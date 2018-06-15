Не террорист. Таксист-кыргызстанец заснул за рулем и нечаянно задавил прохожих в центре Москвы

07:34 18.06.2018 Таксист из Кыргызстана, совершивший ДТП в центре Москвы, заснул за рулем



Водитель такси, гражданин Кыргызстана, совершивший дорожно-транспортное происшествие (ДТП) в центре Москвы и сбивший несколько человек, заявляет, что перепутал педаль газа с тормозом.



Видео его опроса опубликовано в воскресенье на сайте городского управления МВД России по городу Москве. Задержанный сказал, что алкоголь не употребляет, до аварии провел за рулем около 20 часов, а до этого спал два часа.



По его словам, в российской столице он ездил месяц, права получил в 2013 году, а водительский стаж составляет два года. Задержанный отметил, что сожалеет о случившемся. Ранее российское новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщило, что авария в центре Москвы произошла из-за того, что водитель такси заснул за рулем.



"Медицинское освидетельствование показало, что в организме водителя такси Анарбека Чингиза алкоголь отсутствовал", - сказал собеседник "Интерфакса".



В центре Москвы на улице Ильинке таксист выехал на тротуар и, наехав на дорожный знак, врезался в пешеходов. В инциденте никто не погиб. Семь человек потребовали медицинской помощи. В Twitter’e посольства Мексики в Москве говорится, что среди пострадавших двое мексиканских граждан. Они получили "незначительные" травмы и находятся в "стабильном состоянии".



Московская городская полиция заявила, что водитель такси, по всей видимости, потерял контроль над автомобилем, который выехал на тротуар в непосредственной близости от Красной площади. Эта площадь – главное место притяжения иностранных туристов, приехавших в Россию, чтобы увидеть чемпионат мира по футболу.



Официальный представитель Министерства иностранных дел Кыргызстана Айман Кулукеева заявила в Facebook’e, что МИД Кыргызстана следит за ситуацией. Источник - centralasian.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1529296440

Новости Казахстана

