Судьба Гопирбая. За что Мирзиеев объявил охоту на Гафура?

08:02 18.06.2018 УЗБЕКИСТАН ОБЪЯВИЛ ОХОТУ НА "ГАФУРА"

МВД Узбекистана официально объявило в розыск 67-летнего "авторитета" Гафура Рахимова и его супругу 51-летнюю Лолу.



Их обвиняют в вымогательстве, отмывании преступных доходов, в подделке документов.



Гафур Рахимов последние 20 лет занимает руководящие посты в исполкоме Международной ассоциации любительского бокса (AIBA). 27 января 2018 года он был даже назначен временным президентом организации на конгрессе в Дубае. В ответ Международный олимпийский комитет объявил о разрыве отношений с АИБА и потребовал отставки Рахимова.



В 2012 году Минфин США наложил на Рахимова финансовые санкции, заявив, что "Рахимов является одним из лидеров узбекской организованной преступности, специализирующимся на организованном производстве наркотиков в Центральной Азии".



В Узбекистане Рахимова знают как "Черного Гопира" или "Гопирбая", но обычно просто называют Гафуром. В начале мая он поручил своим адвокатам в Вашингтоне и Лондоне подать петицию в офис по контролю за зарубежными активами Казначейства США (OFAC) с целью исключения его имени из "Специального списка OFAC". Рахимов считает, что его оклеветали. В частности, компанию против него якобы начала еще Гульнара Каримова, старшая дочь бывшего президента Узбекистана, с целью рейдерского захвата бизнеса.



Гафур Рахимов уехал из Узбекистана в 2010 году. Считается, что с тех пор он проживает в Дубае. Источник - vesti.uz

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