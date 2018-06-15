В Синьцзяне впервые засняли на видео редчайшего зверя - "волшебного кролика"

01:03 18.06.2018 В Китае впервые удалось заснять на видео илийскую пищуху (Ili Pika) - редчайшего зверька из отряда зайцеобразных, которого прозвали "волшебным кроликом". Об этом сообщает IFLScience.



Этот вид открыли только в 1983 году, подтвердили в 1985-м, а после этого не видели около 20 лет. На фото илийская пищуха впервые попала только в 2014 году, после чего в предположительных местах обитания зверька стали устанавливать видеоловушки. Когда он попал в объектив одной из них, видео было опубликовано в YouTube.



Эти кадры помогут ученым больше узнать о скрытном зайцеобразном, который встречается в природе реже, чем панды. Илийские пищухи водятся исключительно в горном Тянь-Шане в провинции Синьцзян на северо-западе Китая. Специалисты считают, что всего популяция илийских пищух составляет менее двух тысяч особей. Длина тела животного составляет примерно 20 сантиметров.





Источник - Lenta.ru

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