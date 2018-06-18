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Трамп дирижирует мировой нефтедобычей, - О.Соловьева
06:23 18.06.2018

Пересмотр соглашения ОПЕК+ может привести к потерям российского бюджета

Россия и Саудовская Аравия исполняют требования Дональда Трампа о снижении нефтяных цен. В ближайшее время ограничения на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ будут существенно ослаблены. А само соглашение скорее всего станет бессрочным, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак. Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Сальман договорились о новых условиях пакта ОПЕК+. Утвердить ослабленную и "бессрочную" сделку страны-экспортеры могут уже на следующей неделе во время встречи представителей ОПЕК в Вене. Такая "вечная сделка" может быть негативно воспринята инвесторами, и котировки черного золота могут покатиться вниз, предупреждают эксперты.

"Хотел бы всем напомнить, что два дня назад на встрече наследного принца Мухаммеда бин Сальмана в Москве с президентом Путиным тоже было одно из исторических решений – о продлении взаимодействия между нашими странами, так называемое соглашение ОПЕК+, на бессрочной основе", – сказал Новак. Этот вопрос будет обсуждаться на встрече в Вене, уточнил он. "Будем проговаривать этот вопрос (в Вене). Они (страны соглашения) предварительно тоже выступали за то, чтобы продлевать взаимодействие, просто формат нужно поискать", – отметил министр. Глава Минэнерго также уточнил, что бессрочное соглашение ОПЕК+ не будет содержать конкретных объемов добычи. "В нем будет закреплена скорее всего возможность принимать решение (об изменении параметров добычи. – "НГ"), если потребуется", – уточнил министр.

Помимо прочего Россия и Саудовская Аравия в рамках соглашения ОПЕК+ предлагают увеличить нефтедобычу в третьем квартале, рассказал Новак. "Мы предлагаем поднять добычу нефти в третьем квартале на 1,5 млн барр. (в сутки от уровня октября 2016 года. – "НГ"), а потом посмотреть на ситуацию на рынке", – говорит он.

Саудовская Аравия наращивает добычу черного золота. Фото Reuters
Саудовская Аравия наращивает добычу черного золота. Фото Reuters
В свою очередь, министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявляет, что страны соглашения ОПЕК+ на встрече в Вене на следующей неделе "неизбежно" достигнут соглашения о постепенном увеличении добычи. "Думаю, мы придем к соглашению, которое, что самое главное, удовлетворит рынок", – приводит его слова агентство Bloomberg. В Иране напротив, вчера высказались против увеличения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Напомним, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 млн барр. в сутки с уровня октября 2016 года. Страны, не входящие в ОПЕК, взяли на себя обязательства по сокращению на 600 тыс. барр. в сутки, причем половина этого объема пришлась на РФ. Страны картеля сократили добычу на 1,2 млн барр. в сутки. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз – до конца 2018 года.

Что примечательно, еще в конце мая главы Минэнерго РФ Александр Новак и Саудовской Аравии Халид аль-Фалих допускали возможность постепенного увеличения добычи нефти. В частности, отмечалось, что добыча нефти стран ОПЕК+ сократилась на большие объемы, чем планировалось. В частности, резкое падение добычи из-за экономического кризиса было зафиксировано в Венесуэле.

Ожидает рынок и снижения поставок иранской нефти на фоне решения Вашингтона снова ввести санкции в отношении нефтяной отрасли Ирана. В итоге потеря добычи из Ирана и Венесуэлы может составить 1,5 млн барр. в сутки к концу 2019 года, не исключают в МЭА.

Примечательно, но обсуждение возможности увеличения добычи в рамках соглашения ОПЕК+ последовало в том числе и после гневных твитов президента США Дональда Трампа о неприемлемо высоких ценах на черное золото. "Похоже, что ОПЕК снова за это взялась. С рекордными объемами нефти повсюду, в том числе в залитых под завязку танкерах в море, цены на нефть искусственным образом сильно выросли. Это нехорошо, и мы такое не приемлем", – писал он в Twitter.

А некоторые зарубежные СМИ прямо сообщали, что правительство США обратилось к Саудовской Аравии и некоторым другим странам ОПЕК с непубличной просьбой увеличить добычу нефти примерно на 1 млн барр. в сутки. На это, в частности, в начале июня указывало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Впрочем, часть участников сделки уже наращивает добычу. Только по итогам мая Саудовская Аравия нарастила добычу нефти на 100 тыс. барр. в сутки и планирует увеличить производство на столько же в июне, сообщала газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников королевства. Таким образом, в целом королевство нарастило добычу до 10 млн барр. в сутки. Издание также отмечает, что, по данным компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов, Саудовская Аравия в мае увеличила экспорт нефти на 300 тыс. барр. в день. Добыча черного золота в РФ на начало июня, по данным Минэнерго, составила 11,07 млн барр. в сутки. При этом степень соблюдения квот ОПЕК в мае составила 158%, сообщали в МЭА.

Рынок, впрочем, уже отреагировал на возможность увеличения добычи черного золота. В прошлую пятницу мировые цены на нефть падали в среднем на 3%. Стоимость августовских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,36%, до 73,39 долл. за баррель, цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,83%, до 65 долл. за баррель.

Теперь рынки будут следить за тем, удастся ли участникам сделки ОПЕК+ прийти к единому решению относительно наращивания нефтедобычи. Как отмечает глава отдела глобальной торговли RBC Хелима Крофт, чьи слова приводит агентство Market Watch, "подавляющее большинство" участников сделки ОПЕК+ выступают против послабления ограничений на добычу. "Возможно, это предложение окажется настолько спорным, что Саудовская Аравия и Россия будут действовать самостоятельно", – считает Крофт. "Корректируя уровни нефтедобычи в ответ на изменения баланса рынка нефти, страны ОПЕК могут спровоцировать избыток предложения", – говорит портфельный менеджер BP Capital Fund Advisors Бен Кук.

По мнению экспертов "НГ", заключение бессрочного соглашения без конкретных объемов является простой декларацией о намерениях. "Инвесторы понимают, что если новое соглашение не будет заключать в себе точных цифр по объемам, то фактически оно не будет оказывать влияния на рынок, не будет поддерживать цены, и они могут упасть и до 55–60 долл. за баррель", – не исключает аналитик компании "Алор Брокер" Алексей Антонов. И если цена нефти пойдет вниз, российский бюджет ждет серьезное испытание, предупреждает он. "Так как это происходит на фоне повышения резервной ставки Федрезерва и повышения курса доллара, а значит, оттока средств с развивающихся рынков, оттока средств из рублевых активов и снижения курса рубля. Пара рубль–доллар снова подбирается к отметке 64 и сможет ее преодолеть, если соглашение ОПЕК об ограничении объемов добычи распадется", – отмечает эксперт.

Ольга Соловьева
18.06.2018

Источник - ng.ru
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