 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рустем-паша: как вошь изменила судьбу великого визиря
00:02 18.06.2018

Рустем-паша по сей день остается одной из самых загадочных фигур, которые определяли политику Османского государства во времена правления султана Сулеймана Великолепного.

С одной стороны, народная молва создала ему образ главного интригана османского двора, но с другой – его подлинная история доказывает, что это был один из редчайших случаев, когда человек достиг величайших высот в карьере исключительно благодаря собственному таланту и заслугам.

Ну и, конечно, не обошлось здесь без чуточки везения.

Точное происхождение Рустема установить невозможно: по одним сведениям, он был боснийцем из Сараево, по другим – хорватом родом из Скрадина.

Сам Рустем всегда был немногословен и не любил распространяться о своем прошлом. Родился он приблизительно в 1500 году. О родителях Рустема ничего не известно, но у него было два брата и сестра – все семья исповедовала ислам и была глубоко религиозной.

По всей видимости, в рабстве Рустем никогда не был: семья была достаточно обеспеченной, судя по тому, что его направили вместе с младшим братом Синаном в Стамбул, где они получили образование в одном из самых престижных тогда учебных заведениях – Эндеруне, где готовились кадры для государственной службы.

Выпускники Эндеруна занимали впоследствии ответственные посты в Османском государстве. Так, брат Рустема Синан стал адмиралом османского флота, ну а сам Рустем, как известно, Великим визирем.

Но до Великого визиря Рустему предстоял нелегкий путь. Начало его политической карьере было положено в военной кампании турков против Венгерского королевства.

В легендарной битве при Мохаче (1526 год) Рустем участвовал в статусе султанского оруженосца. Сулейман заметил перспективного воина и в награду за доблесть и преданность назначил его главным смотрителем султанских конюшен.

Есть мнение, что именно тогда Рустем начал служить Хюррем-султан, помогая ей в борьбе против главного наследника трона – шехзаде Мустафы.

Действительно, судя по отдельным фактам, Хюррем благоволила Рустему и старалась лишний раз замолвить за него словечко мужу, но вряд ли на одной лишь ее поддержке смог бы состояться успешный взлет Рустема-паши. Сулейман прекрасно разбирался в людях и никогда бы не назначил на важный пост бездарного лицемера.

О Рустеме-паше он отзывался всегда благосклонно, отмечая его политическую мудрость и искреннюю преданность интересам Османского государства.

Почти десять лет Рустем исполнял обязанности наместника в разных провинциях – Теке, Диярбакыр, Анатолия, а в 1539 году был назначен Третьим визирем в Диван (главный совещательный орган при султане, куда входили по иерархии Великий визирь, Первый, Второй и Третий визири и ряд важных наместников и военачальников).

По всей видимости, желая укрепить свое влияние в Диване, Хюррем и сделала предложение Сулейману выдать их единственную дочь Михримах замуж за Рустема. Михримах было на тот момент 17 лет (в то время это уже расценивалось как "засиделась в девках"), а Рустему – 39.

Но вопрос с замужеством дочерей в Османском государстве решал только глава семьи, поэтому окончательное слово было за султаном. Согласие Сулеймана на брак Рустема с его любимой дочерью говорит о многом: значит, он безгранично доверял этому человеку и очень ценил его.

Конечно же, слухи о предстоящей свадьбе Рустема и дочери падишаха тотчас расползлись по всему дворцу. Завистники, опасаясь возвышения Рустема, стали распускать сплетни о том, что он болен проказой и никак не может стать зятем султана.

Узнав об этом, Сулейман велел врачам тщательно обследовать Рустема: свадьба была на грани срыва. Для того, чтобы полностью убедиться в том, что проказы нет, пришлось бы ждать несколько месяцев, пока симптомы полностью проявятся. А за это время падишах мог бы передумать и выдать Михримах за другого.

И вот тут-то Рустему и помог Его величество случай: при осмотре лекарь обнаружил на рубашке Рустема … вошь. Зная о том, что эти насекомые не селятся на больных проказой, тут же вынесен оправдательный вердикт: никакой проказы нет. Так и пошла в народ поговорка: "хочешь быть счастливым – вовремя найди вошь".

Брак Михримах и Рустема был счастливым: у них родилось трое детей (дочь и два сына). Михримах всячески поддерживала своего мужа, помогала ему вести благотворительные дела, которыми он запомнился всему османскому народу.

Вскоре Рустем стал Вторым визирем в Диване, а после того, как Великий визирь Сулейман устроил однажды на глазах падишаха позорную перебранку с Хюсревом-пашой и лишился должности, Рустем стал Великим визирем Османской империи (1544 год).

Пробыл он на этом посту до самой кончины – до 1561 года, за исключением лишь двух лет (1553 – 1555 гг.). Временное отстранение Рустема было связано с казнью шехзаде Мустафы в 1553 году.

Поднялись народные волнения, янычары напрямую обвиняли Рустема в подковерных интригах, которые очернили шехзаде в глазах султана. Сулейман был вынужден снять на время Рустема, дабы успокоить народ.

Но в 1555 году при поддержке Хюррем и Михримах новый Великий визирь Кара-Ахмед-паша был обвинен в казнокрадстве и снят с поста. Рустем вновь стал Великим визирем.

Султан очень ценил своего визиря – благодаря его грамотной политике финансовые потоки в казну Османского государства многократно увеличились, что позволяло осуществлять успешные военные походы.

Рустем был очень верующим человеком и много средств направлял на благотворительность. Скончался он от водянки в 1561 году.

Многие благие дела, которые он не успел завершить (строительство мечетей, школ, бань) продолжила его верная супруга Михримах. Овдовев, Михримах больше не выходила замуж и доживала свой век во дворце брата Селима.

© Biografia.Ru, 2018 г.

Источник - zen.yandex.ru/biografia
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