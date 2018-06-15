Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику мужа

07:06 18.06.2018 Первая леди США Мелания Трамп раскритиковала проводимую президентом США Дональдом Трампом миграционную политику.



Как сообщает "ФАН", Мелания "не может смотреть на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями". Она также считает, что стране нужна более успешная миграционная политика.



По мнению Мелании, США должны быть страной, в которой все следуют не только букве закона, но и "зову своего сердца".



В США за последние полтора месяца около двух тысяч детей были разлучены с семьями из-за массового потока нелегальных мигрантов в страну. Источник - svpressa.ru

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