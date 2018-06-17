 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кабул заплатил за несколько дней мира головой лидера пакистанских талибов, - А.Серенко
06:20 18.06.2018

Вчера президент Исламской Республики Афганистан (ИРА) Мохаммад Ашраф Гани, выступая по центральному телевидению, заявил о готовности вывести войска США и НАТО из страны в случае, если "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ. – "НГ") согласится прекратить боевые действия и заключит прочный мир с афганским правительством. Это заявление прозвучало на фоне трехдневного перемирия между официальным Кабулом и талибами по случаю религиозного праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Как сообщают собеседники "НГ" в Кабуле, перемирие, к которому поначалу наблюдатели отнеслись весьма скептически, буквально за один день превратилось в главную политическую сенсацию. Социальные сети заполнили фотографии безоружных талибов, появившихся в крупных афганских городах, которые при этом не просто излучали дружелюбие, но и обнимались с афганскими военными и полицейскими, поздравляя их с завершением поста Рамадан. На некоторых фото хорошо видно, как талибы открыто перемещаются по городским улицам на мотоциклах со своими флагами, как талибы и афганские силовики держат в руках изображения сразу двух флагов – государственного афганского и талибского.

Афганское общество охватила эйфория перемирия и, очевидно, откликаясь на нее, президент Ашраф Гани вчера объявил о намерении продлить одностороннее прекращение боевых действий против "Талибана" еще на 13 дней. Пока со стороны талибов аналогичного решения не последовало: напомним, что представители движения пообещали афганцам лишь три дня спокойной жизни. Впрочем, возможно, в самое ближайшее время "Талибан" также объявит о согласии продлить перемирие. Как сообщают источники "НГ", сегодня ожидается прибытие в Кабул официального медиа-представителя "Талибана" Забиуллы Муджахида, который, вероятно, проведет пресс-конференцию и на ней объявит о позиции боевиков в отношении моратория на ведение военных действий.

Некоторые афганские политические эксперты, сохраняющие эмоциональное спокойствие в эти дни, не исключают, впрочем, что перемирие с талибами не будет прочным и долгим: "Боевики могут использовать сегодняшнюю эйфорию не только в своих пропагандистских целях, но и для организации будущих вооруженных нападений. Сегодня Кабул и другие афганские города, куда раньше повстанцы не могли в массовом порядке зайти с оружием в руках, просто наводнены талибами. Перемирие дало "Талибану" уникальную возможность проникновения в административные центры провинций и столицу страны. И теперь если талибы вдруг решат возобновить боевые действия, то афганские силовики получат мощнейшие удары в спину, справиться с которыми им будет крайне сложно".

Впрочем, пока для самих афганских военных и полицейских начавшееся перемирие с талибами является лучшей наградой за трудную и опасную службу. По словам президента Ашрафа Гани, в последнее время ежедневно в боях с талибами погибало около 300 силовиков. "Даже если перемирие продлится всего три дня, это разве не достижение, что нам удастся спасти жизни 900 человек?" – сказал президент ИРА, отвечая вчера на вопрос одного из журналистов относительно сомнительных итогов прекращения боевых действий.

Очевидно, что перспективы неожиданно наступившего хрупкого и призрачного мира в Афганистане будут в значительной степени зависеть от соседнего Пакистана, спецслужбы которого традиционно имеют сильное влияние на руководителей талибов и их семьи. Поэтому неслучайно, что прежде чем Ашаф Гани объявил о намерении ввести мораторий на боевые действия в связи с празднованием Ид аль-Фитр, он провел консультации с командующим пакистанской армией генералом Камаром Джавидом Баджвой. Какие именно условия сотрудничества в части совместного принуждения афганских талибов к июньскому перемирию на этой встрече обсуждались, неизвестно. Но можно не сомневаться, что одним из них было оказание афганскими спецслужбами содействия Исламабаду в нейтрализации лидера пакистанского "Талибана" муллы Фазлуллы, скрывавшегося в Восточном Афганистане.

В среду 13 июня афганские СМИ сообщили о проведении в уезде Маравара восточной провинции Кунар боевой операции американских ВВС, в ходе которой были уничтожены пять командиров пакистанского Талибана. Американский авиаудар был нанесен по наводке афганской разведки. Одним из убитых оказался мулла Фазлулла. Практически сразу после этого в городах Афганистана и началось праздничное "братание" талибов и правительственных силовиков.

По мнению кабульских политических экспертов, обмен головы муллы Фазлуллы на короткое перемирие Кабула с талибами, возможно, было хорошей сделкой, но ее явно не достаточно для того, чтобы гарантировать стабильный и прочный мир в стране. Скорее всего, Исламабад потребует от Ашрафа Гани новых уступок за свое согласие надавить на руководителей "Талибана". Речь может пойти, например, о сворачивании слишком активного сотрудничества афганского правительства с Индией – главным конкурентом Пакистана в регионе.

Июньское перемирие, чем бы оно ни завершилось в итоге – большим миром или большой войной, стало большим личным политическим успехом президента Ашрафа Гани. И этот успех очень важен для его команды, активно готовящейся к парламентским выборам 20 октября. Если президенту и его сторонникам удастся конвертировать летнюю сделку с талибами в осенний электоральный успех, то Ашраф Гани может рассчитывать также на победу в ходе президентских выборов, которые состоятся уже через год.

Андрей Серенко
Собственный корреспондент "НГ" в Волгоградской области и Калмыкии

17.06.2018

Источник - ng.ru
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