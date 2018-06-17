"Марш равенства". Депутаты Лещенко, Залищук и Дидовец возглавили первый официальный гей-парад в Киеве

07:43 18.06.2018 Выяснилось, кто из киевских политиков пришел на гей-парад



Киевский гей-парад посетили несколько украинских депутатов, а также представители иностранных государств.



Участие в гей-параде приняли депутаты Сергей Лещенко и Светлана Залищук, депутат Киевсовета Юрий Дидовец. На одной из фотографий с мероприятия видно, как Лещенко держит в руках флаг ЛГБТ, сообщает УНИАН.



Кроме того, на марш пришла посол США на Украине Мэри Йованович, заместитель главы миссии посольства США на Украине Джордж Кент, посол ФРГ в Украине Эрнст Райхель.



Мероприятие посетили евродепутат от Германии Ребека Хармс и министр по делам Европы МИД Германии Майкл Рот, посол Швеции на Украине Мартин Хагстрьон и сотрудники посольств США, Канады и Швеции, сообщает "Фокус".



В воскресенье в Киеве прошел "Марш равенства" в поддержку ЛГБТ-сообщества.



Полиция задержала более полусотни националистов, попытавшихся помешать проведению гей-парада.



Ранее президент Украины Петр Порошенко получил письмо от 35 депутатов Европейского парламента с просьбой возглавить гей-парад в Киеве.



17 июня 2018

Анна Инсарова Источник - vz.ru

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