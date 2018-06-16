Анжелина Джоли пиарится на страдающих сирийских детишках

10:56 18.06.2018 Анджелина Джоли посетила лагерь сирийских беженцев в Ираке



Специальный посланник агентства ООН по делам беженцев Анджелина Джоли в воскресенье посетила лагерь сирийских беженцев на севере Ирака. Агентство Рейтер сообщает, что голливудская актриса стремилась оказать поддержку тем, кто вынужден был покинуть свои дома в результате гражданской войны.



Джоли посетила лагерь Домини, где проживает 33 тысяч беженцев из Сирии. Актриса прибыла в лагерь утром и встретилась с семьями беженцев.



Накануне она посетила Мосул, главный город на севере Ирака, который иракские войска отбили у экстремистов. Джихадисты оккупировали город в течение трех лет и превратили его в цитадель так называемого "халифата". В результате военных действий погибли 900 тысяч жителей.



Джоли познакомилась с семьями из западного Мосула и прошла по разбомбленным улицам, посмотрела видеоматериалы и фотографии, предоставленные Верховным комиссаром по делам беженцев (УВКБ ООН).



Нормальная жизнь вернулась во многие части Мосула, куда также возвратились из лагерей некоторые местные жители. Старый город в Западном Мосуле был в значительной степени разрушен во время боевых действий, которые вели против исламистов иракские правительственные подразделения, иракские курды и шиитская милиция, поддерживаемые авиацией под руководством США.



Джоли заявила, что ее глазам открылись худшие разрушения, когда-либо ей виденные за все годы работы с УВКБ ООН. "Люди здесь все потеряли ... Они обездолены, у них нет лекарств, и у многих нет проточной воды или элементарных удобств, – сказала она. – Я надеюсь, что будет продолжаться приверженность восстановлению и стабилизации всего города. И призываю международное сообщество не забывать о Мосуле".



Джоли работает в Управлении ООН по делам беженцев с 2001 года, посещая гражданских лиц, пострадавших от войн в Ираке, Камбодже и Кении. Это ее пятый визит в Ирак. Источник - centralasian.org

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