский поезд Астана-Алматы опрокинулся в районе станции Шу
00:59  Катастрофическая еда. Как продукты становятся убийцами
00:04  Россия и СаудАравия согласовали бессрочное продление соглашения ОПЕК+
Суббота, 16.06.2018
17:19  Кому нужно союзное государство Азербайджана и Турции
17:13  Царство небесное. История падения Иерусалима
17:11  Командование ИГИЛ* публично казнило 90 своих боевиков
17:09  Сирийская армия начала наступление в Дераа
16:35  Казахстан направит миротворческую роту в миссию "Временные силы ООН в Ливане"
15:59  США-КНР: кто кого, - "Синьхуа"
15:45  В Генштабе Кыргызстана опровергли заявление депутата Иманалиева о кыргызских вертолетах в Уганде и Сомали
15:43  Foreign Policy: Ливан защищает наркоторговлю "Хезболлы" в Латинской Америке
09:01  В "семерке" назревает бунт "шестерок", - В.Катасонов
07:52  АрмПравительство Пашиняна споткнулось на социальном поле, - А.Цуканова
07:43  Игра с нулевой разностью. США и Китай обещают наказать торговлю поровну, - "Къ"
07:37  Кыргызско-китайские отношения нуждаются в осторожном подходе, - Мурат Азимбакиев
07:34  РФ вдвое сократила вложения в гособлигации США
07:29  "Мертвая зона". Трамп - прототип главного героя нового романа Стивена Кинга
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Анжелина Джоли пиарится на страдающих сирийских детишках
10:56 18.06.2018

Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в Ираке

Специальный посланник агентства ООН по делам беженцев Анджелина Джоли в воскресенье посетила лагерь сирийских беженцев на севере Ирака. Агентство Рейтер сообщает, что голливудская актриса стремилась оказать поддержку тем, кто вынужден был покинуть свои дома в результате гражданской войны.

Джоли посетила лагерь Домини, где проживает 33 тысяч беженцев из Сирии. Актриса прибыла в лагерь утром и встретилась с семьями беженцев.

Накануне она посетила Мосул, главный город на севере Ирака, который иракские войска отбили у экстремистов. Джихадисты оккупировали город в течение трех лет и превратили его в цитадель так называемого "халифата". В результате военных действий погибли 900 тысяч жителей.

Джоли познакомилась с семьями из западного Мосула и прошла по разбомбленным улицам, посмотрела видеоматериалы и фотографии, предоставленные Верховным комиссаром по делам беженцев (УВКБ ООН).

Нормальная жизнь вернулась во многие части Мосула, куда также возвратились из лагерей некоторые местные жители. Старый город в Западном Мосуле был в значительной степени разрушен во время боевых действий, которые вели против исламистов иракские правительственные подразделения, иракские курды и шиитская милиция, поддерживаемые авиацией под руководством США.

Джоли заявила, что ее глазам открылись худшие разрушения, когда-либо ей виденные за все годы работы с УВКБ ООН. "Люди здесь все потеряли ... Они обездолены, у них нет лекарств, и у многих нет проточной воды или элементарных удобств, – сказала она. – Я надеюсь, что будет продолжаться приверженность восстановлению и стабилизации всего города. И призываю международное сообщество не забывать о Мосуле".

Джоли работает в Управлении ООН по делам беженцев с 2001 года, посещая гражданских лиц, пострадавших от войн в Ираке, Камбодже и Кении. Это ее пятый визит в Ирак.

Источник - centralasian.org
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529308560
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  