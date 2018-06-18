Каждой паре - свой баррель. Россия и СаудАравия заместят снижение нефтедобычи Венесуэлы и Ирана, - "Къ"

08:11 18.06.2018 Россия и Саудовская Аравия готовы увеличить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки, чтобы компенсировать падение добычи в Венесуэле и потенциальный уход с рынка части иранской нефти из-за санкций США. Это предполагает перераспределение квот между участниками сделки ОПЕК+ в пользу Эр-Рияда и Москвы и при этом возвращает сделку по сокращению добычи, заключенную в конце 2016 года, к изначальным параметрам.



Москва и Эр-Рияд предлагают увеличить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) с текущего уровня, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак по итогам визита в Саудовскую Аравию. Он уточнил, что речь идет о повышении на третий квартал, действия на более поздний период будут определены после мониторинга ситуации в сентябре. Тогда начинают действовать санкции США против Ирана, которые, как ожидается, должны существенно снизить добычу нефти в стране. Господин Новак подчеркнул, что рост добычи на 1,5 млн б/с предполагается с текущего уровня поставок участников ОПЕК+, а не от уровня октября 2016 года. Это решение может быть принято по итогам саммита 22–23 июня в Вене и вступить в силу с 1 июля.



Россия и Саудовская Аравия - лидеры сделки ОПЕК+, и их согласованная позиция, очевидно, окажет решающее влияние на саммит в Вене. Изначально в конце 2016 года участники пакта договорились сократить добычу на 1,8 млн б/с, из которых 1,2 млн б/с пришлись на страны ОПЕК, а остальное - на страны вне ОПЕК, в том числе 300 тыс. б/с на Россию. Но со второй половины 2017 года страны ОПЕК совокупно стали добывать меньше своей квоты, и в этом году эта тенденция все заметнее. Она вызвана падением добычи в Венесуэле (на 700 тыс. б/с с начала 2017 года, до 1,4 млн б/с в мае), а также тем, что Саудовская Аравия добывает сейчас около 10 млн б/с при квоте почти в 10,3 млн б/с. В итоге добыча ОПЕК в мае составила менее 31,9 млн б/с при общей квоте картеля в 32,73 млн б/с. Александр Новак говорил в мае, что фактически сокращение добычи от уровня октября 2016 года в рамках сделки ОПЕК+ составляет не 1,8 млн б/с, а уже 2,7 млн б/с. Иными словами, если сейчас участники сделки повысят добычу на 1,5 млн б/с, в реальности относительно изначальных условий она вырастет только на 0,6 млн б/с.



Как Россия и Саудовская Аравия продолжают сближение

Как Россия и Саудовская Аравия продолжают сближение

Но даже такое более скромное увеличение добычи может быть полностью нивелировано падением добычи в Иране, которое аналитики ING Research оценивают в 0,5 млн б/с до конца года. В дальнейшем она может снизиться еще на столько же: сейчас Иран добывает 3,8 млн б/с против 2,9 млн б/с в конце 2015 года - перед снятием санкций США и ЕС на продажу иранской нефти. Таким образом, в реальности текущие предложения по росту добычи являются не выходом из сделки ОПЕК+, а просто компенсацией выпадающих объемов Венесуэлы и потенциально Ирана.



Другой важнейший вопрос - как будут распределены квоты внутри ОПЕК+. С одной стороны, сейчас добычу незапланированно сокращают только члены ОПЕК, в то время как Россия с февраля не выполняет сделку, существенно превышая квоту в 10,9 млн б/с. С другой стороны, заметно увеличить добычу могут только РФ и Саудовская Аравия, отмечают в ING. Аналитики подчеркивают, что в текущей ситуации Россия будет настаивать на увеличении своей квоты. Против роста поставок выступают страны, которые могут потерять долю рынка,- Венесуэла и Иран, а также Ирак, который, видимо, не сможет увеличить добычу. Согласно оценке ING, Эр-Рияд и Москва могли бы увеличить добычу на 0,9 млн б/с до конца года, чтобы компенсировать потери венесуэльской и иранской нефти, и рынок будет сбалансирован к четвертому кварталу.



Почему ОПЕК может нарастить поставки нефти без риска переизбытка предложения

Почему ОПЕК может нарастить поставки нефти без риска переизбытка предложения

Но предложение большего роста добычи может означать, что Москву и Эр-Рияд не устраивает быстрое восстановление сланцевой добычи в США при цене выше $70 за баррель. ОПЕК в майском отчете прогнозирует рост добычи в США в 2018 году на 1,16 млн б/с, до 10,51 млн б/с, с удвоением темпов роста по сравнению с 2017 годом. Прогноз EIA еще более оптимистичен - 10,8 млн б/с в 2018 году и 11,8 млн б/с в 2019-м. EIA полагает, что запасы нефти и нефтепродуктов начнут расти во втором полугодии, поскольку мировой спрос на нефть при сравнительно высоких ценах ослабеет. Если такой сценарий реализуется, это сделает бессмысленными усилия участников ОПЕК+, которые два года сокращали добычу, чтобы добиться снижения запасов.



Вопрос запасов нефти важен с точки зрения целей ОПЕК+. Формально сделка должна была их сократить до среднего уровня за пять лет. По данным ОПЕК и МЭА, эта цель достигнута и даже перевыполнена в апреле, когда коммерческие запасы в ОЭСР составили 2,81 млрд баррелей, на 26 млн баррелей ниже пятилетних средних. РФ и Саудовская Аравия, как сообщил господин Новак, договорились бессрочно продлить координацию на рынке в рамках ОПЕК+, но цели неясны. Если Москва и Эр-Рияд намерены компенсировать падение добычи в странах-участниках сделки, то рост спроса будут удовлетворять другие производители, прежде всего США. Сценарий прибылен для бюджетов стран ОПЕК+, но может привести к повторению кризиса 2014 года, когда длительные высокие цены вывели на рынок сланцевую нефть. Другой вариант в том, что стороны готовы поднять добычу сверх квоты ОПЕК+, но тогда нужен консенсус, какой уровень цен комфортен для них обеих.



Юрий Барсуков

18.06.2018 Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529298660

Новости Казахстана

