|США отрицают, что опять бомбят Сирию
07:58 18.06.2018
Сирийские СМИ сообщили о жертвах в результате авиаудара западной коалиции
Самолет коалиции, возглавляемой США, нанес удар по одному из военных объектов правительственных сил в восточной Сирии, сообщают местные СМИ со ссылкой на военный источник. В результате авиаудара есть погибшие и раненые.
Удар был нанесен близ населенного пункта Альбу-Камаль. Представитель коалиции не ответил за запрос Reuters по поводу этой информации.
Позже в Пентагоне опровергли причастность США или коалиции к авиаудару.
Ранее сообщалось о том, что 12 мирных жителей погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Хасеке, осуществленном коалицией.