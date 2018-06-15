Правый демократ Иван Дуке победил на президентских выборах в Колумбии

04:30 18.06.2018 На выборах президента Колумбии победил Иван Дуке

Кандидат Иван Дуке (правая партия "Демократический центр") побеждает во втором туре выборов президента Колумбии, набирая 54,28% голосов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Национального избирательного совета после подсчета 93,25% бюллетеней.



Его соперник Густаво Петро (коалиция "Президент Петро") получает 41,54% голосов.



Во время первого тура обработка бюллетеней с 99,84% участков показала, что за господина Дуке проголосовали 39,14% избирателей, а за господина Петро - 25,09%. На третьем месте был выдвигающийся от коалиции "Колумбия" Серхио Фахардо (23,74%). Источник - РИА Новости

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