США отрицают, что опять бомбят Сирию

07:58 18.06.2018 Сирийские СМИ сообщили о жертвах в результате авиаудара западной коалиции

Самолет коалиции, возглавляемой США, нанес удар по одному из военных объектов правительственных сил в восточной Сирии, сообщают местные СМИ со ссылкой на военный источник. В результате авиаудара есть погибшие и раненые.



Удар был нанесен близ населенного пункта Альбу-Камаль. Представитель коалиции не ответил за запрос Reuters по поводу этой информации.



Позже в Пентагоне опровергли причастность США или коалиции к авиаудару.



Ранее сообщалось о том, что 12 мирных жителей погибли в результате авиаудара в сирийской провинции Хасеке, осуществленном коалицией. Источник - kommersant.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529297880

Новости Казахстана

