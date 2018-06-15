|Мелания Трамп раскритиковала миграционную политику мужа
07:06 18.06.2018
Первая леди США Мелания Трамп раскритиковала проводимую президентом США Дональдом Трампом миграционную политику.
Как сообщает "ФАН", Мелания "не может смотреть на то, как детей нелегальных мигрантов разлучают с их семьями". Она также считает, что стране нужна более успешная миграционная политика.
По мнению Мелании, США должны быть страной, в которой все следуют не только букве закона, но и "зову своего сердца".
В США за последние полтора месяца около двух тысяч детей были разлучены с семьями из-за массового потока нелегальных мигрантов в страну.