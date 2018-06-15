В регионах Туркменистана хлеб продают при предъявлении паспорта

07:37 18.06.2018 В государственных магазинах столицы Туркменистана выстраиваются большие очереди за продуктами, в регионах хлеб продают при предъявлении паспорта, передает Радио Азатлык (Туркменская редакция Азаттыка Радио Свобода).



Корреспондент в Ашгабаде сообщил, что в городе в дефиците все основные продукты – сахар, мука, растительное масло. По информации независимого издания "Альтернативные Новости Туркменистана" (АНТ), в государственных продовольственных магазинах столицы на взрослого человека отпускают по килограмму сахара и по 10 яиц. "Детям продукты не отпускают. Продавцы говорят, что если начать продавать детворе, то родители станут забирать своих детей из садов и на каждого приобретать дефицитные продукты", – отмечает издание.



Как сообщают корреспонденты Радио Азатлык в регионах Туркменистана, во многих областях в продаже нет муки. Жители Дашогузской области для приобретения муки вынуждены ожидать своей очереди в течение месяца.



"В Дашогузе муки не найти. Сейчас жители для того, чтобы купить муку по три килограмма на человека, записываются в очередь за месяц вперед, но муку почти не привозят. Жители в очень тяжелом положении, на рынке зерна нет, кукуруза подорожала до 13 манатов (около 4 долларов по офиц. курсу) за килограмм. Люди обращаются в администрацию, но кроме пустых обещаний им ничего не говорят", – сообщает корреспондент Радио Азатлык в Дашогузской области, добавляя, что из-за дефицита муки многие пекарни в регионе приостановили работу. В некоторых районах хлеб продают только местным жителям, приезжающим из соседних районов не дают, отпускают строго по паспорту, передает репортер.



Туркменистан из-за падения цен на газ – основной экспортный товар – столкнулся с экономическим кризисом и падением уровня жизни населения. Жители сообщают о росте безработицы. Желающие выехать на заработки за рубеж зачастую сталкиваются с препятствиями, в аэропорту Ашгабата некоторых граждан без объяснения причин не пускают на международные авиарейсы. Источник - centralasian.org

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