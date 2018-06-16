Учитель жизни. Назарбаев рассказал, как правильно начать рабочий день

10:53 18.06.2018 Назарбаев рассказал, как правильно начать рабочий день



Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь - Президент.



Телерадиокомплекс Президента Республики Казахстан опубликовал в Facebook отрывок архивного видео с интервью Назарбаева, сообщает Zakon.kz.



"Очень важно правильно начать трудовой день. Надеемся, что этот ролик с советом от Президента страны послужит хорошей мотивацией, чтобы трудиться с душой", - говорится в описании к видео.



"Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Три момента есть: надо организованным быть, работать, получать удовлетворение и радость от своей работы", - отметил Назарбаев.





Источник - Zakon.kz

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