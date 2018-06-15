 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 18.06.2018
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07:37  В регионах Туркменистана хлеб продают при предъявлении паспорта
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07:06  Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику мужа
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04:30  Правый демократ Иван Дуке победил на президентских выборах в Колумбии
01:03  В Синьцзяне впервые засняли на видео редчайшего зверя - "волшебного кролика"
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Воскресенье, 17.06.2018
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Суббота, 16.06.2018
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15:43  Foreign Policy: Ливан защищает наркоторговлю "Хезболлы" в Латинской Америке
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07:52  АрмПравительство Пашиняна споткнулось на социальном поле, - А.Цуканова
07:43  Игра с нулевой разностью. США и Китай обещают наказать торговлю поровну, - "Къ"
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Пятница, 15.06.2018
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США отрицают, что опять бомбят Сирию
07:58 18.06.2018

Сирийские СМИ сообщили о жертвах в результате авиаудара западной коалиции
Самолет коалиции, возглавляемой США, нанес удар по одному из военных объектов правительственных сил в восточной Сирии, сообщают местные СМИ со ссылкой на военный источник. В результате авиаудара есть погибшие и раненые.

Удар был нанесен близ населенного пункта Альбу-Камаль. Представитель коалиции не ответил за запрос Reuters по поводу этой информации.

Позже в Пентагоне опровергли причастность США или коалиции к авиаудару.

Ранее сообщалось о том, что 12 мирных жителей погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Хасеке, осуществленном коалицией.

Источник - kommersant.ru
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