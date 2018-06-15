Саудовский шейх Ажлан Мухаммед Абдулазиз обещает инвестировать 2 миллиарда долларов в заводы и отели в Узбекистане

06:38 18.06.2018 Саудовский шейх Ажлан Мухаммед Абдулазиз намерен в ближайшие годы инвестировать свыше 2 миллиардов долларов в проекты в Узбекистане, сообщают местные СМИ.



В планах у шейха – строительство заводов по переработке хлопка-сырца и шелка в Бухарской, Андижанской и Самаркандской областях.



"Я намерен вложить инвестиции в шелководческую, хлопковую и текстильную промышленность, и, в частности, инвестировать 2 миллиарда долларов. Мы уже начали с узбекскими коллегами практическую работу. Думаю, что наше партнерство принесет хорошую прибыль", – отметил шейх, являющийся председателем правления компании Ajlan & Brothers Group.



По его словам, он также заинтересован в туристическом сегменте, поэтому намерен построить пятизвездочные гостиницы в Бухаре, Андижане и Ташкенте.



Ajlan & Brothers Group занимается производство готовой одежды и тканей, имеет 45 филиалов и свыше 200 торговых точек в странах Ближнего Востока. Она ведет свой бизнес в Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Йемене, Сирии, Иордании, Ливии и Египте. Источник - centralasian.org

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